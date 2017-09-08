8 сентября 2017 г., 11:34

Бывший кассир «АТБ» на Сахалине предстанет перед судом за хищение более 300 тысяч рублей

В прокуратуре Сахалинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего кассира ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк». Его обвиняют в присвоении с использованием своего служебного положения денежных средств в крупном размере, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.

Предварительное следствие по уголовному делу производилось следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления МВД России по Сахалинской области при оперативном сопровождении управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Сахалинской области.

Органом предварительного расследования установлено, что в сентябре 2016 года обвиняемая, недавно устроенная на должность кассира в Южно-Сахалинский офис банка, получила от клиента банка денежные средства в сумме более 300 тысяч рублей, их не оприходовала, по окончанию рабочего дня вынесла из помещения кассы.

За совершение данного преступления ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.