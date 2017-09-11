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Новости
13:26   Холмские автоинспекторы рассказали лицеистам о дорожной безопасности 
                 В рамках проведения мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники госавтоинспекции в Холмске провели «Единый день дорожной безопасности» для учащихся 5 классов лицея «Надежда». Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

13:19   Сахалинский избирком огласил предварительные итоги выборов 
                 11 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области в ходе пресс-конференции огласили предварительные итоги голосования 10 сентября 2017 года. Явка на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва составила 26,04 %. В выборах поучаствовали 99 165 избирателей, сообщили ТИА «Острова» в избиркоме.

12:21   Инвестор ТОР займет более 30 % молочного рынка Сахалина
                 Резидент ТОР «Южная» компания «Грин Агро Сахалин» планирует после запуска молокозавода занять до 36 процентов регионального рынка молочной продукции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Минвостокразвития.

08:53   «Сахалин-М» в первом матче кубка Сахалинской области по футболу проиграли «СахалинСтройИнвесту» 
                 10 сентября команда «Сахалин-М» в рамках 1/2 Кубка Сахалинской области по футболу провела первую встречу против команды «СахалинСтройИнвест». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области. Игра завершилась минимальной победой хозяев: 1-0.

10 сентября
В сахалинскую избирательную комиссию поступило 8 жалоб, в том числе одна о подкупе 
                 В избирательной комиссии Сахалинской области в ходе очередной пресс-конференции рассказали о ходе голосования.

23,59 % избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы
                 Среди округов по числу проголосовавших лидирует № 9.

19,37% избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы
                 73 514 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 15:00 местного времени. Явка составила 19,37%.

В сахалинском избиркоме рассказали о ходе голосования
                 Председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова провела пресс-конференцию о ходе голосования. Она рассказала, что «все участки приступили к работе своевременно, участковые избирательные комиссии обеспечены всем необходимым оборудованием».

11,42 % избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы
                 43 320 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 12:00 местного времени. На 12 часов явка составила 11,42 %.

4,33 % избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы
                 16 405 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 10:00 местного времени. На 10 часов явка составила 4,33 %.

В Холмском городском округе открылись избирательные участки 
                 Все избирательные участки в Холмском городском округе открылись вовремя. В этом году Холмск голосует по двум избирательным округам: 6 и 7.

В Сахалинской области первые избиратели сделали свой выбор 
                 В Сахалинской области начались выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. В 8 часов 10 сентября открылись избирательные участки. Первые избиратели пришли голосовать буквально через несколько минут после открытия.

В Сахалинской области открылись избирательные участки
                 10 сентября в Сахалинской области – единый день голосования.

8 сентября
В Макаровском районе задержали мать мальчика, которого оскорбляли в больнице
                 Судебные приставы задержали фигурантку громкого дела – объявленную в розыск мать мальчика, подвергшегося оскорблениям медсестры Макаровской ЦРБ. Ее передали стражам порядка, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.

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10 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области откроется информационно-справочный центр
                 В единый день голосования, 10 сентября, в 8:00 впервые в избирательной комиссии Сахалинской области начнет работу информационно-справочный центр. Представители СМИ, освещающие ход выборов, смогут получить в центре самую оперативную и достоверную информацию, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе избиркома.

Руководитель сахалинского управления Роспотребнадзора проведет прием граждан
                 12 сентября 2017 года с 15:00 в приемной президента Российской Федерации в Сахалинской области пройдет личный прием граждан руководителем управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ольгой Фунтусовой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.

В период выборов органы прокуратуры Сахалинской области продежурят круглосуточно
                 В период подготовки и проведения выборов в единый день голосования с 9 часов 9 сентября до 22 часов 10 сентября будут организованы дежурства руководителей и оперативных работников прокуратуры области, городских и районных прокуратур. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

21-летний сахалинец пойдет под суд за уклонение от призыва
                 В Смирныховском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя. Он обвиняется в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

Георгий Карлов: выборы депутатов областной Думы – чрезвычайно важный процесс
                 Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Депутат Государственной Думы от Сахалинской области Георгий Карлов, который недавно побывал в островном регионе, считает - что выборы - важнейший процесс.

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11 сентября 2017 г., 13:19

Сахалинский избирком огласил предварительные итоги выборов

11 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области в ходе пресс-конференции огласили предварительные итоги голосования 10 сентября 2017 года. Явка на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва составила 26,04 %. В выборах поучаствовали 99 165 избирателей, сообщили ТИА «Острова» в избиркоме.

