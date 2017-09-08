На Сахалин прибыли участники фестиваля «Спасская башня на Сахалине»

Впервые в Сахалинскую область приехали сразу 12 коллективов, более 500 оркестрантов и артистов - из России, Китая, Монголии. Концерты пройдут в разных районах, в том числе и в военных частях. Фестиваль посвящен 70-летнему юбилею островного края, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

Сегодня с руководителями музыкальных коллективов встретился первый заместитель губернатора-руководитель аппарата губернатора и правительства Сахалинской области Александр Дерновой. В своем приветственном слове он отметил, что фестиваль «Спасская башня на Сахалине» - это не только большое культурное событие в жизни региона.

- Мероприятие имеет серьезное значение с точки зрения патриотического воспитания, формирования уважительного отношения к Вооружённым Силам, к своему Отечеству, родному краю. Это одно из самых значимых и ожидаемых событий в жизни области. Сахалинцам важно иметь возможность увидеть выступления артистов высокого уровня здесь, на родной земле. Хочу поблагодарить вас за то, что откликнулись на приглашение принять участие в фестивале, - сказал Александр Дерновой.

Впервые на Сахалин приехал Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации и рота специального караула Президентского полка.

- Не все регионы удостаиваются такой чести, и это говорит об особом внимании главы государства к Сахалинской области. У островных военных есть уникальная возможность получить своеобразный мастер-класс по строевому шагу от роты специального караула. Это очень здорово! - поделился впечатлениями начальник и дирижер военного оркестра Южно-Сахалинского гарнизона Олег Шигалов.

- Островитяне всегда встречают нас тепло и радушно, и мы с нетерпением ждем новой встречи с сахалинской публикой. Мы подарим сахалинцам массу незабываемых впечатлений и положительных эмоций. Зрителей ждет не просто концерт, а неповторимое и редкое музыкальное шоу, - подчеркнул в разговоре начальник военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации, главный военный дирижер Тимофей Маякин.

Торжественная церемония открытия фестиваля военных оркестров «Спасская башня на Сахалине» прошла сегодня на площади Славы областного центра. 9 сентября российские и зарубежные военные оркестры совершат творческие поездки по районам области. Концерты пройдут на центральных городских площадях в Корсакове, Невельске, Томари, Долинске, Поронайске и Смирных, а также на набережной в Холмске. Закроется фестиваль 10 сентября на площади Ленина Южно-Сахалинска.