10 сентября 2017 г., 09:01

В Сахалинской области открылись избирательные участки

10 сентября в Сахалинской области - единый день голосования. Общие для всего региона выборы - выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Итоги голосования этого дня также определят новые составы Собраний Томаринского, Северо-Курильского, Корсаковского и Поронайского городских округов, сообщили ТИА "Острова" в областном избиркоме.

Выборы депутатов Сахалинской областной Думы пройдут по смешанной избирательной системе. 14 из 28 депутатов будут избраны по партийным спискам. В бюллетени для голосования включат 10 избирательных объединений, 74 кандидата‐одномандатника, 263 кандидата идут по единому избирательному округу. Отпечатано 387 200 бюллетеней для голосования по единому избирательному округу и столько же - для голосования по одномандатным округам.

В регионе к выборам задействовано 465 избирательных участка. Из них 311 постоянных избирательных участков, 8 временных и 146 судовых. В Южно-Сахалинске открылись 87 участковых избирательных комиссий, образованных для голосования и подсчета голосов на выборах депутатов областной Думы седьмого созыва. 23 участка (в Южно-Сахалинске) оснащены КОИБ.

Сахалинские выборы пройдут под видеоконтролем. Системы видеонаблюдения будут установлены в помещениях 18 территориальных избирательных комиссий, а также в помещениях 135 участковых комиссий, в том числе в 120 -с трансляцией в интернет. Наблюдать в режиме on-line за процессом голосования сможет любой желающий на портале webvyboryedg.ru.

Право принять участие в выборах на территории Сахалинской области имеют 382 245 избирателей.

Избирательная комиссия Сахалинской области завершила обучение всех членов участковых избирательных комиссий. Наблюдатели также прошли соответствующие курсы.

В органах прокуратуры Сахалинской области организованы круглосуточные дежурства в период проведения выборов.

В избирательной комиссии Сахалинской области работает телефон горячей линии по вопросам избирательного законодательства - 50-61-71, время работы с 08:00 до 20:00.