Двое нервных холмчан попались полиции с жестяной банкой

Холмские госавтоинспекторы выявили факт перевозки предположительно наркотического средства. 6 сентября полицейские в районе одного из домов по улице Центральной в Пятиречье заметили иномарку, которая пыталась припарковаться у магазина. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, машина создавала препятствие в движении пешеходам.

Подойдя к автомобилю с целью проведения беседы с водителем, инспекторы обнаружили, что в салоне находились двое мужчин.

Во время проверки документов водитель и пассажир иномарки заметно нервничали, речь была невнятной, движения замедлены. В связи с этим было принято решение о досмотре граждан и автомобиля.

При досмотре транспортного средства на заднем сиденье была обнаружена жестяная банка, в которой находилась курительная смесь коричневого цвета. Для дальнейшего разбирательства на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Обнаруженное вещество было изъято и направлено на экспертизу. По данному факту проводится проверка.