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Новости
11:46   ВТБ планирует расширять сотрудничество с Фондом развития Дальнего Востока
                 В рамках Восточного экономического форума банк ВТБ подписал соглашение о возможном расширении сотрудничества с АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

11:40   В сахалинском зоопарке в выходные дни расскажут о страусах и альпака 
                 Сахалинский зоопарк подготовил увлекательную программу на выходные дни. 9 сентября в 11 часов пройдет мастер-класс «Краски моря» - все желающие могут изучить технику нанесения рисунков на ракушках.

11:34   Бывший кассир «АТБ» на Сахалине предстанет перед судом за хищение более 300 тысяч рублей
                 В прокуратуре Сахалинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего кассира ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк». Его обвиняют в присвоении с использованием своего служебного положения денежных средств в крупном размере, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.

11:14   «Инчхон» поможет Сахалину развивать аэропортовое хозяйство 
                 Главный аэропорт Южной Кореи и один из крупнейших в мире - «Инчхон» - поможет Сахалину развивать аэропортовое хозяйство и создать учебный центр для подготовки пилотов. Соглашение об этом заключили в рамках III Восточного экономического форума, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.

11:05   Инициативное бюджетирование поможет обустроить жизнь в сёлах Холмска 
                 Холмским сёлам предлагают три миллиона рублей на благоустройство, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации. Чтобы получить средства, необходимо предложить свой проект и набрать нужное количество голосов. Так в Сахалинской области развивается инициативное бюджетирование.

10:57   Герой России поговорил с южносахалинскими школьниками о доблестях, о подвигах, о славе 
                 7 сентября, в День воинской славы, в 205-летие Бородинской славы, в одной из школ областного центра прошел тематический открытый урок. В гости к восьмиклассникам пришел Герой РФ, начальник разведки одного из окружных войск национальной гвардии, полковник Алексей Фомин.

10:17   Олег Кожемяко: «Создание транспортного перехода «Сахалин-материк» – исторический шанс для региона»
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8 сентября 2017 г., 11:46

ВТБ планирует расширять сотрудничество с Фондом развития Дальнего Востока

В рамках Восточного экономического форума банк ВТБ подписал соглашение о возможном расширении сотрудничества с АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона». Об этом ТИА «Острова» сообщили в  пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

Свои подписи под документом поставили президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин и генеральный директор фонда Алексей Чекунков.

Соглашение предусматривает возможность расширения сотрудничества по программе поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Дальневосточного Федерального округа «Доступный кредит для МСП» путем увеличения суммы ее финансирования. В рамках данной программы кредиты предоставляются на финансирование капитальных затрат, а также текущей деятельности по льготным процентным ставкам.

С учетом софинансирования со стороны Банка ВТБ общий объем средств, которые будут выделены дальневосточным предприятиям малого и среднего бизнеса через сеть отделений банка, составит порядка 3 миллиарда рублей.

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Автор: Острова


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11:46   ВТБ планирует расширять сотрудничество с Фондом развития Дальнего Востока
                 В рамках Восточного экономического форума банк ВТБ подписал соглашение о возможном расширении сотрудничества с АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

11:40   В сахалинском зоопарке в выходные дни расскажут о страусах и альпака 
                 Сахалинский зоопарк подготовил увлекательную программу на выходные дни. 9 сентября в 11 часов пройдет мастер-класс «Краски моря» - все желающие могут изучить технику нанесения рисунков на ракушках.

11:34   Бывший кассир «АТБ» на Сахалине предстанет перед судом за хищение более 300 тысяч рублей
                 В прокуратуре Сахалинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего кассира ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк». Его обвиняют в присвоении с использованием своего служебного положения денежных средств в крупном размере, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.

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                 Главный аэропорт Южной Кореи и один из крупнейших в мире - «Инчхон» - поможет Сахалину развивать аэропортовое хозяйство и создать учебный центр для подготовки пилотов. Соглашение об этом заключили в рамках III Восточного экономического форума, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.

11:05   Инициативное бюджетирование поможет обустроить жизнь в сёлах Холмска 
                 Холмским сёлам предлагают три миллиона рублей на благоустройство, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации. Чтобы получить средства, необходимо предложить свой проект и набрать нужное количество голосов. Так в Сахалинской области развивается инициативное бюджетирование.

10:57   Герой России поговорил с южносахалинскими школьниками о доблестях, о подвигах, о славе 
                 7 сентября, в День воинской славы, в 205-летие Бородинской славы, в одной из школ областного центра прошел тематический открытый урок. В гости к восьмиклассникам пришел Герой РФ, начальник разведки одного из окружных войск национальной гвардии, полковник Алексей Фомин.

10:17   Олег Кожемяко: «Создание транспортного перехода «Сахалин-материк» – исторический шанс для региона»
                 Российское правительство предметно изучает возможности реализации проекта по созданию перехода «Сахалин-материк». Об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил глава государства Владимир Путин, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

10:06   Сахалинскую молодежь ознакомят с пенсионными учебниками
                 В Сахалинскую область поступил тираж учебно-методического пособия «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни». Издание будет распространяться бесплатно в ходе информационной кампании Пенсионного фонда с учащейся молодежью островного региона, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

7 сентября
Бывшего инженера осудили за растрату более 1 миллиона рублей
                 Холмским городским судом Сахалинской области постановлен обвинительный приговор бывшему инженеру компании, оказывающей услуги по приготовлению буровых растворов и очистке скважин.

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                 Их будут использовать для просушки подтопленных во время тайфуна «Санву» квартир в Северо-Курильске.

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                 6 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области прошло 44-е заседание.

Корсаковец фиктивно поставил на учет 11 иностранцев
                 Полиция в Корсакове выявила факт фиктивной регистрации граждан. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, 46-летний горожанин поставил 11 иностранцев на регистрационный учет в своей квартире по улице Северной.

Комплексные проекты определят привлекательность Сахалинской области
                 Сахалинская область планирует шире использовать комплексный подход при развитии своих территорий. Накануне его одобрили участники заседания президиума Госсовета, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе правительства островного региона.

Сахалинцам покажут «Тесноту» 
                 18 сентября возобновит свою работу киноклуб «Кинодосугового объединения». В ККЗ «Комсомолец» зрители смогут увидеть и обсудить фильм «Теснота» Кантемира Балагова, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

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                 Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 9 сентября в 14, 15 и 16 часов приглашает жителей и гостей города на «Семейный досуг», сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

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                 Новые трассы будущего горнолыжного курорта мирового уровня, уникальный беспилотный летательный аппарат, успехи и достижения островных предприятий - этим павильон островного региона на Восточном экономическом форуме заинтересовал глав двух государств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

В Поронайске обсудят господдержку в рамках развития инвестиционной деятельности и предпринимательства
                 В Поронайске пройдет расширенное совещание на тему: «Предоставления мер государственной поддержки в рамках развития инвестиционной деятельности и предпринимательства». Мероприятие назначено на 18 сентября, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.

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                 Группа врачей областных медучреждений продолжает работу в муниципалитетах Сахалинской области. На этот раз остановка сделана в Южно-Курильском районе, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

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                 На Восточном экономическом форуме продолжается работа делегации Сахалинской области. Выставочный зал 5 сентября посетили более тысячи человек, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.

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                 Дмитрий Медведев поручил ведомствам вместе с рыбаками подготовить изменения в законодательство. Органы исполнительной власти в сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями должны в кратчайшие сроки внести изменения в нормативные акты, касающиеся распределения квот на вылов водных биологических ресурсов.

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