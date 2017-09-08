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Новости
18:11   В Макаровском районе задержали мать мальчика, которого оскорбляли в больнице
                 Судебные приставы задержали фигурантку громкого дела – объявленную в розыск мать мальчика, подвергшегося оскорблениям медсестры Макаровской ЦРБ. Ее передали стражам порядка, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.

17:58   Островитянка пойдет под суд за развращение подростка
                 В Томаринском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы. Она обвиняется в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста и вовлечении его в систематическое употребление алкогольной и продукции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

17:53   10 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области откроется информационно-справочный центр
                 В единый день голосования, 10 сентября, в 8:00 впервые в избирательной комиссии Сахалинской области начнет работу информационно-справочный центр. Представители СМИ, освещающие ход выборов, смогут получить в центре самую оперативную и достоверную информацию, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе избиркома.

17:49   Руководитель сахалинского управления Роспотребнадзора проведет прием граждан
                 12 сентября 2017 года с 15:00 в приемной президента Российской Федерации в Сахалинской области пройдет личный прием граждан руководителем управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ольгой Фунтусовой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.

17:35   В период выборов органы прокуратуры Сахалинской области продежурят круглосуточно
                 В период подготовки и проведения выборов в единый день голосования с 9 часов 9 сентября до 22 часов 10 сентября будут организованы дежурства руководителей и оперативных работников прокуратуры области, городских и районных прокуратур. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

17:28   21-летний сахалинец пойдет под суд за уклонение от призыва
                 В Смирныховском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя. Он обвиняется в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

17:08   Георгий Карлов: выборы депутатов областной Думы – чрезвычайно важный процесс
                 Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Депутат Государственной Думы от Сахалинской области Георгий Карлов, который недавно побывал в островном регионе, считает - что выборы - важнейший процесс.

16:53   Сахалинцев приглашают на футбольный матч между командами правительства и военного оркестра
                 9 сентября на стадионе «Космос» островной столицы состоится товарищеский футбольный матч. На обновленное поле выйдут команды правительства Сахалинской области и центрального военного оркестра министерства обороны Российской Федерации, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

16:50   На Сахалин прибыли участники фестиваля «Спасская башня на Сахалине» 
                 Впервые в Сахалинскую область приехали сразу 12 коллективов, более 500 оркестрантов и артистов - из России, Китая, Монголии. Концерты пройдут в разных районах, в том числе и в военных частях. Фестиваль посвящен 70-летнему юбилею островного края, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

16:31   Двое нервных холмчан попались полиции с жестяной банкой 
                 Холмские госавтоинспекторы выявили факт перевозки предположительно наркотического средства. 6 сентября полицейские в районе одного из домов по улице Центральной в Пятиречье заметили иномарку, которая пыталась припарковаться у магазина. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, машина создавала препятствие в движении пешеходам.

13:30   На Сахалине инвалид-колясочник хотел убить «раздражающего» соседа 
                 В Томаринском районе возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за убийство 59-летнего инвалида-колясочника. Мужчину из дома инвалидов «Доброта» подозревают в покушении на убийство, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

13:24   На озере Тунайча задержаны браконьеры 
                 7 сентября 2017 года в районе протоки Красноармейская озера Тунайча, которое является памятником природы регионального значения, пресечена деятельность преступной группы из 3 граждан Российской Федерации, осуществлявших незаконную добычу кеты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Сахалинской области.

13:19   В Томари открылся Центр зимних видов спорта 
                 В четверг, 7 сентября, в Томаринском районе состоялась торжественная церемония, посвящённая окончанию строительства Центра зимних видов спорта при детско-юношеской спортивной школе города Томари. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта Сахалинской области.

13:14   9 сентября в Сахалинской области наступит «день тишины» перед выборами
                 В 00:00 9 сентября в Сахалинской области завершится предвыборная агитация в СМИ. 9 сентября – так называемый «день тишины». В день голосования, 10 сентября, агитировать будет запрещено.

11:46   ВТБ планирует расширять сотрудничество с Фондом развития Дальнего Востока
                 В рамках Восточного экономического форума банк ВТБ подписал соглашение о возможном расширении сотрудничества с АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

11:40   В сахалинском зоопарке в выходные дни расскажут о страусах и альпака 
                 Сахалинский зоопарк подготовил увлекательную программу на выходные дни. 9 сентября в 11 часов пройдет мастер-класс «Краски моря» - все желающие могут изучить технику нанесения рисунков на ракушках.

