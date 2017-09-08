На Сахалин прибыли участники фестиваля «Спасская башня на Сахалине»

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9 сентября на стадионе «Космос» островной столицы состоится товарищеский футбольный матч. На обновленное поле выйдут команды правительства Сахалинской области и центрального военного оркестра министерства обороны Российской Федерации, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
Впервые в Сахалинскую область приехали сразу 12 коллективов, более 500 оркестрантов и артистов - из России, Китая, Монголии. Концерты пройдут в разных районах, в том числе и в военных частях. Фестиваль посвящен 70-летнему юбилею островного края, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Депутат Государственной Думы от Сахалинской области Георгий Карлов, который недавно побывал в островном регионе, считает - что выборы - важнейший процесс. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении партии «Единая Россия».
Холмские госавтоинспекторы выявили факт перевозки предположительно наркотического средства. 6 сентября полицейские в районе одного из домов по улице Центральной в Пятиречье заметили иномарку, которая пыталась припарковаться у магазина. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, машина создавала препятствие в движении пешеходам.
В Томаринском районе возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за убийство 59-летнего инвалида-колясочника. Мужчину из дома инвалидов «Доброта» подозревают в покушении на убийство, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
7 сентября 2017 года в районе протоки Красноармейская озера Тунайча, которое является памятником природы регионального значения, пресечена деятельность преступной группы из 3 граждан Российской Федерации, осуществлявших незаконную добычу кеты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Сахалинской области.
В четверг, 7 сентября, в Томаринском районе состоялась торжественная церемония, посвящённая окончанию строительства Центра зимних видов спорта при детско-юношеской спортивной школе города Томари. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта Сахалинской области.
В 00:00 9 сентября в Сахалинской области завершится предвыборная агитация в СМИ. 9 сентября – так называемый «день тишины». В день голосования, 10 сентября, агитировать будет запрещено.
В рамках Восточного экономического форума банк ВТБ подписал соглашение о возможном расширении сотрудничества с АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
Сахалинский зоопарк подготовил увлекательную программу на выходные дни. 9 сентября в 11 часов пройдет мастер-класс «Краски моря» - все желающие могут изучить технику нанесения рисунков на ракушках.
В прокуратуре Сахалинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего кассира ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк». Его обвиняют в присвоении с использованием своего служебного положения денежных средств в крупном размере, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.
Главный аэропорт Южной Кореи и один из крупнейших в мире - «Инчхон» - поможет Сахалину развивать аэропортовое хозяйство и создать учебный центр для подготовки пилотов. Соглашение об этом заключили в рамках III Восточного экономического форума, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Холмским сёлам предлагают три миллиона рублей на благоустройство, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации. Чтобы получить средства, необходимо предложить свой проект и набрать нужное количество голосов. Так в Сахалинской области развивается инициативное бюджетирование.
7 сентября, в День воинской славы, в 205-летие Бородинской славы, в одной из школ областного центра прошел тематический открытый урок. В гости к восьмиклассникам пришел Герой РФ, начальник разведки одного из окружных войск национальной гвардии, полковник Алексей Фомин.
Российское правительство предметно изучает возможности реализации проекта по созданию перехода «Сахалин-материк». Об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил глава государства Владимир Путин, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
В Сахалинскую область поступил тираж учебно-методического пособия «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни». Издание будет распространяться бесплатно в ходе информационной кампании Пенсионного фонда с учащейся молодежью островного региона, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
Бывшего инженера осудили за растрату более 1 миллиона рублей
Холмским городским судом Сахалинской области постановлен обвинительный приговор бывшему инженеру компании, оказывающей услуги по приготовлению буровых растворов и очистке скважин.
Их будут использовать для просушки подтопленных во время тайфуна «Санву» квартир в Северо-Курильске.
6 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области прошло 44-е заседание.
Полиция в Корсакове выявила факт фиктивной регистрации граждан. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, 46-летний горожанин поставил 11 иностранцев на регистрационный учет в своей квартире по улице Северной.
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Впервые в Сахалинскую область приехали сразу 12 коллективов, более 500 оркестрантов и артистов - из России, Китая, Монголии. Концерты пройдут в разных районах, в том числе и в военных частях. Фестиваль посвящен 70-летнему юбилею островного края, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
Сегодня с руководителями музыкальных коллективов встретился первый заместитель губернатора-руководитель аппарата губернатора и правительства Сахалинской области Александр Дерновой. В своем приветственном слове он отметил, что фестиваль «Спасская башня на Сахалине» - это не только большое культурное событие в жизни региона.
- Мероприятие имеет серьезное значение с точки зрения патриотического воспитания, формирования уважительного отношения к Вооружённым Силам, к своему Отечеству, родному краю. Это одно из самых значимых и ожидаемых событий в жизни области. Сахалинцам важно иметь возможность увидеть выступления артистов высокого уровня здесь, на родной земле. Хочу поблагодарить вас за то, что откликнулись на приглашение принять участие в фестивале, - сказал Александр Дерновой.
Впервые на Сахалин приехал Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации и рота специального караула Президентского полка.
