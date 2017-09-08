В Макаровском районе задержали мать мальчика, которого оскорбляли в больнице

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Судебные приставы задержали фигурантку громкого дела – объявленную в розыск мать мальчика, подвергшегося оскорблениям медсестры Макаровской ЦРБ. Ее передали стражам порядка, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.
В Томаринском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы. Она обвиняется в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста и вовлечении его в систематическое употребление алкогольной и продукции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
В единый день голосования, 10 сентября, в 8:00 впервые в избирательной комиссии Сахалинской области начнет работу информационно-справочный центр. Представители СМИ, освещающие ход выборов, смогут получить в центре самую оперативную и достоверную информацию, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе избиркома.
12 сентября 2017 года с 15:00 в приемной президента Российской Федерации в Сахалинской области пройдет личный прием граждан руководителем управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ольгой Фунтусовой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.
В период подготовки и проведения выборов в единый день голосования с 9 часов 9 сентября до 22 часов 10 сентября будут организованы дежурства руководителей и оперативных работников прокуратуры области, городских и районных прокуратур. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В Смирныховском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя. Он обвиняется в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Депутат Государственной Думы от Сахалинской области Георгий Карлов, который недавно побывал в островном регионе, считает - что выборы - важнейший процесс.
9 сентября на стадионе «Космос» островной столицы состоится товарищеский футбольный матч. На обновленное поле выйдут команды правительства Сахалинской области и центрального военного оркестра министерства обороны Российской Федерации, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
Впервые в Сахалинскую область приехали сразу 12 коллективов, более 500 оркестрантов и артистов - из России, Китая, Монголии. Концерты пройдут в разных районах, в том числе и в военных частях. Фестиваль посвящен 70-летнему юбилею островного края, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
Холмские госавтоинспекторы выявили факт перевозки предположительно наркотического средства. 6 сентября полицейские в районе одного из домов по улице Центральной в Пятиречье заметили иномарку, которая пыталась припарковаться у магазина. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, машина создавала препятствие в движении пешеходам.
В Томаринском районе возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за убийство 59-летнего инвалида-колясочника. Мужчину из дома инвалидов «Доброта» подозревают в покушении на убийство, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
7 сентября 2017 года в районе протоки Красноармейская озера Тунайча, которое является памятником природы регионального значения, пресечена деятельность преступной группы из 3 граждан Российской Федерации, осуществлявших незаконную добычу кеты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Сахалинской области.
В четверг, 7 сентября, в Томаринском районе состоялась торжественная церемония, посвящённая окончанию строительства Центра зимних видов спорта при детско-юношеской спортивной школе города Томари. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта Сахалинской области.
В 00:00 9 сентября в Сахалинской области завершится предвыборная агитация в СМИ. 9 сентября – так называемый «день тишины». В день голосования, 10 сентября, агитировать будет запрещено.
В рамках Восточного экономического форума банк ВТБ подписал соглашение о возможном расширении сотрудничества с АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
Сахалинский зоопарк подготовил увлекательную программу на выходные дни. 9 сентября в 11 часов пройдет мастер-класс «Краски моря» - все желающие могут изучить технику нанесения рисунков на ракушках.
В прокуратуре Сахалинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего кассира ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк». Его обвиняют в присвоении с использованием своего служебного положения денежных средств в крупном размере, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.
Главный аэропорт Южной Кореи и один из крупнейших в мире - «Инчхон» - поможет Сахалину развивать аэропортовое хозяйство и создать учебный центр для подготовки пилотов. Соглашение об этом заключили в рамках III Восточного экономического форума, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Холмским сёлам предлагают три миллиона рублей на благоустройство, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации. Чтобы получить средства, необходимо предложить свой проект и набрать нужное количество голосов. Так в Сахалинской области развивается инициативное бюджетирование.
7 сентября, в День воинской славы, в 205-летие Бородинской славы, в одной из школ областного центра прошел тематический открытый урок. В гости к восьмиклассникам пришел Герой РФ, начальник разведки одного из окружных войск национальной гвардии, полковник Алексей Фомин.
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Судебные приставы задержали фигурантку громкого дела - объявленную в розыск мать мальчика, подвергшегося оскорблениям медсестры Макаровской ЦРБ. Ее передали стражам порядка, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.
В целях обеспечения безопасности, а также своевременного предупреждения правонарушений и преступлений в зданиях судов, судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов осуществляется пропускной режим. Также сотрудники ведомства в рамках своих служебных обязанностей оказывают содействие органам внутренних дел в розыске и задержании лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда.
