8 сентября 2017 г., 13:14

9 сентября в Сахалинской области наступит «день тишины» перед выборами

В 00:00 9 сентября в Сахалинской области завершится предвыборная агитация в СМИ. 9 сентября - так называемый «день тишины». В день голосования, 10 сентября, агитировать будет запрещено.

Члены избирательной комиссии Сахалинской области будут тщательно следить за соблюдением законодательства и контролировать запрет на проведение агитации. Информацию о поступивших нарушениях будут сообщать в правоохранительные органы.

- По закону за сутки до дня голосования начинается «день тишины», когда запрещается любая агитация, чтобы избиратели смогли обдумать полученную информацию и сделать осознанный выбор. Нарушений избирательного законодательства, которые могли бы каким-то образом повлиять на волеизъявление избирателей на территории Сахалинской области, быть не должно. Выборы должны быть честными и чистыми. Мы надеемся на честность кандидатов, законный подход всех участников избирательного процесса к проведению выборов. Все нарушения будут наказаны строжайшим образом, - комментирует председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова.

Все участковые избирательные комиссии в Сахалинской области готовы к работе. В день голосования 10 сентября участки будут работать с 8:00 до 20:00. Месторасположение своего участка можно узнать, воспользовавшись информационным ресурсом «Найди свой избирательный участок» на сайте избирательной комиссии.

В день голосования можно будет в онлайн-режиме наблюдать за работой участковых избирательных комиссий, где будут установлены веб-камеры.

Кандидаты в депутаты могут публиковать и распространять агитационные материалы до начала пятницы, 9 августа. В субботу и в день выборов нельзя разносить агитационные листовки, устанавливать новые плакаты и баннеры. Агитационный плакат может быть сохранён на прежнем месте, если он уже был установлен до дня тишины. Но в радиусе 50 метров от участковых избирательных комиссий или помещений для голосования не должно быть вообще никаких баннеров, плакатов или листовок - их ликвидируют независимо от того, когда они были размещены. 9 и 10 сентября кандидатам запрещено и встречаться с избирателями и выступать в СМИ. Также нельзя проводить политические митинги.

Любой гражданин, заметивший нарушение, вправе обратиться с заявлением в избирательную комиссию или в органы внутренних дел. Телефон «горячей линии» избирательной комиссии - 8 (4242) 50-61-71.