- Я хочу поздравить всех жителей Сахалинской области с окончанием самой конкурентной кампании, хочу поблагодарить всех участников избирательного процесса за законные, открытые выборы. Вчера мы выходили на видеоконференц-связь с Центральной избирательной комиссией РФ. Сахалинская область 10 сентября была первой в федеральной повестке дня среди регионов, где проходят выборы. Мы докладывали о ходе голосования, о явке, о жалобах. Председатель ЦИК России  Элла Памфилова отметила высокую организацию выборов, оперативную работу избирательной комиссии с обращениями и жалобами. Кроме этого, хочу сказать - кампания прошла ровно, спокойно, без скандалов. Поступило всего 9 обращений, все они отработаны. Если классифицировать по степени серьезности - есть единственное обращение - тот самый видеосюжет, который был размещен в одном из сетевых изданий - по возможному подкупу избирателей. Комиссия очень оперативно отработала информацию и направила в правоохранительные органы. Они ведут проверку. Все остальные обращения были также нами оперативно рассмотрены, нарушения избирательного законодательства не подтвердились, чему мы рады, - сообщила председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова.

Помимо депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва, 10 сентября избиратели отдавали свои голоса за парламентариев в четырех муниципальных собраниях. Также были довыборы в городскую Думу Южно-Сахалинска по трем одномандатным округам.

- Начнем с самого интересного - с протокола предварительных итогов голосования на региональных выборах. Приняли участие 26,04 % избирателей. Если сравнивать с выборами в областную Думу в 2012 году - явка примерно одинаковая. На Сахалине сохраняется тенденция к таким показателям, что в принципе  показывает стабильную динамику.  Число избирателей, внесенных в список, составило 380 785 человек. Число полученных избирательных бюллетеней - 357 200. Число бюллетеней, выданных досрочно - 1 084. Число бюллетеней, выданных в помещении - 92 870. Число бюллетеней, выданных вне помещения - 5 211. Число погашенных бюллетеней - 258 035.  Число бюллетеней в переносных ящиках - 6 282. Число бюллетеней в стационарных ящиках - 92 790. Число недействительных бюллетеней составило 4 488. Число действительных - 94 584. Число утраченных - 0, неучтенных при получении - 0, - озвучила председатель избирательной комиссии Виктория Черкасова.

Голоса распределились следующим образом:

Народная партия «За женщин России»  - 4,82 % голосов. За данную партию проголосовали 4 772 избирателя.

Сахалинское региональное отделение партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» - 1,25 % голосов. Проголосовали 1 236 избирателей.

САХАЛИНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 16,5 %. Проголосовали 16 345 избирателей.

Сахалинское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 44,64 %. Проголосовали 44 221.

Сахалинское отделение Партии КПСС - 3,82 %. Проголосовали 3 788 избирателей.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ - 4,12 %. Проголосовали 4 082 избирателя.

Сахалинское отделение «Российской объединенной демократической партии "ЯБЛОКО"» - 1,59 %. Проголосовали 1 576 избирателей.

Сахалинское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 4,54 %. Проголосовал  4 501 избиратель.

Сахалинское региональное отделение ЛДПР - 13,02 %. Проголосовали 12 902 избирателя.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» - 1,17 %. Проголосовал 1 161 избиратель.

Предварительные итоги выборов по 14 одномандатным округам в Сахалинскую областную Думу таковы.

Округ № 1 - 36,49 % у Юрия Цоя («Единая Россия»)

Округ № 2 - 50,72 % у Андрея Хапочкина («Единая Россия»)

Округ № 3 - 41,42 % у Александра Шарифулина («Единая Россия»)

Округ № 4 - 37,69 % у Светланы Ивановой (КПРФ)

Округ № 5 -  36,09 % у Сергея Бондарева («Единая Россия»)

Округ № 6 - 35,94 % у Игоря Осипенко («Единая Россия»)

Округ № 7 - 42,13 % у самовыдвиженца Дмитрия Пашова.

Округ № 8 - 48,17 у Евгения Лотина («Единая Россия»)

Округ № 9 - 43,57 % у самовыдвиженца Сергея Подоляна.

Округ № 10 - 47,02 % у Натальи Коршуновой («Единая Россия»)

Округ №11 - 44,14 % у Виктории Кривошеевой («Единая Россия»)

Округ 12 -57,04 % у Александра Болотникова («Единая Россия»)

Округ № 13 - 36,12 % у самовыдвиженца Олега Саитова.

