8 сентября 2017 г., 11:46

ВТБ планирует расширять сотрудничество с Фондом развития Дальнего Востока

В рамках Восточного экономического форума банк ВТБ подписал соглашение о возможном расширении сотрудничества с АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

Свои подписи под документом поставили президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин и генеральный директор фонда Алексей Чекунков.

Соглашение предусматривает возможность расширения сотрудничества по программе поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Дальневосточного Федерального округа «Доступный кредит для МСП» путем увеличения суммы ее финансирования. В рамках данной программы кредиты предоставляются на финансирование капитальных затрат, а также текущей деятельности по льготным процентным ставкам.

С учетом софинансирования со стороны Банка ВТБ общий объем средств, которые будут выделены дальневосточным предприятиям малого и среднего бизнеса через сеть отделений банка, составит порядка 3 миллиарда рублей.