В Томари открылся Центр зимних видов спорта

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В Томаринском районе возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за убийство 59-летнего инвалида-колясочника. Мужчину из дома инвалидов «Доброта» подозревают в покушении на убийство, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
7 сентября 2017 года в районе протоки Красноармейская озера Тунайча, которое является памятником природы регионального значения, пресечена деятельность преступной группы из 3 граждан Российской Федерации, осуществлявших незаконную добычу кеты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Сахалинской области.
В четверг, 7 сентября, в Томаринском районе состоялась торжественная церемония, посвящённая окончанию строительства Центра зимних видов спорта при детско-юношеской спортивной школе города Томари. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта Сахалинской области.
В 00:00 9 сентября в Сахалинской области завершится предвыборная агитация в СМИ. 9 сентября – так называемый «день тишины». В день голосования, 10 сентября, агитировать будет запрещено.
В рамках Восточного экономического форума банк ВТБ подписал соглашение о возможном расширении сотрудничества с АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
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Холмским сёлам предлагают три миллиона рублей на благоустройство, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации. Чтобы получить средства, необходимо предложить свой проект и набрать нужное количество голосов. Так в Сахалинской области развивается инициативное бюджетирование.
7 сентября, в День воинской славы, в 205-летие Бородинской славы, в одной из школ областного центра прошел тематический открытый урок. В гости к восьмиклассникам пришел Герой РФ, начальник разведки одного из окружных войск национальной гвардии, полковник Алексей Фомин.
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В Сахалинскую область поступил тираж учебно-методического пособия «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни». Издание будет распространяться бесплатно в ходе информационной кампании Пенсионного фонда с учащейся молодежью островного региона, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
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В четверг, 7 сентября, в Томаринском районе состоялась торжественная церемония, посвящённая окончанию строительства Центра зимних видов спорта при детско-юношеской спортивной школе города Томари. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта Сахалинской области.
Педагогов и учащихся спортшколы с этим знаменательным событием поздравили представители районной администрации и областного министерства спорта и молодёжной политики.
- Я поздравляю всех с открытием такого замечательного спортивного объекта. Хотя он и называется Центром зимних видов спорта, тренироваться здесь можно круглый год. Объект действительно замечательный и своего рода даже уникальный. Нам с вами очень повезло. Желаю вам продуктивных тренировок и успехов на соревнованиях, - обратился к собравшимся глава администрации Томаринского городского округа Александр Кобелев.
После Александра Кобелева воспитанников и тренеров спортшколы поздравил заместитель министра спорта и молодёжной политики Сахалинской области Егор Умнов.
- Мне очень приятно здесь находиться и видеть, как преобразились ваши трассы и склоны, - сказал он. - Министерство спорта и молодёжной политики и правительство Сахалинской области на протяжении последних лет ведёт серьёзную работу по развитию спортивной инфраструктуры. Это строительство бассейнов, стадионов, спортивных залов и, конечно же, развитие зимних видов спорта, которые, как вы знаете, признаны в нашем регионе приоритетными. Здорово, что сегодня современные спортивные объекты появляется не только в Южно-Сахалинске, но и в районах Сахалинской области.
Выступил перед участниками мероприятия и директор детско-юношеской спортивной школы города Томари Юрий Капранов.
- Хочу всех поздравить с окончанием строительства нашего замечательного Центра зимних видов спорта. Пожелать вам здоровья, успехов, спортивных побед. И поблагодарить министерство спорта, которое поверило в наше начинание, и выделило финансирование на реализацию нашей идеи, администрацию муниципального образования, которая помогала в строительстве нашего спортивного объекта, а также тренеров, спортсменов и всех, кто был рядом и верил в нас.
После поздравлений состоялась символическая церемония перерезания алой ленты, принять участие в которой пригласили воспитанницу томаринской спортшколы, члена сборной команды Сахалинской области по биатлону, победителя финальных Всероссийских соревнований «Кубок Богалий - SKIMIR» в спринте и индивидуальной гонке Снежану Протасову.
Строительство в Томари Центра зимних видов спорта при местной детско-юношеской спортивной школе стартовало в июне 2014 года. Уже в 2016 году здесь появились четыре горнолыжных трассы протяжённостью от 600 до 800 метров, стрельбище с двадцатью электронно-механическими мишенными установками, которые могут быть использованы для стрельбы как из положения лежа, так и из положения стоя, новая буксировочная канатная дорога бугельного типа с пропускной способностью 500 человек в час, сервисное здание и системы искусственного оснежения и освещения лыже-биатлонных и горнолыжных трасс. Финальным штрихом в строительстве масштабного спортивного объекта стало асфальтирование лыжероллерной трассы протяжённостью 2760 метров, заниматься на которой лыжники и биатлонисты смогут круглый год.