- Не все регионы удостаиваются такой чести, и это говорит об особом внимании главы государства к Сахалинской области. У островных военных есть уникальная возможность получить своеобразный мастер-класс по строевому шагу от роты специального караула. Это очень здорово! - поделился впечатлениями начальник и дирижер военного оркестра Южно-Сахалинского гарнизона Олег Шигалов.
- Островитяне всегда встречают нас тепло и радушно, и мы с нетерпением ждем новой встречи с сахалинской публикой. Мы подарим сахалинцам массу незабываемых впечатлений и положительных эмоций. Зрителей ждет не просто концерт, а неповторимое и редкое музыкальное шоу, - подчеркнул в разговоре начальник военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации, главный военный дирижер Тимофей Маякин.
Торжественная церемония открытия фестиваля военных оркестров «Спасская башня на Сахалине» прошла сегодня на площади Славы областного центра. 9 сентября российские и зарубежные военные оркестры совершат творческие поездки по районам области. Концерты пройдут на центральных городских площадях в Корсакове, Невельске, Томари, Долинске, Поронайске и Смирных, а также на набережной в Холмске. Закроется фестиваль 10 сентября на площади Ленина Южно-Сахалинска.
9 сентября на стадионе «Космос» островной столицы состоится товарищеский футбольный матч. На обновленное поле выйдут команды правительства Сахалинской области и центрального военного оркестра министерства обороны Российской Федерации, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
Впервые в Сахалинскую область приехали сразу 12 коллективов, более 500 оркестрантов и артистов - из России, Китая, Монголии. Концерты пройдут в разных районах, в том числе и в военных частях. Фестиваль посвящен 70-летнему юбилею островного края, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Депутат Государственной Думы от Сахалинской области Георгий Карлов, который недавно побывал в островном регионе, считает - что выборы - важнейший процесс. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском отделении партии «Единая Россия».
Холмские госавтоинспекторы выявили факт перевозки предположительно наркотического средства. 6 сентября полицейские в районе одного из домов по улице Центральной в Пятиречье заметили иномарку, которая пыталась припарковаться у магазина. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, машина создавала препятствие в движении пешеходам.
В Томаринском районе возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за убийство 59-летнего инвалида-колясочника. Мужчину из дома инвалидов «Доброта» подозревают в покушении на убийство, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
7 сентября 2017 года в районе протоки Красноармейская озера Тунайча, которое является памятником природы регионального значения, пресечена деятельность преступной группы из 3 граждан Российской Федерации, осуществлявших незаконную добычу кеты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Сахалинской области.
В четверг, 7 сентября, в Томаринском районе состоялась торжественная церемония, посвящённая окончанию строительства Центра зимних видов спорта при детско-юношеской спортивной школе города Томари. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта Сахалинской области.
В 00:00 9 сентября в Сахалинской области завершится предвыборная агитация в СМИ. 9 сентября – так называемый «день тишины». В день голосования, 10 сентября, агитировать будет запрещено.
В рамках Восточного экономического форума банк ВТБ подписал соглашение о возможном расширении сотрудничества с АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
Сахалинский зоопарк подготовил увлекательную программу на выходные дни. 9 сентября в 11 часов пройдет мастер-класс «Краски моря» - все желающие могут изучить технику нанесения рисунков на ракушках.
В прокуратуре Сахалинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего кассира ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк». Его обвиняют в присвоении с использованием своего служебного положения денежных средств в крупном размере, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.
Главный аэропорт Южной Кореи и один из крупнейших в мире - «Инчхон» - поможет Сахалину развивать аэропортовое хозяйство и создать учебный центр для подготовки пилотов. Соглашение об этом заключили в рамках III Восточного экономического форума, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Холмским сёлам предлагают три миллиона рублей на благоустройство, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации. Чтобы получить средства, необходимо предложить свой проект и набрать нужное количество голосов. Так в Сахалинской области развивается инициативное бюджетирование.
7 сентября, в День воинской славы, в 205-летие Бородинской славы, в одной из школ областного центра прошел тематический открытый урок. В гости к восьмиклассникам пришел Герой РФ, начальник разведки одного из окружных войск национальной гвардии, полковник Алексей Фомин.
Российское правительство предметно изучает возможности реализации проекта по созданию перехода «Сахалин-материк». Об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил глава государства Владимир Путин, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
В Сахалинскую область поступил тираж учебно-методического пособия «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни». Издание будет распространяться бесплатно в ходе информационной кампании Пенсионного фонда с учащейся молодежью островного региона, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
Бывшего инженера осудили за растрату более 1 миллиона рублей
Холмским городским судом Сахалинской области постановлен обвинительный приговор бывшему инженеру компании, оказывающей услуги по приготовлению буровых растворов и очистке скважин.
Их будут использовать для просушки подтопленных во время тайфуна «Санву» квартир в Северо-Курильске.
6 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области прошло 44-е заседание.
Полиция в Корсакове выявила факт фиктивной регистрации граждан. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, 46-летний горожанин поставил 11 иностранцев на регистрационный учет в своей квартире по улице Северной.
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