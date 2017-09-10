10 сентября 2017 г., 15:36

В сахалинском избиркоме рассказали о ходе голосования

Председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова провела пресс-конференцию о ходе голосования. Она рассказала, что «все участки приступили к работе своевременно, участковые избирательные комиссии обеспечены всем необходимым оборудованием».

- Помещения прошли проверку, как противопожарной службы, так и службы безопасности. Избиратели активно идут голосовать, на участках - хорошая, спокойная атмосфера. По состоянию на 12 часов явка в Сахалинской области составила 11,42%, - сообщила председатель.

О том, как проходит контроль за законностью выборов на территории региона, прокомментировал Сергей Седов, уполномоченный по правам человека в Сахалинской области: «В рамках нашего взаимодействия с избирательными комиссиями Сахалинской области сегодня мы посетили несколько участков. Это было тематическое, целевое наблюдение - обеспечение прав инвалидов на избирательных участках. Для этого я побывал в трех школах, психоневрологическом интернате и следственном изоляторе. Главная задача - проверить, как обеспечиваются права инвалидов, малоподвижных и маломобильных групп населения. В целом все участки, где будут голосовать инвалиды, оборудованы пандусами, кнопками вызова, для слабовидящих имеются отдельные столики. Пока никаких замечаний не было».

Функцию наблюдения за законностью выборов депутатов взяла на себя также Общественная палата Сахалинской области. Владимир Иконников, председатель Общественной палаты Сахалинской области, рассказал, что вернулся из поездки по районам, где посетил несколько участков, разговаривал с наблюдателями, членами избирательных комиссии и жителями. Отметил, что замечаний в ходе поездки нет, на все вопросы, задаваемые представителями Общественной палаты, на участках были получены доброжелательные и полные ответы.

В ходе пресс‐конференции журналисты также смогли познакомиться с работой информационно‐справочного центра, с подробными графиками и диаграммами о ходе голосования по районам, узнать процент избирателей, принявших участие в выборах, получить ответы на дополнительные вопросы.

Напомним что в течение дня для связи с журналистами, общественными объединениями, представителями партий в центре будет работать телефон информационно‐справочного центра: (4242) 42-52-72.