4,33 % избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы

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16 405 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 10:00 местного времени. На 10 часов явка составила 4,33 %.
Все избирательные участки в Холмском городском округе открылись вовремя. В этом году Холмск голосует по двум избирательным округам: 6 и 7.
В Сахалинской области начались выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. В 8 часов 10 сентября открылись избирательные участки. Первые избиратели пришли голосовать буквально через несколько минут после открытия.
10 сентября в Сахалинской области – единый день голосования.
В Макаровском районе задержали мать мальчика, которого оскорбляли в больнице
Судебные приставы задержали фигурантку громкого дела – объявленную в розыск мать мальчика, подвергшегося оскорблениям медсестры Макаровской ЦРБ. Ее передали стражам порядка, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.
В Томаринском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы. Она обвиняется в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста и вовлечении его в систематическое употребление алкогольной и продукции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
В единый день голосования, 10 сентября, в 8:00 впервые в избирательной комиссии Сахалинской области начнет работу информационно-справочный центр. Представители СМИ, освещающие ход выборов, смогут получить в центре самую оперативную и достоверную информацию, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе избиркома.
12 сентября 2017 года с 15:00 в приемной президента Российской Федерации в Сахалинской области пройдет личный прием граждан руководителем управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ольгой Фунтусовой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.
В период подготовки и проведения выборов в единый день голосования с 9 часов 9 сентября до 22 часов 10 сентября будут организованы дежурства руководителей и оперативных работников прокуратуры области, городских и районных прокуратур. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В Смирныховском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя. Он обвиняется в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Депутат Государственной Думы от Сахалинской области Георгий Карлов, который недавно побывал в островном регионе, считает - что выборы - важнейший процесс.
9 сентября на стадионе «Космос» островной столицы состоится товарищеский футбольный матч. На обновленное поле выйдут команды правительства Сахалинской области и центрального военного оркестра министерства обороны Российской Федерации, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
Впервые в Сахалинскую область приехали сразу 12 коллективов, более 500 оркестрантов и артистов - из России, Китая, Монголии. Концерты пройдут в разных районах, в том числе и в военных частях. Фестиваль посвящен 70-летнему юбилею островного края, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
Холмские госавтоинспекторы выявили факт перевозки предположительно наркотического средства. 6 сентября полицейские в районе одного из домов по улице Центральной в Пятиречье заметили иномарку, которая пыталась припарковаться у магазина. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, машина создавала препятствие в движении пешеходам.
В Томаринском районе возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за убийство 59-летнего инвалида-колясочника. Мужчину из дома инвалидов «Доброта» подозревают в покушении на убийство, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
7 сентября 2017 года в районе протоки Красноармейская озера Тунайча, которое является памятником природы регионального значения, пресечена деятельность преступной группы из 3 граждан Российской Федерации, осуществлявших незаконную добычу кеты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Сахалинской области.
В четверг, 7 сентября, в Томаринском районе состоялась торжественная церемония, посвящённая окончанию строительства Центра зимних видов спорта при детско-юношеской спортивной школе города Томари. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта Сахалинской области.
В 00:00 9 сентября в Сахалинской области завершится предвыборная агитация в СМИ. 9 сентября – так называемый «день тишины». В день голосования, 10 сентября, агитировать будет запрещено.
В рамках Восточного экономического форума банк ВТБ подписал соглашение о возможном расширении сотрудничества с АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
Сахалинский зоопарк подготовил увлекательную программу на выходные дни. 9 сентября в 11 часов пройдет мастер-класс «Краски моря» - все желающие могут изучить технику нанесения рисунков на ракушках.
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16 405 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 10:00 местного времени. На 10 часов явка составила 4,33 %.
В 2012 году к 10 часам на выборах депутатов Сахалинской областной Думы шестого созыва проголосовали 3,55 % избирателей, сообщили ТИА "Острова"в региональном избиркоме.
Самое большое количество сахалинцев в настоящее время проголосовало в округе № 7 (Невельский район) - 9,81 %, или 2 338 человек.
По данным на утро 10 сентября включено в список избирательной комиссии Сахалинской области 378 939 избирателей.
