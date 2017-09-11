«Сахалин-М» в первом матче кубка Сахалинской области по футболу проиграли «СахалинСтройИнвесту»

10 сентября команда «Сахалин-М» в рамках 1/2 Кубка Сахалинской области по футболу провела первую встречу против команды «СахалинСтройИнвест». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области. Игра завершилась минимальной победой хозяев: 1-0.

В середине первого тайма «СахалинСтройИнвест» забили свой единственный мяч с пенальти. А через несколько минут произошло удаление у «Сахалина-М».

Во втором тайме гости показали, что удаление не сыграет роли, создав достаточное количество моментов, чтобы сравнять счет, но голкипер хозяев спас свою команду после нескольких опасных ударов.

А за несколько минут до конца матча судья уровнял составы команд. На последних минутах «Сахалин-М» устроили навал на ворота «СахалинСтройИнвеста», но распечатать их так и не удалось.

Минимальное поражение оставляет шансы «Сахалину-М» во втором матче вырвать путевку в финал Кубка Сахалинской области. Ответная встреча пройдет 15 сентября в 19:30.