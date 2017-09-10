В Холмском городском округе открылись избирательные участки

Все избирательные участки в Холмском городском округе открылись вовремя. В этом году Холмск голосует по двум избирательным округам: 6 и 7, сообщили ТИА "Острова" в администрации города.

В седьмой избирательный округ, отнесенный к Невельску, включены часть улиц Холмска, село Правда и железнодорожная станция Поляково. По шестому избирательному округу зарегистрировано около 25 000 избирателей. А по седьмому - около 9000.

Кроме сотрудников участковых избирательных комиссий, на всех 25 участках, присутствуют наблюдатели, и сотрудники полиции, члены комиссии с правом совещательного голоса от политических партий и кандидатов. По одномандатному избирательному округу № 6 в избирательных бюллетенях представлено 7 кандидатов (самовыдвиженцев и представителей политических партий).