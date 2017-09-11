Инвестор ТОР займет более 30 % молочного рынка Сахалина

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В рамках проведения мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники госавтоинспекции в Холмске провели «Единый день дорожной безопасности» для учащихся 5 классов лицея «Надежда». Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
11 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области в ходе пресс-конференции огласили предварительные итоги голосования 10 сентября 2017 года. Явка на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва составила 26,04 %. В выборах поучаствовали 99 165 избирателей, сообщили ТИА «Острова» в избиркоме.
Резидент ТОР «Южная» компания «Грин Агро Сахалин» планирует после запуска молокозавода занять до 36 процентов регионального рынка молочной продукции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Минвостокразвития.
10 сентября команда «Сахалин-М» в рамках 1/2 Кубка Сахалинской области по футболу провела первую встречу против команды «СахалинСтройИнвест». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области. Игра завершилась минимальной победой хозяев: 1-0.
В сахалинскую избирательную комиссию поступило 8 жалоб, в том числе одна о подкупе
В избирательной комиссии Сахалинской области в ходе очередной пресс-конференции рассказали о ходе голосования.
Среди округов по числу проголосовавших лидирует № 9.
73 514 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 15:00 местного времени. Явка составила 19,37%.
Председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова провела пресс-конференцию о ходе голосования. Она рассказала, что «все участки приступили к работе своевременно, участковые избирательные комиссии обеспечены всем необходимым оборудованием».
43 320 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 12:00 местного времени. На 12 часов явка составила 11,42 %.
16 405 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 10:00 местного времени. На 10 часов явка составила 4,33 %.
Все избирательные участки в Холмском городском округе открылись вовремя. В этом году Холмск голосует по двум избирательным округам: 6 и 7.
В Сахалинской области начались выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. В 8 часов 10 сентября открылись избирательные участки. Первые избиратели пришли голосовать буквально через несколько минут после открытия.
10 сентября в Сахалинской области – единый день голосования.
В Макаровском районе задержали мать мальчика, которого оскорбляли в больнице
Судебные приставы задержали фигурантку громкого дела – объявленную в розыск мать мальчика, подвергшегося оскорблениям медсестры Макаровской ЦРБ. Ее передали стражам порядка, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.
В Томаринском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы. Она обвиняется в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста и вовлечении его в систематическое употребление алкогольной и продукции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
В единый день голосования, 10 сентября, в 8:00 впервые в избирательной комиссии Сахалинской области начнет работу информационно-справочный центр. Представители СМИ, освещающие ход выборов, смогут получить в центре самую оперативную и достоверную информацию, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе избиркома.
12 сентября 2017 года с 15:00 в приемной президента Российской Федерации в Сахалинской области пройдет личный прием граждан руководителем управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ольгой Фунтусовой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.
В период подготовки и проведения выборов в единый день голосования с 9 часов 9 сентября до 22 часов 10 сентября будут организованы дежурства руководителей и оперативных работников прокуратуры области, городских и районных прокуратур. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В Смирныховском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя. Он обвиняется в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Депутат Государственной Думы от Сахалинской области Георгий Карлов, который недавно побывал в островном регионе, считает - что выборы - важнейший процесс.
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Резидент ТОР «Южная» компания «Грин Агро Сахалин» планирует после запуска молокозавода занять до 36 процентов регионального рынка молочной продукции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Минвостокразвития.
- Два комплекса, которые будут запущены на Сахалинской области, смогут производить до 30 тысяч тонн молока в год. Это порядка по переработке 21-22 тысяч тонн молока. Таким образом мы сможем занять 30-36 процентов на рынке молочной продукции региона, - сообщил управляющий директор компании Богдан Хилько.
По словам инвестора, молокозавод будет работать в системе замкнутого цикла.
- Молоко от коровы не соприкасается с воздухом ни на одном этапе пути. Это в лучшую сторону влияет на качество. Поэтому молокозавод мы построим в 50 метрах от ферм. Там не будет движения автотранспорта, а будет протянут молокопровод, через который молоко будет поступать на завод. Также без соприкосновения с воздухом молоко внутри завода будет идти до фасовочных линий и потом будет расфасовываться в упаковку. Такая технология улучшит вкус продукции. Молоко за счет применения таких технологий сможет храниться на 3 дня, а двенадцать, - уточнил Богдан Хилько.