11:34   Бывший кассир «АТБ» на Сахалине предстанет перед судом за хищение более 300 тысяч рублей
                 В прокуратуре Сахалинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего кассира ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк». Его обвиняют в присвоении с использованием своего служебного положения денежных средств в крупном размере, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.

11:14   «Инчхон» поможет Сахалину развивать аэропортовое хозяйство 
                 Главный аэропорт Южной Кореи и один из крупнейших в мире - «Инчхон» - поможет Сахалину развивать аэропортовое хозяйство и создать учебный центр для подготовки пилотов. Соглашение об этом заключили в рамках III Восточного экономического форума, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.

11:05   Инициативное бюджетирование поможет обустроить жизнь в сёлах Холмска 
                 Холмским сёлам предлагают три миллиона рублей на благоустройство, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации. Чтобы получить средства, необходимо предложить свой проект и набрать нужное количество голосов. Так в Сахалинской области развивается инициативное бюджетирование.

10:57   Герой России поговорил с южносахалинскими школьниками о доблестях, о подвигах, о славе 
                 7 сентября, в День воинской славы, в 205-летие Бородинской славы, в одной из школ областного центра прошел тематический открытый урок. В гости к восьмиклассникам пришел Герой РФ, начальник разведки одного из окружных войск национальной гвардии, полковник Алексей Фомин.

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8 сентября 2017 г., 17:53

10 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области откроется информационно-справочный центр

В единый день голосования, 10 сентября, в 8:00 впервые в избирательной комиссии Сахалинской области начнет работу информационно‐справочный центр. Представители СМИ, освещающие ход выборов, смогут получить в центре самую оперативную и достоверную информацию, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе избиркома.

Информационно‐справочный центр будет работать по адресу: Южно‐Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 32 (здание правительства), первый этаж.

В течение дня для связи с журналистами, общественными объединениями, представителями партий в центре будет работать телефон 8 (4242) 42-52-62.

Проход в Информационно‐справочный центр для представителей СМИ будет осуществляться при предъявлении аккредитационного или редакционного удостоверения.

В течение всего дня в центр будет поступать вся информация о голосовании на выборах в регионе, она будет оперативно выдаваться. В частности, каждые два часа, начиная с 10 часов, будут обновляться данные о явке избирателей. Будут подготавливаться материалы от избирательных комиссий об интересных событиях в рамках выборов в целом.

В информационно‐справочном центре будут оперативно готовить пресс‐релизы, информация будет обновляться и на сайте избирательной комиссии Сахалинской области.

Уважаемые представители СМИ! На 12:30 запланирована первая пресс‐конференция - с участием председателя избирательной комиссии Сахалинской области Виктории Черкасовой, председателя Ощественной палаты Сахалинской области Владимира Иконникова и Уполномоченного по правам человека в Сахалинской области Сергея Седова.

Второй пресс‐подход запланирован на 18:30.

Данные о явке избирателей и об итогах голосования будут поступать в Информационно‐справочный центр из территориальных избирательных комиссий по каналам ГАС «Выборы» и транслироваться на мониторе в режиме реального времени. 

Информационно‐справочный центр избирательной комиссии Сахалинской области будет работать до окончания подведения предварительных итогов голосования.

Также сообщаем, что в понедельник, 11 сентября, в Информационно‐справочномцентре состоится пресс‐конференция председателя избирательной комиссии Сахалинской области по предварительным итогам голосования. Время встречи будет сообщено дополнительно.

Кроме того, напоминаем, что в избирательной комиссии Сахалинской области по номеру 8 (4242) 50-61-71 работает «горячая линия». Там готовы ответить на все вопросы на тему выборов 10 сентября.

На единый день голосования в Сахалинской области назначены выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Также 10 сентября состоятся:

- дополнительные выборы депутатов Городской Думы города Южно‐Сахалинскапятого созыва,

- выборы депутатов Собрания Корсаковского городского округа 6-го созыва,

- выборы депутатов Собрания Поронайского городского округа второго созыва,

- выборы депутатов Собрания Северо‐Курильского городского округа шестого созыва,

- выборы депутатов Собрания Томаринского городского округа седьмого созыва.

