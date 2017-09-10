В сахалинскую избирательную комиссию поступило 8 жалоб, в том числе одна о подкупе

В избирательной комиссии Сахалинской области в ходе очередной пресс-конференции рассказали о ходе голосования. К 18 часам 10 сентября поступило 8 жалоб. Из них семь уже рассмотрены, одна находится на рассмотрении, сообщили ТИА "Острова" в избиркоме.Так, члены комиссии детально рассмотрели информацию о возможном подкупе в Луговом из сообщения в СМИ.

«Член комиссии с правом решающего голоса в течение дня выезжал на место. Комиссия оперативно провела заседание и приняла решение направить информацию в управление МВД для проведения проверочных мероприятий. Они уже начались. Надеюсь, правонарушители будут выявлены. На протяжении всей кампании мы говорили - такие вещи неприемлемы, недопустимы. Нужна честная кампания, борьба должна быть конкурентной. Если будет доказано, что правонарушения имели место быть - я надеюсь, правоохранительные органы всё оценят и люди будут наказаны в соответствии с законом», - сообщила председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова.

Характер жалоб, как отмечают в избиркоме, разный. Одна жалоба была от кандидата - он пришел на участок голосовать, но не смог этого сделать, и пожаловался, что ему не дали реализовать избирательное право. Оказалось, что он прописан в другом городе. У него была возможность вплоть до 9 сентября написать заявление о голосовании по месту нахождения, но он этого не сделал. Сегодня ему разъяснили, что теперь он может голосовать только по месту жительства. Один суд состоялся в Корсакове - там жалоба была такого же характера.

Между тем, правом воспользоваться голосованием по месту нахождения воспользовались больше 2 000 жителей Сахалинской области. Такое новшество этого года в избиркоме называют прорывом в избирательном законодательстве.

«Мы держим ситуацию на контроле. Избирательная кампания, на наш взгляд, идет ровно. Нарушений избирательного законодательства, которые могут повлиять итоги выборов, на данный момент не выявлено», - отметила Виктория Черкасова.

В ходе пресс-конференции поделился информацией председатель Общественной палаты Сахалинской области. По словам Владимира Иконникова, общественники провели проверку по сообщениям из мессенджера о том, что рядом с избирательными участками видели автомобили с логотипами одной из политических партий.

«Когда мы выезжали на участки - уже автомобилей не было. Мы больше рассматриваем это как некую провокацию, чтобы провоцировать или наблюдателей на какие-то действия, или членов избирательной комиссии. Вот пока всё. После этого мы ещё проехались по некоторым участкам в Луговом и Ново-Александровске, автомобиля такого не нашли. Сотрудники участков, в том числе наблюдатели, говорили, что тоже его не видели. Отмечу - люди ведут себя грамотно, спокойно, рассудительно. У наблюдателей нет претензий к членам избирательных комиссий, у сотрудников - к наблюдателям», - рассказал Владимир Иконников.

Председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова поблагодарила Владимира Иконникова и его коллег за сотрудничество.

Уполномоченный по делам человека в Сахалинской области Сергей Седов отметил, что одно из самых больших достижений - это то, что все участники избирательного процесса сейчас имеют возможность в реальном времени следить, как идет ход голосования через Интернет.

«Еще хочу подчеркнуть - главной моей задачей сегодня было проследить за обеспечением прав инвалидов. На 294 участке, на выходе я пообщался со слабовидящим избирателем, который был с сопровождающим. Я спросил - насколько удобно и комфортно для него прошли выборы. Он сказал - все нормально, избирательная комиссия оказала необходимую помощь. Особых замечаний, которые могут повлиять на итоги волеизъявления граждан в мой адрес не поступало», - сообщил Сергей Седов.

О муниципальных выборах рассказала секретарь избирательной комиссии Марина Андриянова.

«Одновременно с выборами депутатов Сахалинской областной Думы у нас идут выборы в пяти муниципальных образований - это Томаринский, Корсаковский, Северо-Курильский и Поронайский городские округа, а также довыборы на трех округах в Южно-Сахалинске. Зарегистрирован 271 кандидат, участвует 8 партий. Обращения поступают единичные, в основном связаны с тем, что избиратели, не зарегистрированные на территориях этих муниципальных образований, хотят проголосовать», - рассказала секретарь избиркома.

Сразу после пресс-конференции с сахалинскими журналистами члены избирательной комиссии Сахалинской области поучаствовали в заседании в формате видеоконференцсвязи с Центральной избирательной комиссии. Председатель избирательной комиссии Виктория Черкасова доложила о ходе голосования.

Председатель ЦИК Элла Памфилова поблагодарила коллег за работу в ходе единого дня голосования, за оперативное предоставление информации, за оперативную работу с поступающими жалобами. Также Элла Памфилова отметила сотрудничество избирательных комиссий с членами Общественной палаты Сахалинской области. Напомним, что на двух прошедших пресс-конференциях избирательной комиссии Сахалинской области присутствовал председатель Общественной палаты. Председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова отметила, что на каждом избирательном участке работают наблюдатели, всего их более 300 человек, на что председатель ЦИК сказала: «Это очень хороший показатель».