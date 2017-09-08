На озере Тунайча задержаны браконьеры

7 сентября 2017 года в районе протоки Красноармейская озера Тунайча, которое является памятником природы регионального значения, пресечена деятельность преступной группы из 3 граждан Российской Федерации, осуществлявших незаконную добычу кеты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Сахалинской области.

На месте задержания обнаружено и изъято: 230 экземпляров кеты (из них 75 самок), бредни общей длиной 300 метров, 3 комплекта рыбацких костюмов, GPS - навигатор, лодка с мотором.

В действиях задержанных граждан усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 256 УК РФ.

По факту задержания проводятся оперативно-розыскные мероприятия и неотложные следственные действия.