8 сентября 2017 г., 18:11

В Макаровском районе задержали мать мальчика, которого оскорбляли в больнице

Судебные приставы задержали фигурантку громкого дела - объявленную в розыск мать мальчика, подвергшегося оскорблениям медсестры Макаровской ЦРБ. Ее передали стражам порядка, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.

В целях обеспечения безопасности, а также своевременного предупреждения правонарушений и преступлений в зданиях судов, судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов осуществляется пропускной режим. Также сотрудники ведомства в рамках своих служебных обязанностей оказывают содействие органам внутренних дел в розыске и задержании лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда.

Так, в ходе несения службы в Макаровском городском суде, при проверке документов посетителей по базе данных, судебные приставы установили женщину, подозреваемую в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», и скрывающуюся от следствия.

После проведенной сверки с ОМВД России по Макаровскому городскому округу информация о розыске подтвердилась. Гражданка была оперативно задержана судебными приставами, а затем передана сотрудникам органов внутренних дел в установленном порядке.