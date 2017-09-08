В сахалинском зоопарке в выходные дни расскажут о страусах и альпака

Сахалинский зоопарк подготовил увлекательную программу на выходные дни. 9 сентября в 11 часов пройдет мастер-класс «Краски моря» - все желающие могут изучить технику нанесения рисунков на ракушках.

Встреча в шатре возле водоплавающей птицы. Материалы выдаются организаторами мастер-класса.

В 14 часов пройдет интерактивное мероприятие «Альпака - чудо природы». Всех желающих будут ждать подвижные игры, увлекательные конкурсы, много интересной и полезной информации и об этих удивительных млекопитающих - альпака.

10 сентября в 14 часов пройдет интерактивное мероприятие «Страус - птица великан». Гости смогут узнать все об этих удивительных птицах, а заодно поиграть и принять участие в соревнованиях.