Округ № 14 -28,72 % у Владимира Розумейко («Единая Россия»)

- О том, как будут распределяться мандаты, могу сказать предварительно - по единому списку три мандата будут замещены партией КПРФ, 9 - «Единой Россией» и 2 - ЛДПР. Таким образом, предварительно мы можем говорить, что три партии будут представлять сахалинский парламент в ближайшие пять лет, защищать права избирателей будут представители ЛДПР, КПРФ и «Единой России», - сообщила председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова.

- Обращу ваше внимание на муниципальные выборы. Отмечу, что помолодели ряды депутатов в Южно-Сахалинске. Прошли активные молодые кандидаты. На мой взгляд, это внесет свежую волну в городскую Думу. В Поронайском городском округе прошли четыре партии - «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и КПСС. В Томаринском - «Единая Россия», КПРФ, КПСС, ЛДПР. В Корсаковском - ЛДПР, КПСС, «Яблоко» и «Единая Россия». Что касается Северо-Курильска, в городском собрании будут присутствовать депутаты от двух партий - КПРФ и «Единой России», - сообщила председатель.

О том, как прошел единый день голосования со стороны оценки Общественной палаты Сахалинской области, рассказал ее председатель Владимир Иконников. Он и его коллеги 10 сентября посетили около 60 избирательных участков. Члены Общественной палаты проследили за ходом голосования на избирательных участках, обеспечили оперативное реагирование на обращения граждан, беседовали с гражданами, председателями и членами участковых избирательных комиссий, с наблюдателями от различных партий и кандидатов. К организации выборов у Общественной палаты претензий нет.

Председатель избирательной комиссии Виктория Черкасова отметила, что это были конкурентные выборы. До 10 сентября были рассмотрены около 70 жалоб - в основном, касающиеся незаконной агитации. Во время предвыборной кампании избирком прошло 25 судов регионального уровня и 15 - муниципального. Все они были связаны с борьбой между избирательными объединениями и кандидатами. «Все решения областной избирательной комиссии устояли», - сообщила председатель.

Избирком начинает принимать документы от окружных избирательных комиссий и в установленные законом сроки огласит результаты выборов. 

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Автор: Острова


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                 11 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области в ходе пресс-конференции огласили предварительные итоги голосования 10 сентября 2017 года. Явка на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва составила 26,04 %. В выборах поучаствовали 99 165 избирателей, сообщили ТИА «Острова» в избиркоме.

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10 сентября
В сахалинскую избирательную комиссию поступило 8 жалоб, в том числе одна о подкупе 
                 В избирательной комиссии Сахалинской области в ходе очередной пресс-конференции рассказали о ходе голосования.

23,59 % избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы
                 Среди округов по числу проголосовавших лидирует № 9.

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                 73 514 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 15:00 местного времени. Явка составила 19,37%.

В сахалинском избиркоме рассказали о ходе голосования
                 Председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова провела пресс-конференцию о ходе голосования. Она рассказала, что «все участки приступили к работе своевременно, участковые избирательные комиссии обеспечены всем необходимым оборудованием».

11,42 % избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы
                 43 320 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 12:00 местного времени. На 12 часов явка составила 11,42 %.

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                 16 405 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 10:00 местного времени. На 10 часов явка составила 4,33 %.

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                 Все избирательные участки в Холмском городском округе открылись вовремя. В этом году Холмск голосует по двум избирательным округам: 6 и 7.

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                 10 сентября в Сахалинской области – единый день голосования.

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10 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области откроется информационно-справочный центр
                 В единый день голосования, 10 сентября, в 8:00 впервые в избирательной комиссии Сахалинской области начнет работу информационно-справочный центр. Представители СМИ, освещающие ход выборов, смогут получить в центре самую оперативную и достоверную информацию, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе избиркома.

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                 12 сентября 2017 года с 15:00 в приемной президента Российской Федерации в Сахалинской области пройдет личный прием граждан руководителем управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ольгой Фунтусовой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.

В период выборов органы прокуратуры Сахалинской области продежурят круглосуточно
                 В период подготовки и проведения выборов в единый день голосования с 9 часов 9 сентября до 22 часов 10 сентября будут организованы дежурства руководителей и оперативных работников прокуратуры области, городских и районных прокуратур. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

21-летний сахалинец пойдет под суд за уклонение от призыва
                 В Смирныховском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя. Он обвиняется в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

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                 Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Депутат Государственной Думы от Сахалинской области Георгий Карлов, который недавно побывал в островном регионе, считает - что выборы - важнейший процесс.

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