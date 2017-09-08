8 сентября 2017 г., 16:45

Георгий Карлов: выборы депутатов областной Думы – чрезвычайно важный процесс

Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Депутат Государственной Думы от Сахалинской области Георгий Карлов, который недавно побывал в островном регионе, считает - что выборы - важнейший процесс. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении партии «Единая Россия».

- Выборы депутатов Сахалинской областной Думы - чрезвычайно важный процесс, потому что мы выбираем людей, которые будут представлять интересы населения Сахалинской области в законодательном органе. К тому же в связи с вступлением в силу закона о статусе депутатов Госдумы и членов Совета Федерации именно органам законодательной власти регионов даются серьезные полномочия, связанные с контролем за реализацией регионального законодательства. Причем депутаты заслушивают не только представителей региональной исполнительной власти, но и представителей органов федеральной власти, работающих на территории для повышения эффективности работы органов исполнительной власти на местах, - сообщил депутат Госдумы Георгий Карлов.

В ходе пресс‐конференции в избиркоме Сахалинской области 30 августа депутат Государственной думы от Сахалинской области Георгий Карлов рассказал о принятых недавно поправках в Федеральный закон об избирательных правах в Российской Федерации, которые ужесточают ответственность за нарушения выборного процесса для всех его участников.