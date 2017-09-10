10 сентября 2017 г., 13:24

11,42 % избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы

43 320 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 12:00 местного времени. На 12 часов явка составила 11,42 %, сообщили ТИА "Острова" в избиркоме.

В 2012 году к 12 часам на выборах депутатов Сахалинской областной Думы шестого созыва явка была на 1,5 % ниже.

Среди округов по числу проголосовавших лидирует № 7 (Невельский район) - 18,25 %, или 4 356 человек.

Председатель Охинской территориальной избирательной комиссии по видеосвязи рассказала о том, как идет рабочий процесс.

По словам Натальи Суржковой, по состоянию на 10 сентября на 12 часов проголосовало 1 919 избирателей - или 9,3 %.

«Сегодня день хороший, солнечный. Все участки открылись вовремя. На участках присутствуют наблюдатели от двух партий. Ждем, что большая часть избирателей придет проголосовать с 12:00 до 15:00, - отметила Наталья Михайловна. - Сахалинская областная избирательная комиссия делает все для того, чтобы предоставить возможность проголосовать каждому избирателю - выезжает в труднодоступные районы, консультирует по вопросам избирательного права по телефону «горячей линии». Так, Охинский район стал лидером в области по досрочному голосованию. Члены избирательной комиссии выезжали по восьми направлениям в труднодоступные районы на высокопроходимой технике и вылетали на вертолете МИ-8 на рыбные станы, гидрометеостанции, в подразделения нефтяников, на полуостров Шмидта на метеостанцию Нывро. Всего в районе предварительно проголосовало 168 человек», - рассказала Наталья Михайловна.