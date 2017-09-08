«Инчхон» поможет Сахалину развивать аэропортовое хозяйство

Главный аэропорт Южной Кореи и один из крупнейших в мире - «Инчхон» - поможет Сахалину развивать аэропортовое хозяйство и создать учебный центр для подготовки пилотов. Соглашение об этом заключили в рамках III Восточного экономического форума, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Документ подписали губернатор области Олег Кожемяко и специально прибывший для этого в столицу Приморья глава корпорации «Международный аэропорт Инчхон» Иль-Ёнг Джонг.

Насыщенный передовыми технологиями корейский авиаузел сегодня является мировым лидером по уровню сервиса и безопасности. Он занимает ведущие места по объемам перевозок и грузообороту. Количество обслуживаемых пассажиров каждые пять лет здесь увеличивается на 10 %. А в этом году - с открытием второго терминала - показатель и вовсе станет рекордным, достигнув 72 миллионов человек.

Важные конкурентные преимущества воздушных ворот - комфорт и скорость. Вся процедура - от регистрации пассажира до его посадки на рейс в «Инчхоне» - занимает всего около 15 минут.

- Мы выражаем огромный интерес к Сахалинской области, где проживает многочисленная корейская диаспора и готовы предоставить региону свои лучшие наработки, ноу-хау для развития здесь аэропортового хозяйства и применения новейших технологий, - сказал на встрече с Олегом Кожемяко, которая предваряла подписание соглашения, Иль-Ёнг Джонг. - В частности, готовы оказывать консультационную помощь на всех этапах строительства нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске, который по расчетам будет введен в работу уже в 2019 году. А впоследствии - и обучать сахалинских сотрудников эффективно управлять терминалом. Это позволит неуклонно увеличивать пассажиропоток и повышать уровень сервиса в аэропорту, - завершил он свою мысль.

- Несомненно, такое партнерство даст мощный толчок к технологическому развитию всего аэропортового хозяйства Сахалина. Наша задача - сделать островные аэропорты, прежде всего, удобными для пассажиров, применив здесь лучшие мировые практики и стандарты сервисного обслуживания, - отметил губернатор региона.

Еще один важный пункт соглашения связан с созданием на Сахалине учебно-тренировочного центра, который будет готовить пилотов и сотрудников для местной и региональной авиации Дальневосточного региона. Открыть его планируют на базе аэродрома «Пушистый» в Корсаковском районе. Инициативу уже поддержала Росавиация - с ведомством на форуме сахалинские власти заключили отдельное соглашение. Суть идеи заключается в том, чтобы организовать на острове стажировку будущих пилотов - студентов-старшекурсников и выпускников средних и высших летных учебных заведений.

- В России пока нет таких учебных центров, поэтому не только для нашего региона, но и для страны в целом - это шаг в будущее образовательного сегмента. Для учреждения планируется закупить современные тренажеры - точные копии кабин летательных аппаратов, полностью имитирующие условия полета. Обучать пилотов будем и на самолетах, которые сегодня компания приобретает при поддержке областных властей. Например, на небольших воздушных судах, которые вскоре начнут выполнять регулярные рейсы на курильские острова Шикотан и Парамушир. В последующем специалистов, прошедших в центре подготовку, будем принимать на работу, - сказал генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик, также принявший участие в подписании соглашений. - Не исключено, что рядом с новым учебным заведением потребуется построить и гостиницу для ребят, - уточнил он.

Готовы участвовать в совместной реализации образовательного проекта и зарубежные партнеры. Представители аэропорта «Инчхон» заявили о том, что предоставят новейшие программы для обучения пилотов.