Сахалинская областная Дума состоит из 28 депутатов, при этом 14 депутатов избираются по единому избирательному округу по спискам кандидатов, выдвигаемых политическими партиями, 14 депутатов - по одномандатным избирательным округам, образованным на территории Сахалинской области. Областная Дума седьмого созыва будет избрана на пять лет.
На 28 депутатских кресел претендует 337 человек, из них 74 - по одномандатным округам, остальные - по партийным спискам по единому избирательному округу.
16 405 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 10:00 местного времени. На 10 часов явка составила 4,33 %.
Все избирательные участки в Холмском городском округе открылись вовремя. В этом году Холмск голосует по двум избирательным округам: 6 и 7.
В Сахалинской области начались выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. В 8 часов 10 сентября открылись избирательные участки. Первые избиратели пришли голосовать буквально через несколько минут после открытия.
10 сентября в Сахалинской области – единый день голосования.
В Макаровском районе задержали мать мальчика, которого оскорбляли в больнице
Судебные приставы задержали фигурантку громкого дела – объявленную в розыск мать мальчика, подвергшегося оскорблениям медсестры Макаровской ЦРБ. Ее передали стражам порядка, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.
В Томаринском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы. Она обвиняется в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста и вовлечении его в систематическое употребление алкогольной и продукции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
В единый день голосования, 10 сентября, в 8:00 впервые в избирательной комиссии Сахалинской области начнет работу информационно-справочный центр. Представители СМИ, освещающие ход выборов, смогут получить в центре самую оперативную и достоверную информацию, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе избиркома.
12 сентября 2017 года с 15:00 в приемной президента Российской Федерации в Сахалинской области пройдет личный прием граждан руководителем управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ольгой Фунтусовой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.
В период подготовки и проведения выборов в единый день голосования с 9 часов 9 сентября до 22 часов 10 сентября будут организованы дежурства руководителей и оперативных работников прокуратуры области, городских и районных прокуратур. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В Смирныховском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя. Он обвиняется в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Депутат Государственной Думы от Сахалинской области Георгий Карлов, который недавно побывал в островном регионе, считает - что выборы - важнейший процесс.
9 сентября на стадионе «Космос» островной столицы состоится товарищеский футбольный матч. На обновленное поле выйдут команды правительства Сахалинской области и центрального военного оркестра министерства обороны Российской Федерации, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
Впервые в Сахалинскую область приехали сразу 12 коллективов, более 500 оркестрантов и артистов - из России, Китая, Монголии. Концерты пройдут в разных районах, в том числе и в военных частях. Фестиваль посвящен 70-летнему юбилею островного края, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
Холмские госавтоинспекторы выявили факт перевозки предположительно наркотического средства. 6 сентября полицейские в районе одного из домов по улице Центральной в Пятиречье заметили иномарку, которая пыталась припарковаться у магазина. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, машина создавала препятствие в движении пешеходам.
В Томаринском районе возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за убийство 59-летнего инвалида-колясочника. Мужчину из дома инвалидов «Доброта» подозревают в покушении на убийство, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
7 сентября 2017 года в районе протоки Красноармейская озера Тунайча, которое является памятником природы регионального значения, пресечена деятельность преступной группы из 3 граждан Российской Федерации, осуществлявших незаконную добычу кеты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Сахалинской области.
В четверг, 7 сентября, в Томаринском районе состоялась торжественная церемония, посвящённая окончанию строительства Центра зимних видов спорта при детско-юношеской спортивной школе города Томари. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта Сахалинской области.
В 00:00 9 сентября в Сахалинской области завершится предвыборная агитация в СМИ. 9 сентября – так называемый «день тишины». В день голосования, 10 сентября, агитировать будет запрещено.
В рамках Восточного экономического форума банк ВТБ подписал соглашение о возможном расширении сотрудничества с АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
Сахалинский зоопарк подготовил увлекательную программу на выходные дни. 9 сентября в 11 часов пройдет мастер-класс «Краски моря» - все желающие могут изучить технику нанесения рисунков на ракушках.
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