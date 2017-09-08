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Новости
16:53   Сахалинцев приглашают на футбольный матч между командами правительства и военного оркестра
                 9 сентября на стадионе «Космос» островной столицы состоится товарищеский футбольный матч. На обновленное поле выйдут команды правительства Сахалинской области и центрального военного оркестра министерства обороны Российской Федерации, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

16:50   На Сахалин прибыли участники фестиваля «Спасская башня на Сахалине» 
                 Впервые в Сахалинскую область приехали сразу 12 коллективов, более 500 оркестрантов и артистов - из России, Китая, Монголии. Концерты пройдут в разных районах, в том числе и в военных частях. Фестиваль посвящен 70-летнему юбилею островного края, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

16:45   Георгий Карлов: выборы депутатов областной Думы – чрезвычайно важный процесс
                 Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Депутат Государственной Думы от Сахалинской области Георгий Карлов, который недавно побывал в островном регионе, считает - что выборы - важнейший процесс. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении партии «Единая Россия».

16:31   Двое нервных холмчан попались полиции с жестяной банкой 
                 Холмские госавтоинспекторы выявили факт перевозки предположительно наркотического средства. 6 сентября полицейские в районе одного из домов по улице Центральной в Пятиречье заметили иномарку, которая пыталась припарковаться у магазина. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, машина создавала препятствие в движении пешеходам.

13:30   На Сахалине инвалид-колясочник хотел убить «раздражающего» соседа 
                 В Томаринском районе возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за убийство 59-летнего инвалида-колясочника. Мужчину из дома инвалидов «Доброта» подозревают в покушении на убийство, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

13:24   На озере Тунайча задержаны браконьеры 
                 7 сентября 2017 года в районе протоки Красноармейская озера Тунайча, которое является памятником природы регионального значения, пресечена деятельность преступной группы из 3 граждан Российской Федерации, осуществлявших незаконную добычу кеты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Сахалинской области.

13:19   В Томари открылся Центр зимних видов спорта 
                 В четверг, 7 сентября, в Томаринском районе состоялась торжественная церемония, посвящённая окончанию строительства Центра зимних видов спорта при детско-юношеской спортивной школе города Томари. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта Сахалинской области.

13:14   9 сентября в Сахалинской области наступит «день тишины» перед выборами
                 В 00:00 9 сентября в Сахалинской области завершится предвыборная агитация в СМИ. 9 сентября – так называемый «день тишины». В день голосования, 10 сентября, агитировать будет запрещено.

11:46   ВТБ планирует расширять сотрудничество с Фондом развития Дальнего Востока
                 В рамках Восточного экономического форума банк ВТБ подписал соглашение о возможном расширении сотрудничества с АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

11:40   В сахалинском зоопарке в выходные дни расскажут о страусах и альпака 
                 Сахалинский зоопарк подготовил увлекательную программу на выходные дни. 9 сентября в 11 часов пройдет мастер-класс «Краски моря» - все желающие могут изучить технику нанесения рисунков на ракушках.

11:34   Бывший кассир «АТБ» на Сахалине предстанет перед судом за хищение более 300 тысяч рублей
                 В прокуратуре Сахалинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего кассира ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк». Его обвиняют в присвоении с использованием своего служебного положения денежных средств в крупном размере, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.

11:14   «Инчхон» поможет Сахалину развивать аэропортовое хозяйство 
                 Главный аэропорт Южной Кореи и один из крупнейших в мире - «Инчхон» - поможет Сахалину развивать аэропортовое хозяйство и создать учебный центр для подготовки пилотов. Соглашение об этом заключили в рамках III Восточного экономического форума, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.

11:05   Инициативное бюджетирование поможет обустроить жизнь в сёлах Холмска 
                 Холмским сёлам предлагают три миллиона рублей на благоустройство, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации. Чтобы получить средства, необходимо предложить свой проект и набрать нужное количество голосов. Так в Сахалинской области развивается инициативное бюджетирование.

10:57   Герой России поговорил с южносахалинскими школьниками о доблестях, о подвигах, о славе 
                 7 сентября, в День воинской славы, в 205-летие Бородинской славы, в одной из школ областного центра прошел тематический открытый урок. В гости к восьмиклассникам пришел Герой РФ, начальник разведки одного из окружных войск национальной гвардии, полковник Алексей Фомин.

