8 сентября 2017 г., 16:53

Сахалинцев приглашают на футбольный матч между командами правительства и военного оркестра

9 сентября на стадионе «Космос» островной столицы состоится товарищеский футбольный матч. На обновленное поле выйдут команды правительства Сахалинской области и центрального военного оркестра министерства обороны Российской Федерации, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

История этого противостояния ведется с 2010 года. Пока ощутимым перевесом владеют футболисты Правительства островного региона. Однако команда музыкантов надеется взять реванш.

Как правило, за футболистов обеих команд болеет весь коллектив военного оркестра, который поддерживает играющих высокопрофессиональным музыкальным сопровождением. Например, в 2015 году спортсмены играли под шотландскую волынку. Возможно, что оркестр подготовил сюрприз и на этот раз.

Матч, который начнется в 10:00, будет посвящен памяти генерал-лейтенанта, главного военного дирижера вооруженных сил РФ Валерия Халилова, который погиб в авиакатастрофе над Чёрным морем в декабре 2016 года.