В Сахалинской области первые избиратели сделали свой выбор

В Сахалинской области начались выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. В 8 часов 10 сентября открылись избирательные участки. Первые избиратели пришли голосовать буквально через несколько минут после открытия.

Так, житель Южно‐Сахалинска Николай Смирнов сделал свой выбор сегодня на участке № 312, расположенном в помещении Сахалинского государственного университета по адресу: Коммунистический проспект, 33. Николай Григорьевич отметил: «Выборы - это реальная возможность участия человека в политической жизни страны, области, района и города. Я человек старой закалки, на выборы хожу всегда - в жизни ни одного голосования не пропустил».

В самый ранний час пришел проголосовать и горожанин Магомед Магомедов. «На выборы хожу осознанно, всегда. Считаю, что реализовать свое избирательное право - это очень важно», - делится Магомед Алиевич.К участку № 312 прикреплены 1 411 человек.

«Сегодня, 10 сентября, для жителей Сахалинской области - особенный день. В нашей комиссии в день выборов работает 14 сотрудников. Мы постарались, чтобы все избиратели, прикрепленные к нашему участку, узнали заблаговременно всю информацию. К работе подошли по максимуму организованно. Участковая избирательная комиссия начала свою работу с 20 августа. Было принято 13 заявлений по голосованию по новому порядку», - комментирует председатель участковой избирательной комиссии № 312 Елена Ворожцова.

10 сентября в Сахалинской области - единый день голосования. Общие для всего региона выборы - выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Итоги голосования этого дня также определят новые составы Собраний Томаринского, Северо‐Курильского, Корсаковского и Поронайского городских округов.

Выборы депутатов Сахалинской областной Думы пройдут по смешанной избирательной системе. 14 из 28 депутатов будут избраны по партийным спискам. В бюллетени для голосования включат 10 избирательных объединений, 74 кандидата‐одномандатника. 263 кандидата идут по единому избирательному округу. Отпечатано 387 200 бюллетеней для голосования по единому избирательному округу и столько же - для голосования по одномандатным округам.

В регионе к выборам задействовано 465 избирательных участков. Из них 311 - постоянные, 8 - временные и 146 - судовые. В Южно‐Сахалинске открылись 87 участковых избирательных комиссий, образованных для голосования и подсчета голосов на выборах депутатов областной Думы седьмого созыва. 23 участка в Южно‐Сахалинске оснащены КОИБ.

Сахалинские выборы пройдут под видеоконтролем. Системы видеонаблюдения будут установлены в помещениях 18 территориальных избирательных комиссий, а также в помещениях 135 участковых комиссий, в том числе в 120 - с трансляцией в интернет. Наблюдать в режиме on‐line за процессом голосования сможет любой желающий на портале webvyboryedg.ru.