10 сентября 2017 г., 11:51

4,33 % избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы

16 405 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 10:00 местного времени. На 10 часов явка составила 4,33 %.

В 2012 году к 10 часам на выборах депутатов Сахалинской областной Думы шестого созыва проголосовали 3,55 % избирателей, сообщили ТИА "Острова"в региональном избиркоме.

Самое большое количество сахалинцев в настоящее время проголосовало в округе № 7 (Невельский район) - 9,81 %, или 2 338 человек.

По данным на утро 10 сентября включено в список избирательной комиссии Сахалинской области 378 939 избирателей.

Сахалинская областная Дума состоит из 28 депутатов, при этом 14 депутатов избираются по единому избирательному округу по спискам кандидатов, выдвигаемых политическими партиями, 14 депутатов - по одномандатным избирательным округам, образованным на территории Сахалинской области. Областная Дума седьмого созыва будет избрана на пять лет.

На 28 депутатских кресел претендует 337 человек, из них 74 - по одномандатным округам, остальные - по партийным спискам по единому избирательному округу.