Вся актуальная информация о ходе выборной кампании размещена на официальном сайте избирательной комиссии Сахалинской области.

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Автор: Острова


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17:53   10 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области откроется информационно-справочный центр
                 В единый день голосования, 10 сентября, в 8:00 впервые в избирательной комиссии Сахалинской области начнет работу информационно-справочный центр. Представители СМИ, освещающие ход выборов, смогут получить в центре самую оперативную и достоверную информацию, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе избиркома.

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                 12 сентября 2017 года с 15:00 в приемной президента Российской Федерации в Сахалинской области пройдет личный прием граждан руководителем управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ольгой Фунтусовой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.

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                 В период подготовки и проведения выборов в единый день голосования с 9 часов 9 сентября до 22 часов 10 сентября будут организованы дежурства руководителей и оперативных работников прокуратуры области, городских и районных прокуратур. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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                 В Смирныховском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя. Он обвиняется в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

17:08   Георгий Карлов: выборы депутатов областной Думы – чрезвычайно важный процесс
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                 9 сентября на стадионе «Космос» островной столицы состоится товарищеский футбольный матч. На обновленное поле выйдут команды правительства Сахалинской области и центрального военного оркестра министерства обороны Российской Федерации, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

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                 Впервые в Сахалинскую область приехали сразу 12 коллективов, более 500 оркестрантов и артистов - из России, Китая, Монголии. Концерты пройдут в разных районах, в том числе и в военных частях. Фестиваль посвящен 70-летнему юбилею островного края, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

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13:30   На Сахалине инвалид-колясочник хотел убить «раздражающего» соседа 
                 В Томаринском районе возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за убийство 59-летнего инвалида-колясочника. Мужчину из дома инвалидов «Доброта» подозревают в покушении на убийство, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

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                 7 сентября 2017 года в районе протоки Красноармейская озера Тунайча, которое является памятником природы регионального значения, пресечена деятельность преступной группы из 3 граждан Российской Федерации, осуществлявших незаконную добычу кеты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Сахалинской области.

13:19   В Томари открылся Центр зимних видов спорта 
                 В четверг, 7 сентября, в Томаринском районе состоялась торжественная церемония, посвящённая окончанию строительства Центра зимних видов спорта при детско-юношеской спортивной школе города Томари. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта Сахалинской области.

13:14   9 сентября в Сахалинской области наступит «день тишины» перед выборами
                 В 00:00 9 сентября в Сахалинской области завершится предвыборная агитация в СМИ. 9 сентября – так называемый «день тишины». В день голосования, 10 сентября, агитировать будет запрещено.

11:46   ВТБ планирует расширять сотрудничество с Фондом развития Дальнего Востока
                 В рамках Восточного экономического форума банк ВТБ подписал соглашение о возможном расширении сотрудничества с АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

11:40   В сахалинском зоопарке в выходные дни расскажут о страусах и альпака 
                 Сахалинский зоопарк подготовил увлекательную программу на выходные дни. 9 сентября в 11 часов пройдет мастер-класс «Краски моря» - все желающие могут изучить технику нанесения рисунков на ракушках.

11:34   Бывший кассир «АТБ» на Сахалине предстанет перед судом за хищение более 300 тысяч рублей
                 В прокуратуре Сахалинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего кассира ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк». Его обвиняют в присвоении с использованием своего служебного положения денежных средств в крупном размере, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.

11:14   «Инчхон» поможет Сахалину развивать аэропортовое хозяйство 
                 Главный аэропорт Южной Кореи и один из крупнейших в мире - «Инчхон» - поможет Сахалину развивать аэропортовое хозяйство и создать учебный центр для подготовки пилотов. Соглашение об этом заключили в рамках III Восточного экономического форума, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.

11:05   Инициативное бюджетирование поможет обустроить жизнь в сёлах Холмска 
                 Холмским сёлам предлагают три миллиона рублей на благоустройство, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации. Чтобы получить средства, необходимо предложить свой проект и набрать нужное количество голосов. Так в Сахалинской области развивается инициативное бюджетирование.

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