10:17   Олег Кожемяко: «Создание транспортного перехода «Сахалин-материк» – исторический шанс для региона»
                 Российское правительство предметно изучает возможности реализации проекта по созданию перехода «Сахалин-материк». Об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил глава государства Владимир Путин, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

10:06   Сахалинскую молодежь ознакомят с пенсионными учебниками
                 В Сахалинскую область поступил тираж учебно-методического пособия «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни». Издание будет распространяться бесплатно в ходе информационной кампании Пенсионного фонда с учащейся молодежью островного региона, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

7 сентября
Бывшего инженера осудили за растрату более 1 миллиона рублей
                 Холмским городским судом Сахалинской области постановлен обвинительный приговор бывшему инженеру компании, оказывающей услуги по приготовлению буровых растворов и очистке скважин.

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Члены избирательной комиссии Сахалинской области рассмотрели очередные жалобы на незаконную предвыборную агитацию
                 6 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области прошло 44-е заседание.

Корсаковец фиктивно поставил на учет 11 иностранцев
                 Полиция в Корсакове выявила факт фиктивной регистрации граждан. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, 46-летний горожанин поставил 11 иностранцев на регистрационный учет в своей квартире по улице Северной.

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8 сентября 2017 г., 16:50

На Сахалин прибыли участники фестиваля «Спасская башня на Сахалине»

Впервые в Сахалинскую область приехали сразу 12 коллективов, более 500 оркестрантов и артистов - из России, Китая, Монголии. Концерты пройдут в разных районах, в том числе и в военных частях. Фестиваль посвящен 70-летнему юбилею островного края, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

Сегодня с руководителями музыкальных коллективов встретился первый заместитель губернатора-руководитель аппарата губернатора и правительства Сахалинской области Александр Дерновой. В своем приветственном слове он отметил, что фестиваль «Спасская башня на Сахалине» - это не только большое культурное событие в жизни региона.

- Мероприятие имеет серьезное значение с точки зрения патриотического воспитания, формирования уважительного отношения к Вооружённым Силам, к своему Отечеству, родному краю. Это одно из самых значимых и ожидаемых событий в жизни области. Сахалинцам важно иметь возможность увидеть выступления артистов высокого уровня здесь, на родной земле. Хочу поблагодарить вас за то, что откликнулись на приглашение принять участие в фестивале, -  сказал Александр Дерновой.

Впервые на Сахалин приехал Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации и рота специального караула Президентского полка.

-  Не все регионы удостаиваются такой чести, и это говорит об особом внимании главы государства к Сахалинской области. У островных военных есть уникальная возможность получить своеобразный мастер-класс по строевому шагу от роты специального караула. Это очень здорово! -  поделился впечатлениями начальник и дирижер военного оркестра Южно-Сахалинского гарнизона Олег Шигалов.

- Островитяне всегда встречают нас тепло и радушно, и мы с нетерпением ждем новой встречи с сахалинской публикой. Мы подарим сахалинцам массу незабываемых впечатлений и положительных эмоций. Зрителей ждет не просто концерт, а неповторимое и редкое музыкальное шоу, - подчеркнул в разговоре начальник военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации, главный военный дирижер Тимофей Маякин.  

Торжественная церемония открытия фестиваля военных оркестров «Спасская башня на Сахалине» прошла сегодня на площади Славы областного центра. 9 сентября российские и зарубежные военные оркестры совершат творческие поездки по районам области. Концерты пройдут на центральных городских площадях в Корсакове, Невельске, Томари, Долинске, Поронайске и Смирных, а также на набережной в Холмске. Закроется фестиваль 10 сентября на площади Ленина Южно-Сахалинска.

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Автор: Острова


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16:53   Сахалинцев приглашают на футбольный матч между командами правительства и военного оркестра
                 9 сентября на стадионе «Космос» островной столицы состоится товарищеский футбольный матч. На обновленное поле выйдут команды правительства Сахалинской области и центрального военного оркестра министерства обороны Российской Федерации, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

16:50   На Сахалин прибыли участники фестиваля «Спасская башня на Сахалине» 
                 Впервые в Сахалинскую область приехали сразу 12 коллективов, более 500 оркестрантов и артистов - из России, Китая, Монголии. Концерты пройдут в разных районах, в том числе и в военных частях. Фестиваль посвящен 70-летнему юбилею островного края, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

16:45   Георгий Карлов: выборы депутатов областной Думы – чрезвычайно важный процесс
                 Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Депутат Государственной Думы от Сахалинской области Георгий Карлов, который недавно побывал в островном регионе, считает - что выборы - важнейший процесс. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении партии «Единая Россия».