Благодаря современной системе искусственного снегообразования, в прошлом году Томари первым на Сахалине открыл горнолыжный сезон уже в ноябре. Это сделало местные склоны излюбленным местом для тренировок спортсменов областной школы олимпийского резерва и активного отдыха туристов из различных городов области, включая Южно-Сахалинск. В начале января в Томари проходит первый этап абсолютного первенства Сахалинской области по горным лыжам, в котором принимают участие около 100 спортсменов из Южно-Сахалинска, Александровска-Сахалинского, Холмска, Горнозаводска и Невельска.
В Томаринском районе возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за убийство 59-летнего инвалида-колясочника. Мужчину из дома инвалидов «Доброта» подозревают в покушении на убийство, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
7 сентября 2017 года в районе протоки Красноармейская озера Тунайча, которое является памятником природы регионального значения, пресечена деятельность преступной группы из 3 граждан Российской Федерации, осуществлявших незаконную добычу кеты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Сахалинской области.
В четверг, 7 сентября, в Томаринском районе состоялась торжественная церемония, посвящённая окончанию строительства Центра зимних видов спорта при детско-юношеской спортивной школе города Томари. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта Сахалинской области.
В 00:00 9 сентября в Сахалинской области завершится предвыборная агитация в СМИ. 9 сентября – так называемый «день тишины». В день голосования, 10 сентября, агитировать будет запрещено.
В рамках Восточного экономического форума банк ВТБ подписал соглашение о возможном расширении сотрудничества с АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
Сахалинский зоопарк подготовил увлекательную программу на выходные дни. 9 сентября в 11 часов пройдет мастер-класс «Краски моря» - все желающие могут изучить технику нанесения рисунков на ракушках.
В прокуратуре Сахалинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего кассира ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк». Его обвиняют в присвоении с использованием своего служебного положения денежных средств в крупном размере, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.
Главный аэропорт Южной Кореи и один из крупнейших в мире - «Инчхон» - поможет Сахалину развивать аэропортовое хозяйство и создать учебный центр для подготовки пилотов. Соглашение об этом заключили в рамках III Восточного экономического форума, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Холмским сёлам предлагают три миллиона рублей на благоустройство, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации. Чтобы получить средства, необходимо предложить свой проект и набрать нужное количество голосов. Так в Сахалинской области развивается инициативное бюджетирование.
7 сентября, в День воинской славы, в 205-летие Бородинской славы, в одной из школ областного центра прошел тематический открытый урок. В гости к восьмиклассникам пришел Герой РФ, начальник разведки одного из окружных войск национальной гвардии, полковник Алексей Фомин.
Российское правительство предметно изучает возможности реализации проекта по созданию перехода «Сахалин-материк». Об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил глава государства Владимир Путин, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
В Сахалинскую область поступил тираж учебно-методического пособия «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни». Издание будет распространяться бесплатно в ходе информационной кампании Пенсионного фонда с учащейся молодежью островного региона, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
Бывшего инженера осудили за растрату более 1 миллиона рублей
Холмским городским судом Сахалинской области постановлен обвинительный приговор бывшему инженеру компании, оказывающей услуги по приготовлению буровых растворов и очистке скважин.
Их будут использовать для просушки подтопленных во время тайфуна «Санву» квартир в Северо-Курильске.
6 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области прошло 44-е заседание.
Полиция в Корсакове выявила факт фиктивной регистрации граждан. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, 46-летний горожанин поставил 11 иностранцев на регистрационный учет в своей квартире по улице Северной.
Сахалинская область планирует шире использовать комплексный подход при развитии своих территорий. Накануне его одобрили участники заседания президиума Госсовета, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе правительства островного региона.
18 сентября возобновит свою работу киноклуб «Кинодосугового объединения». В ККЗ «Комсомолец» зрители смогут увидеть и обсудить фильм «Теснота» Кантемира Балагова, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 9 сентября в 14, 15 и 16 часов приглашает жителей и гостей города на «Семейный досуг», сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
Новые трассы будущего горнолыжного курорта мирового уровня, уникальный беспилотный летательный аппарат, успехи и достижения островных предприятий - этим павильон островного региона на Восточном экономическом форуме заинтересовал глав двух государств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
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