На Сахалине инвалид-колясочник хотел убить «раздражающего» соседа

В Томаринском районе возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за убийство 59-летнего инвалида-колясочника. Мужчину из дома инвалидов «Доброта» подозревают в покушении на убийство, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

По версии следствия, подозреваемый проживал в учреждении в одной комнате с 61-летним инвалидом - колясочником. В ночь с 4 на 5 сентября 2017 года последний не мог долго уснуть, в связи с чем читал книги, употреблял пищу, чем раздражал соседа по комнате.

Утром на данной почве между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый достал из тумбочки кухонный нож, подъехал к лежащему спиной потерпевшему и нанес ему удар в заднюю поверхность груди. После этого покинул место происшествия и, оставив его умирать, поехал в помещение для курения.

На крики о помощи прибежали работники дома инвалидов и вызвали бригаду скорой помощи. Потерпевший в экстренном порядке был доставлен в Томаринскую центральную районную больницу, где ему своевременно оказали медицинскую помощь.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.