10 сентября 2017 г., 18:45

23,59 % избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы

89 781 избиратель проголосовал на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 18:00 местного времени. Явка составила 23,59 %, сообщили ТИА "Острова" в областной избирательной комиссии.

Пять лет назад на выборах депутатов Сахалинской областной Думы шестого созыва явка к этому времени была на уровне 24,02 %.

Среди округов по числу проголосовавших лидирует № 9. Там проголосовали 30,84 % избирателей, или 9 180 человек.