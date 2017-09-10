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Новости
13:24   11,42 % избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы
                 43 320 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 12:00 местного времени. На 12 часов явка составила 11,42 %.

11:51   4,33 % избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы
                 16 405 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 10:00 местного времени. На 10 часов явка составила 4,33 %.

11:16   В Холмском городском округе открылись избирательные участки 
                 Все избирательные участки в Холмском городском округе открылись вовремя. В этом году Холмск голосует по двум избирательным округам: 6 и 7.

10:11   В Сахалинской области первые избиратели сделали свой выбор 
                 В Сахалинской области начались выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. В 8 часов 10 сентября открылись избирательные участки. Первые избиратели пришли голосовать буквально через несколько минут после открытия.

09:01   В Сахалинской области открылись избирательные участки
                 10 сентября в Сахалинской области – единый день голосования.

8 сентября
В Макаровском районе задержали мать мальчика, которого оскорбляли в больнице
                 Судебные приставы задержали фигурантку громкого дела – объявленную в розыск мать мальчика, подвергшегося оскорблениям медсестры Макаровской ЦРБ. Ее передали стражам порядка, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.

Островитянка пойдет под суд за развращение подростка
                 В Томаринском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы. Она обвиняется в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста и вовлечении его в систематическое употребление алкогольной и продукции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

10 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области откроется информационно-справочный центр
                 В единый день голосования, 10 сентября, в 8:00 впервые в избирательной комиссии Сахалинской области начнет работу информационно-справочный центр. Представители СМИ, освещающие ход выборов, смогут получить в центре самую оперативную и достоверную информацию, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе избиркома.

Руководитель сахалинского управления Роспотребнадзора проведет прием граждан
                 12 сентября 2017 года с 15:00 в приемной президента Российской Федерации в Сахалинской области пройдет личный прием граждан руководителем управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ольгой Фунтусовой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.

В период выборов органы прокуратуры Сахалинской области продежурят круглосуточно
                 В период подготовки и проведения выборов в единый день голосования с 9 часов 9 сентября до 22 часов 10 сентября будут организованы дежурства руководителей и оперативных работников прокуратуры области, городских и районных прокуратур. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

21-летний сахалинец пойдет под суд за уклонение от призыва
                 В Смирныховском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя. Он обвиняется в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

Георгий Карлов: выборы депутатов областной Думы – чрезвычайно важный процесс
                 Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Депутат Государственной Думы от Сахалинской области Георгий Карлов, который недавно побывал в островном регионе, считает - что выборы - важнейший процесс.

Сахалинцев приглашают на футбольный матч между командами правительства и военного оркестра
                 9 сентября на стадионе «Космос» островной столицы состоится товарищеский футбольный матч. На обновленное поле выйдут команды правительства Сахалинской области и центрального военного оркестра министерства обороны Российской Федерации, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

На Сахалин прибыли участники фестиваля «Спасская башня на Сахалине» 
                 Впервые в Сахалинскую область приехали сразу 12 коллективов, более 500 оркестрантов и артистов - из России, Китая, Монголии. Концерты пройдут в разных районах, в том числе и в военных частях. Фестиваль посвящен 70-летнему юбилею островного края, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

Двое нервных холмчан попались полиции с жестяной банкой 
                 Холмские госавтоинспекторы выявили факт перевозки предположительно наркотического средства. 6 сентября полицейские в районе одного из домов по улице Центральной в Пятиречье заметили иномарку, которая пыталась припарковаться у магазина. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, машина создавала препятствие в движении пешеходам.

На Сахалине инвалид-колясочник хотел убить «раздражающего» соседа 
                 В Томаринском районе возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за убийство 59-летнего инвалида-колясочника. Мужчину из дома инвалидов «Доброта» подозревают в покушении на убийство, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

На озере Тунайча задержаны браконьеры 
                 7 сентября 2017 года в районе протоки Красноармейская озера Тунайча, которое является памятником природы регионального значения, пресечена деятельность преступной группы из 3 граждан Российской Федерации, осуществлявших незаконную добычу кеты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Сахалинской области.

В Томари открылся Центр зимних видов спорта 
                 В четверг, 7 сентября, в Томаринском районе состоялась торжественная церемония, посвящённая окончанию строительства Центра зимних видов спорта при детско-юношеской спортивной школе города Томари. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта Сахалинской области.

9 сентября в Сахалинской области наступит «день тишины» перед выборами
                 В 00:00 9 сентября в Сахалинской области завершится предвыборная агитация в СМИ. 9 сентября – так называемый «день тишины». В день голосования, 10 сентября, агитировать будет запрещено.

ВТБ планирует расширять сотрудничество с Фондом развития Дальнего Востока
                 В рамках Восточного экономического форума банк ВТБ подписал соглашение о возможном расширении сотрудничества с АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

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10 сентября 2017 г., 13:24

11,42 % избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы

43 320 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 12:00 местного времени. На 12 часов явка составила 11,42 %, сообщили ТИА "Острова" в избиркоме.

В 2012 году к 12 часам на выборах депутатов Сахалинской областной Думы шестого созыва явка была на 1,5 % ниже.

Среди округов по числу проголосовавших лидирует № 7 (Невельский район) - 18,25 %, или 4 356 человек.

Председатель Охинской территориальной избирательной комиссии по видеосвязи рассказала о том, как идет рабочий процесс.

По словам Натальи Суржковой, по состоянию на 10 сентября на 12 часов проголосовало 1 919 избирателей - или 9,3 %.

