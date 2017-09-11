«Сахалин-М» в первом матче кубка Сахалинской области по футболу проиграли «СахалинСтройИнвесту»

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10 сентября команда «Сахалин-М» в рамках 1/2 Кубка Сахалинской области по футболу провела первую встречу против команды «СахалинСтройИнвест». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области. Игра завершилась минимальной победой хозяев: 1-0.
В сахалинскую избирательную комиссию поступило 8 жалоб, в том числе одна о подкупе
В избирательной комиссии Сахалинской области в ходе очередной пресс-конференции рассказали о ходе голосования.
Среди округов по числу проголосовавших лидирует № 9.
73 514 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 15:00 местного времени. Явка составила 19,37%.
Председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова провела пресс-конференцию о ходе голосования. Она рассказала, что «все участки приступили к работе своевременно, участковые избирательные комиссии обеспечены всем необходимым оборудованием».
43 320 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 12:00 местного времени. На 12 часов явка составила 11,42 %.
16 405 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 10:00 местного времени. На 10 часов явка составила 4,33 %.
Все избирательные участки в Холмском городском округе открылись вовремя. В этом году Холмск голосует по двум избирательным округам: 6 и 7.
В Сахалинской области начались выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. В 8 часов 10 сентября открылись избирательные участки. Первые избиратели пришли голосовать буквально через несколько минут после открытия.
10 сентября в Сахалинской области – единый день голосования.
В Макаровском районе задержали мать мальчика, которого оскорбляли в больнице
Судебные приставы задержали фигурантку громкого дела – объявленную в розыск мать мальчика, подвергшегося оскорблениям медсестры Макаровской ЦРБ. Ее передали стражам порядка, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.
В Томаринском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы. Она обвиняется в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста и вовлечении его в систематическое употребление алкогольной и продукции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
В единый день голосования, 10 сентября, в 8:00 впервые в избирательной комиссии Сахалинской области начнет работу информационно-справочный центр. Представители СМИ, освещающие ход выборов, смогут получить в центре самую оперативную и достоверную информацию, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе избиркома.
12 сентября 2017 года с 15:00 в приемной президента Российской Федерации в Сахалинской области пройдет личный прием граждан руководителем управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ольгой Фунтусовой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.
В период подготовки и проведения выборов в единый день голосования с 9 часов 9 сентября до 22 часов 10 сентября будут организованы дежурства руководителей и оперативных работников прокуратуры области, городских и районных прокуратур. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В Смирныховском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя. Он обвиняется в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Депутат Государственной Думы от Сахалинской области Георгий Карлов, который недавно побывал в островном регионе, считает - что выборы - важнейший процесс.
9 сентября на стадионе «Космос» островной столицы состоится товарищеский футбольный матч. На обновленное поле выйдут команды правительства Сахалинской области и центрального военного оркестра министерства обороны Российской Федерации, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
Впервые в Сахалинскую область приехали сразу 12 коллективов, более 500 оркестрантов и артистов - из России, Китая, Монголии. Концерты пройдут в разных районах, в том числе и в военных частях. Фестиваль посвящен 70-летнему юбилею островного края, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
Холмские госавтоинспекторы выявили факт перевозки предположительно наркотического средства. 6 сентября полицейские в районе одного из домов по улице Центральной в Пятиречье заметили иномарку, которая пыталась припарковаться у магазина. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, машина создавала препятствие в движении пешеходам.
|Архив новостей
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10 сентября команда «Сахалин-М» в рамках 1/2 Кубка Сахалинской области по футболу провела первую встречу против команды «СахалинСтройИнвест». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области. Игра завершилась минимальной победой хозяев: 1-0.
В середине первого тайма «СахалинСтройИнвест» забили свой единственный мяч с пенальти. А через несколько минут произошло удаление у «Сахалина-М».
Во втором тайме гости показали, что удаление не сыграет роли, создав достаточное количество моментов, чтобы сравнять счет, но голкипер хозяев спас свою команду после нескольких опасных ударов.
А за несколько минут до конца матча судья уровнял составы команд. На последних минутах «Сахалин-М» устроили навал на ворота «СахалинСтройИнвеста», но распечатать их так и не удалось.
Минимальное поражение оставляет шансы «Сахалину-М» во втором матче вырвать путевку в финал Кубка Сахалинской области. Ответная встреча пройдет 15 сентября в 19:30.
10 сентября команда «Сахалин-М» в рамках 1/2 Кубка Сахалинской области по футболу провела первую встречу против команды «СахалинСтройИнвест». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области. Игра завершилась минимальной победой хозяев: 1-0.
В сахалинскую избирательную комиссию поступило 8 жалоб, в том числе одна о подкупе
В избирательной комиссии Сахалинской области в ходе очередной пресс-конференции рассказали о ходе голосования.
Среди округов по числу проголосовавших лидирует № 9.
73 514 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 15:00 местного времени. Явка составила 19,37%.
Председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова провела пресс-конференцию о ходе голосования. Она рассказала, что «все участки приступили к работе своевременно, участковые избирательные комиссии обеспечены всем необходимым оборудованием».
43 320 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 12:00 местного времени. На 12 часов явка составила 11,42 %.
16 405 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 10:00 местного времени. На 10 часов явка составила 4,33 %.
Все избирательные участки в Холмском городском округе открылись вовремя. В этом году Холмск голосует по двум избирательным округам: 6 и 7.
В Сахалинской области начались выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. В 8 часов 10 сентября открылись избирательные участки. Первые избиратели пришли голосовать буквально через несколько минут после открытия.
10 сентября в Сахалинской области – единый день голосования.
В Макаровском районе задержали мать мальчика, которого оскорбляли в больнице
Судебные приставы задержали фигурантку громкого дела – объявленную в розыск мать мальчика, подвергшегося оскорблениям медсестры Макаровской ЦРБ. Ее передали стражам порядка, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.
В Томаринском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы. Она обвиняется в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста и вовлечении его в систематическое употребление алкогольной и продукции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
В единый день голосования, 10 сентября, в 8:00 впервые в избирательной комиссии Сахалинской области начнет работу информационно-справочный центр. Представители СМИ, освещающие ход выборов, смогут получить в центре самую оперативную и достоверную информацию, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе избиркома.
12 сентября 2017 года с 15:00 в приемной президента Российской Федерации в Сахалинской области пройдет личный прием граждан руководителем управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ольгой Фунтусовой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.
В период подготовки и проведения выборов в единый день голосования с 9 часов 9 сентября до 22 часов 10 сентября будут организованы дежурства руководителей и оперативных работников прокуратуры области, городских и районных прокуратур. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В Смирныховском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя. Он обвиняется в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Депутат Государственной Думы от Сахалинской области Георгий Карлов, который недавно побывал в островном регионе, считает - что выборы - важнейший процесс.
9 сентября на стадионе «Космос» островной столицы состоится товарищеский футбольный матч. На обновленное поле выйдут команды правительства Сахалинской области и центрального военного оркестра министерства обороны Российской Федерации, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
Впервые в Сахалинскую область приехали сразу 12 коллективов, более 500 оркестрантов и артистов - из России, Китая, Монголии. Концерты пройдут в разных районах, в том числе и в военных частях. Фестиваль посвящен 70-летнему юбилею островного края, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
Холмские госавтоинспекторы выявили факт перевозки предположительно наркотического средства. 6 сентября полицейские в районе одного из домов по улице Центральной в Пятиречье заметили иномарку, которая пыталась припарковаться у магазина. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, машина создавала препятствие в движении пешеходам.
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