Компания «Грин Агро Сахалин» реализует инвестиционный проект по созданию животноводческого комплекса и молокозавода с объемом инвестиций 4,7 млрд рублей.
ТОР «Южная» создана в Сахалинской области 17 марта 2016 года. ТОР представлена четырьмя площадками: «Таранай» и «Троицкое» (Анивский городской округ), «Южно-Сахалинск» (Южно-Сахалинский городской округ) и «Пензенское» (Томаринский городской округ). Основная специализация ТОР - сельское хозяйство. Ожидается, что благодаря созданию ТОР «Южная» остров перейдет на самообеспечение сельскохозяйственной продукцией. Для реализации проектов в данной ТОР подано 7 заявок с объемом частных инвестиций на сумму 17,8 миллиарда рублей. Уже реализуются 3 проекта на 7,7 миллаарда рублей частных инвестиций, в рамках которых будет создано 453 новых рабочих мест.
В рамках проведения мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники госавтоинспекции в Холмске провели «Единый день дорожной безопасности» для учащихся 5 классов лицея «Надежда». Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
11 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области в ходе пресс-конференции огласили предварительные итоги голосования 10 сентября 2017 года. Явка на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва составила 26,04 %. В выборах поучаствовали 99 165 избирателей, сообщили ТИА «Острова» в избиркоме.
Резидент ТОР «Южная» компания «Грин Агро Сахалин» планирует после запуска молокозавода занять до 36 процентов регионального рынка молочной продукции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Минвостокразвития.
10 сентября команда «Сахалин-М» в рамках 1/2 Кубка Сахалинской области по футболу провела первую встречу против команды «СахалинСтройИнвест». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области. Игра завершилась минимальной победой хозяев: 1-0.
В сахалинскую избирательную комиссию поступило 8 жалоб, в том числе одна о подкупе
В избирательной комиссии Сахалинской области в ходе очередной пресс-конференции рассказали о ходе голосования.
Среди округов по числу проголосовавших лидирует № 9.
73 514 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 15:00 местного времени. Явка составила 19,37%.
Председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова провела пресс-конференцию о ходе голосования. Она рассказала, что «все участки приступили к работе своевременно, участковые избирательные комиссии обеспечены всем необходимым оборудованием».
43 320 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 12:00 местного времени. На 12 часов явка составила 11,42 %.
16 405 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 10:00 местного времени. На 10 часов явка составила 4,33 %.
Все избирательные участки в Холмском городском округе открылись вовремя. В этом году Холмск голосует по двум избирательным округам: 6 и 7.
В Сахалинской области начались выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. В 8 часов 10 сентября открылись избирательные участки. Первые избиратели пришли голосовать буквально через несколько минут после открытия.
10 сентября в Сахалинской области – единый день голосования.
В Макаровском районе задержали мать мальчика, которого оскорбляли в больнице
Судебные приставы задержали фигурантку громкого дела – объявленную в розыск мать мальчика, подвергшегося оскорблениям медсестры Макаровской ЦРБ. Ее передали стражам порядка, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.
В Томаринском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы. Она обвиняется в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста и вовлечении его в систематическое употребление алкогольной и продукции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
В единый день голосования, 10 сентября, в 8:00 впервые в избирательной комиссии Сахалинской области начнет работу информационно-справочный центр. Представители СМИ, освещающие ход выборов, смогут получить в центре самую оперативную и достоверную информацию, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе избиркома.
12 сентября 2017 года с 15:00 в приемной президента Российской Федерации в Сахалинской области пройдет личный прием граждан руководителем управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ольгой Фунтусовой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.
В период подготовки и проведения выборов в единый день голосования с 9 часов 9 сентября до 22 часов 10 сентября будут организованы дежурства руководителей и оперативных работников прокуратуры области, городских и районных прокуратур. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В Смирныховском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя. Он обвиняется в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Депутат Государственной Думы от Сахалинской области Георгий Карлов, который недавно побывал в островном регионе, считает - что выборы - важнейший процесс.
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