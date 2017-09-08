В Томари открылся Центр зимних видов спорта

В четверг, 7 сентября, в Томаринском районе состоялась торжественная церемония, посвящённая окончанию строительства Центра зимних видов спорта при детско-юношеской спортивной школе города Томари. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта Сахалинской области.

Педагогов и учащихся спортшколы с этим знаменательным событием поздравили представители районной администрации и областного министерства спорта и молодёжной политики.

- Я поздравляю всех с открытием такого замечательного спортивного объекта. Хотя он и называется Центром зимних видов спорта, тренироваться здесь можно круглый год. Объект действительно замечательный и своего рода даже уникальный. Нам с вами очень повезло. Желаю вам продуктивных тренировок и успехов на соревнованиях, - обратился к собравшимся глава администрации Томаринского городского округа Александр Кобелев.

После Александра Кобелева воспитанников и тренеров спортшколы поздравил заместитель министра спорта и молодёжной политики Сахалинской области Егор Умнов.

- Мне очень приятно здесь находиться и видеть, как преобразились ваши трассы и склоны, - сказал он. - Министерство спорта и молодёжной политики и правительство Сахалинской области на протяжении последних лет ведёт серьёзную работу по развитию спортивной инфраструктуры. Это строительство бассейнов, стадионов, спортивных залов и, конечно же, развитие зимних видов спорта, которые, как вы знаете, признаны в нашем регионе приоритетными. Здорово, что сегодня современные спортивные объекты появляется не только в Южно-Сахалинске, но и в районах Сахалинской области.

Выступил перед участниками мероприятия и директор детско-юношеской спортивной школы города Томари Юрий Капранов.

- Хочу всех поздравить с окончанием строительства нашего замечательного Центра зимних видов спорта. Пожелать вам здоровья, успехов, спортивных побед. И поблагодарить министерство спорта, которое поверило в наше начинание, и выделило финансирование на реализацию нашей идеи, администрацию муниципального образования, которая помогала в строительстве нашего спортивного объекта, а также тренеров, спортсменов и всех, кто был рядом и верил в нас.

После поздравлений состоялась символическая церемония перерезания алой ленты, принять участие в которой пригласили воспитанницу томаринской спортшколы, члена сборной команды Сахалинской области по биатлону, победителя финальных Всероссийских соревнований «Кубок Богалий - SKIMIR» в спринте и индивидуальной гонке Снежану Протасову.

Строительство в Томари Центра зимних видов спорта при местной детско-юношеской спортивной школе стартовало в июне 2014 года. Уже в 2016 году здесь появились четыре горнолыжных трассы протяжённостью от 600 до 800 метров, стрельбище с двадцатью электронно-механическими мишенными установками, которые могут быть использованы для стрельбы как из положения лежа, так и из положения стоя, новая буксировочная канатная дорога бугельного типа с пропускной способностью 500 человек в час, сервисное здание и системы искусственного оснежения и освещения лыже-биатлонных и горнолыжных трасс. Финальным штрихом в строительстве масштабного спортивного объекта стало асфальтирование лыжероллерной трассы протяжённостью 2760 метров, заниматься на которой лыжники и биатлонисты смогут круглый год.

Благодаря современной системе искусственного снегообразования, в прошлом году Томари первым на Сахалине открыл горнолыжный сезон уже в ноябре. Это сделало местные склоны излюбленным местом для тренировок спортсменов областной школы олимпийского резерва и активного отдыха туристов из различных городов области, включая Южно-Сахалинск. В начале января в Томари проходит первый этап абсолютного первенства Сахалинской области по горным лыжам, в котором принимают участие около 100 спортсменов из Южно-Сахалинска, Александровска-Сахалинского, Холмска, Горнозаводска и Невельска.