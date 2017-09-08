8 сентября 2017 г., 17:28

21-летний сахалинец пойдет под суд за уклонение от призыва

В Смирныховском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя. Он обвиняется в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

По версии следствия, в соответствии с действующим законодательством, призывник подлежал призыву на военную службу с 1 апреля по 15 июля 2017 года. Сотрудник военно-учетного стола пгт. Смирных Сахалинской области ему вручил повестки о явке для прохождения медицинского освидетельствования призывной комиссии. Однако в указанное в повестках время, молодой человек в военный комиссариат не являлся. Уважительных причин неявки не имел.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.