Так, в ходе несения службы в Макаровском городском суде, при проверке документов посетителей по базе данных, судебные приставы установили женщину, подозреваемую в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», и скрывающуюся от следствия.
После проведенной сверки с ОМВД России по Макаровскому городскому округу информация о розыске подтвердилась. Гражданка была оперативно задержана судебными приставами, а затем передана сотрудникам органов внутренних дел в установленном порядке.
Судебные приставы задержали фигурантку громкого дела – объявленную в розыск мать мальчика, подвергшегося оскорблениям медсестры Макаровской ЦРБ. Ее передали стражам порядка, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.
В Томаринском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы. Она обвиняется в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста и вовлечении его в систематическое употребление алкогольной и продукции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
В единый день голосования, 10 сентября, в 8:00 впервые в избирательной комиссии Сахалинской области начнет работу информационно-справочный центр. Представители СМИ, освещающие ход выборов, смогут получить в центре самую оперативную и достоверную информацию, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе избиркома.
12 сентября 2017 года с 15:00 в приемной президента Российской Федерации в Сахалинской области пройдет личный прием граждан руководителем управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ольгой Фунтусовой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.
В период подготовки и проведения выборов в единый день голосования с 9 часов 9 сентября до 22 часов 10 сентября будут организованы дежурства руководителей и оперативных работников прокуратуры области, городских и районных прокуратур. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В Смирныховском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя. Он обвиняется в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Депутат Государственной Думы от Сахалинской области Георгий Карлов, который недавно побывал в островном регионе, считает - что выборы - важнейший процесс.
9 сентября на стадионе «Космос» островной столицы состоится товарищеский футбольный матч. На обновленное поле выйдут команды правительства Сахалинской области и центрального военного оркестра министерства обороны Российской Федерации, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
Впервые в Сахалинскую область приехали сразу 12 коллективов, более 500 оркестрантов и артистов - из России, Китая, Монголии. Концерты пройдут в разных районах, в том числе и в военных частях. Фестиваль посвящен 70-летнему юбилею островного края, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
Холмские госавтоинспекторы выявили факт перевозки предположительно наркотического средства. 6 сентября полицейские в районе одного из домов по улице Центральной в Пятиречье заметили иномарку, которая пыталась припарковаться у магазина. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, машина создавала препятствие в движении пешеходам.
В Томаринском районе возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за убийство 59-летнего инвалида-колясочника. Мужчину из дома инвалидов «Доброта» подозревают в покушении на убийство, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
7 сентября 2017 года в районе протоки Красноармейская озера Тунайча, которое является памятником природы регионального значения, пресечена деятельность преступной группы из 3 граждан Российской Федерации, осуществлявших незаконную добычу кеты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Сахалинской области.
В четверг, 7 сентября, в Томаринском районе состоялась торжественная церемония, посвящённая окончанию строительства Центра зимних видов спорта при детско-юношеской спортивной школе города Томари. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта Сахалинской области.
В 00:00 9 сентября в Сахалинской области завершится предвыборная агитация в СМИ. 9 сентября – так называемый «день тишины». В день голосования, 10 сентября, агитировать будет запрещено.
В рамках Восточного экономического форума банк ВТБ подписал соглашение о возможном расширении сотрудничества с АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
Сахалинский зоопарк подготовил увлекательную программу на выходные дни. 9 сентября в 11 часов пройдет мастер-класс «Краски моря» - все желающие могут изучить технику нанесения рисунков на ракушках.
В прокуратуре Сахалинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего кассира ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк». Его обвиняют в присвоении с использованием своего служебного положения денежных средств в крупном размере, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.
Главный аэропорт Южной Кореи и один из крупнейших в мире - «Инчхон» - поможет Сахалину развивать аэропортовое хозяйство и создать учебный центр для подготовки пилотов. Соглашение об этом заключили в рамках III Восточного экономического форума, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Холмским сёлам предлагают три миллиона рублей на благоустройство, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации. Чтобы получить средства, необходимо предложить свой проект и набрать нужное количество голосов. Так в Сахалинской области развивается инициативное бюджетирование.
7 сентября, в День воинской славы, в 205-летие Бородинской славы, в одной из школ областного центра прошел тематический открытый урок. В гости к восьмиклассникам пришел Герой РФ, начальник разведки одного из окружных войск национальной гвардии, полковник Алексей Фомин.
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