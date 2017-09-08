8 сентября 2017 г., 17:53

10 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области откроется информационно-справочный центр

В единый день голосования, 10 сентября, в 8:00 впервые в избирательной комиссии Сахалинской области начнет работу информационно‐справочный центр. Представители СМИ, освещающие ход выборов, смогут получить в центре самую оперативную и достоверную информацию, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе избиркома.

Информационно‐справочный центр будет работать по адресу: Южно‐Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 32 (здание правительства), первый этаж.

В течение дня для связи с журналистами, общественными объединениями, представителями партий в центре будет работать телефон 8 (4242) 42-52-62.

Проход в Информационно‐справочный центр для представителей СМИ будет осуществляться при предъявлении аккредитационного или редакционного удостоверения.

В течение всего дня в центр будет поступать вся информация о голосовании на выборах в регионе, она будет оперативно выдаваться. В частности, каждые два часа, начиная с 10 часов, будут обновляться данные о явке избирателей. Будут подготавливаться материалы от избирательных комиссий об интересных событиях в рамках выборов в целом.

В информационно‐справочном центре будут оперативно готовить пресс‐релизы, информация будет обновляться и на сайте избирательной комиссии Сахалинской области.

Уважаемые представители СМИ! На 12:30 запланирована первая пресс‐конференция - с участием председателя избирательной комиссии Сахалинской области Виктории Черкасовой, председателя Ощественной палаты Сахалинской области Владимира Иконникова и Уполномоченного по правам человека в Сахалинской области Сергея Седова.

Второй пресс‐подход запланирован на 18:30.

Данные о явке избирателей и об итогах голосования будут поступать в Информационно‐справочный центр из территориальных избирательных комиссий по каналам ГАС «Выборы» и транслироваться на мониторе в режиме реального времени.

Информационно‐справочный центр избирательной комиссии Сахалинской области будет работать до окончания подведения предварительных итогов голосования.

Также сообщаем, что в понедельник, 11 сентября, в Информационно‐справочномцентре состоится пресс‐конференция председателя избирательной комиссии Сахалинской области по предварительным итогам голосования. Время встречи будет сообщено дополнительно.

Кроме того, напоминаем, что в избирательной комиссии Сахалинской области по номеру 8 (4242) 50-61-71 работает «горячая линия». Там готовы ответить на все вопросы на тему выборов 10 сентября.

На единый день голосования в Сахалинской области назначены выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Также 10 сентября состоятся:

- дополнительные выборы депутатов Городской Думы города Южно‐Сахалинскапятого созыва,

- выборы депутатов Собрания Корсаковского городского округа 6-го созыва,

- выборы депутатов Собрания Поронайского городского округа второго созыва,

- выборы депутатов Собрания Северо‐Курильского городского округа шестого созыва,

- выборы депутатов Собрания Томаринского городского округа седьмого созыва.

Вся актуальная информация о ходе выборной кампании размещена на официальном сайте избирательной комиссии Сахалинской области.