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13:30   На Сахалине инвалид-колясочник хотел убить «раздражающего» соседа 
                 В Томаринском районе возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за убийство 59-летнего инвалида-колясочника. Мужчину из дома инвалидов «Доброта» подозревают в покушении на убийство, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

13:24   На озере Тунайча задержаны браконьеры 
                 7 сентября 2017 года в районе протоки Красноармейская озера Тунайча, которое является памятником природы регионального значения, пресечена деятельность преступной группы из 3 граждан Российской Федерации, осуществлявших незаконную добычу кеты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Сахалинской области.

13:19   В Томари открылся Центр зимних видов спорта 
                 В четверг, 7 сентября, в Томаринском районе состоялась торжественная церемония, посвящённая окончанию строительства Центра зимних видов спорта при детско-юношеской спортивной школе города Томари. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта Сахалинской области.

13:14   9 сентября в Сахалинской области наступит «день тишины» перед выборами
                 В 00:00 9 сентября в Сахалинской области завершится предвыборная агитация в СМИ. 9 сентября – так называемый «день тишины». В день голосования, 10 сентября, агитировать будет запрещено.

11:46   ВТБ планирует расширять сотрудничество с Фондом развития Дальнего Востока
                 В рамках Восточного экономического форума банк ВТБ подписал соглашение о возможном расширении сотрудничества с АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

11:40   В сахалинском зоопарке в выходные дни расскажут о страусах и альпака 
                 Сахалинский зоопарк подготовил увлекательную программу на выходные дни. 9 сентября в 11 часов пройдет мастер-класс «Краски моря» - все желающие могут изучить технику нанесения рисунков на ракушках.

11:34   Бывший кассир «АТБ» на Сахалине предстанет перед судом за хищение более 300 тысяч рублей
                 В прокуратуре Сахалинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего кассира ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк». Его обвиняют в присвоении с использованием своего служебного положения денежных средств в крупном размере, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.

11:14   «Инчхон» поможет Сахалину развивать аэропортовое хозяйство 
                 Главный аэропорт Южной Кореи и один из крупнейших в мире - «Инчхон» - поможет Сахалину развивать аэропортовое хозяйство и создать учебный центр для подготовки пилотов. Соглашение об этом заключили в рамках III Восточного экономического форума, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.

11:05   Инициативное бюджетирование поможет обустроить жизнь в сёлах Холмска 
                 Холмским сёлам предлагают три миллиона рублей на благоустройство, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации. Чтобы получить средства, необходимо предложить свой проект и набрать нужное количество голосов. Так в Сахалинской области развивается инициативное бюджетирование.

10:57   Герой России поговорил с южносахалинскими школьниками о доблестях, о подвигах, о славе 
                 7 сентября, в День воинской славы, в 205-летие Бородинской славы, в одной из школ областного центра прошел тематический открытый урок. В гости к восьмиклассникам пришел Герой РФ, начальник разведки одного из окружных войск национальной гвардии, полковник Алексей Фомин.

10:17   Олег Кожемяко: «Создание транспортного перехода «Сахалин-материк» – исторический шанс для региона»
                 Российское правительство предметно изучает возможности реализации проекта по созданию перехода «Сахалин-материк». Об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил глава государства Владимир Путин, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

10:06   Сахалинскую молодежь ознакомят с пенсионными учебниками
                 В Сахалинскую область поступил тираж учебно-методического пособия «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни». Издание будет распространяться бесплатно в ходе информационной кампании Пенсионного фонда с учащейся молодежью островного региона, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

7 сентября
Бывшего инженера осудили за растрату более 1 миллиона рублей
                 Холмским городским судом Сахалинской области постановлен обвинительный приговор бывшему инженеру компании, оказывающей услуги по приготовлению буровых растворов и очистке скважин.

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                 Их будут использовать для просушки подтопленных во время тайфуна «Санву» квартир в Северо-Курильске.

Члены избирательной комиссии Сахалинской области рассмотрели очередные жалобы на незаконную предвыборную агитацию
                 6 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области прошло 44-е заседание.

Корсаковец фиктивно поставил на учет 11 иностранцев
                 Полиция в Корсакове выявила факт фиктивной регистрации граждан. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, 46-летний горожанин поставил 11 иностранцев на регистрационный учет в своей квартире по улице Северной.

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