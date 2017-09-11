11 сентября 2017 г., 12:21

Инвестор ТОР займет более 30 % молочного рынка Сахалина

Резидент ТОР «Южная» компания «Грин Агро Сахалин» планирует после запуска молокозавода занять до 36 процентов регионального рынка молочной продукции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Минвостокразвития.

- Два комплекса, которые будут запущены на Сахалинской области, смогут производить до 30 тысяч тонн молока в год. Это порядка по переработке 21-22 тысяч тонн молока. Таким образом мы сможем занять 30-36 процентов на рынке молочной продукции региона, - сообщил управляющий директор компании Богдан Хилько.

По словам инвестора, молокозавод будет работать в системе замкнутого цикла.

- Молоко от коровы не соприкасается с воздухом ни на одном этапе пути. Это в лучшу​ю сторону влияет на качество. Поэтому молокозавод мы построим в 50 метрах от ферм. Там не будет движения автотранспорта, а будет протянут молокопровод, через который молоко будет поступать на завод. Также без соприкосновения с воздухом молоко внутри завода будет идти до фасовочных линий и потом будет расфасовываться в упаковку. Такая технология улучшит вкус продукции. Молоко за счет применения таких технологий сможет храниться на 3 дня, а двенадцать, - уточнил Богдан Хилько.

Компания «Грин Агро Сахалин» реализует инвестиционный проект по созданию животноводческого комплекса и молокозавода с объемом инвестиций 4,7 млрд рублей.

ТОР «Южная» создана в Сахалинской области 17 марта 2016 года. ТОР представлена четырьмя площадками: «Таранай» и «Троицкое» (Анивский городской округ), «Южно-Сахалинск» (Южно-Сахалинский городской округ) и «Пензенское» (Томаринский городской округ). Основная специализация ТОР - сельское хозяйство. Ожидается, что благодаря созданию ТОР «Южная» остров перейдет на самообеспечение сельскохозяйственной продукцией. Для реализации проектов в данной ТОР подано 7 заявок с объемом частных инвестиций на сумму 17,8 миллиарда рублей. Уже реализуются 3 проекта на 7,7 миллаарда рублей частных инвестиций, в рамках которых будет создано 453 новых рабочих мест.