«Сегодня день хороший, солнечный. Все участки открылись вовремя. На участках присутствуют наблюдатели от двух партий. Ждем, что большая часть избирателей придет проголосовать с 12:00 до 15:00, - отметила Наталья Михайловна. - Сахалинская областная избирательная комиссия делает все для того, чтобы предоставить возможность проголосовать каждому избирателю - выезжает в труднодоступные районы, консультирует по вопросам избирательного права по телефону «горячей линии». Так, Охинский район стал лидером в области по досрочному голосованию. Члены избирательной комиссии выезжали по восьми направлениям в труднодоступные районы на высокопроходимой технике и вылетали на вертолете МИ-8 на рыбные станы, гидрометеостанции, в подразделения нефтяников, на полуостров Шмидта на метеостанцию Нывро. Всего в районе предварительно проголосовало 168 человек», - рассказала Наталья Михайловна.

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Автор: Острова


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13:24   11,42 % избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы
                 43 320 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 12:00 местного времени. На 12 часов явка составила 11,42 %.

11:51   4,33 % избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы
                 16 405 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 10:00 местного времени. На 10 часов явка составила 4,33 %.

11:16   В Холмском городском округе открылись избирательные участки 
                 Все избирательные участки в Холмском городском округе открылись вовремя. В этом году Холмск голосует по двум избирательным округам: 6 и 7.

10:11   В Сахалинской области первые избиратели сделали свой выбор 
                 В Сахалинской области начались выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. В 8 часов 10 сентября открылись избирательные участки. Первые избиратели пришли голосовать буквально через несколько минут после открытия.

09:01   В Сахалинской области открылись избирательные участки
                 10 сентября в Сахалинской области – единый день голосования.

8 сентября
В Макаровском районе задержали мать мальчика, которого оскорбляли в больнице
                 Судебные приставы задержали фигурантку громкого дела – объявленную в розыск мать мальчика, подвергшегося оскорблениям медсестры Макаровской ЦРБ. Ее передали стражам порядка, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.

Островитянка пойдет под суд за развращение подростка
                 В Томаринском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы. Она обвиняется в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста и вовлечении его в систематическое употребление алкогольной и продукции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

10 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области откроется информационно-справочный центр
                 В единый день голосования, 10 сентября, в 8:00 впервые в избирательной комиссии Сахалинской области начнет работу информационно-справочный центр. Представители СМИ, освещающие ход выборов, смогут получить в центре самую оперативную и достоверную информацию, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе избиркома.

Руководитель сахалинского управления Роспотребнадзора проведет прием граждан
                 12 сентября 2017 года с 15:00 в приемной президента Российской Федерации в Сахалинской области пройдет личный прием граждан руководителем управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ольгой Фунтусовой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.

В период выборов органы прокуратуры Сахалинской области продежурят круглосуточно
                 В период подготовки и проведения выборов в единый день голосования с 9 часов 9 сентября до 22 часов 10 сентября будут организованы дежурства руководителей и оперативных работников прокуратуры области, городских и районных прокуратур. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

21-летний сахалинец пойдет под суд за уклонение от призыва
                 В Смирныховском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя. Он обвиняется в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

Георгий Карлов: выборы депутатов областной Думы – чрезвычайно важный процесс
                 Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Депутат Государственной Думы от Сахалинской области Георгий Карлов, который недавно побывал в островном регионе, считает - что выборы - важнейший процесс.

Сахалинцев приглашают на футбольный матч между командами правительства и военного оркестра
                 9 сентября на стадионе «Космос» островной столицы состоится товарищеский футбольный матч. На обновленное поле выйдут команды правительства Сахалинской области и центрального военного оркестра министерства обороны Российской Федерации, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

На Сахалин прибыли участники фестиваля «Спасская башня на Сахалине» 
                 Впервые в Сахалинскую область приехали сразу 12 коллективов, более 500 оркестрантов и артистов - из России, Китая, Монголии. Концерты пройдут в разных районах, в том числе и в военных частях. Фестиваль посвящен 70-летнему юбилею островного края, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

Двое нервных холмчан попались полиции с жестяной банкой 
                 Холмские госавтоинспекторы выявили факт перевозки предположительно наркотического средства. 6 сентября полицейские в районе одного из домов по улице Центральной в Пятиречье заметили иномарку, которая пыталась припарковаться у магазина. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, машина создавала препятствие в движении пешеходам.

На Сахалине инвалид-колясочник хотел убить «раздражающего» соседа 
                 В Томаринском районе возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за убийство 59-летнего инвалида-колясочника. Мужчину из дома инвалидов «Доброта» подозревают в покушении на убийство, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

На озере Тунайча задержаны браконьеры 
                 7 сентября 2017 года в районе протоки Красноармейская озера Тунайча, которое является памятником природы регионального значения, пресечена деятельность преступной группы из 3 граждан Российской Федерации, осуществлявших незаконную добычу кеты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Сахалинской области.

В Томари открылся Центр зимних видов спорта 
                 В четверг, 7 сентября, в Томаринском районе состоялась торжественная церемония, посвящённая окончанию строительства Центра зимних видов спорта при детско-юношеской спортивной школе города Томари. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта Сахалинской области.

9 сентября в Сахалинской области наступит «день тишины» перед выборами
                 В 00:00 9 сентября в Сахалинской области завершится предвыборная агитация в СМИ. 9 сентября – так называемый «день тишины». В день голосования, 10 сентября, агитировать будет запрещено.

ВТБ планирует расширять сотрудничество с Фондом развития Дальнего Востока
                 В рамках Восточного экономического форума банк ВТБ подписал соглашение о возможном расширении сотрудничества с АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

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