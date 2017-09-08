8 сентября 2017 г., 17:58

Островитянка пойдет под суд за развращение подростка

В Томаринском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы. Она обвиняется в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста и вовлечении его в систематическое употребление алкогольной и продукции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

По версии следствия, с декабря 2016 года по февраль 2017 года обвиняемая, находясь у себя дома, систематически распивала спиртные напитки с 15-летним подростком, после чегосовершала с ним половые акты.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.