Сахалинский избирком огласил предварительные итоги выборов

11 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области в ходе пресс-конференции огласили предварительные итоги голосования 10 сентября 2017 года. Явка на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва составила 26,04 %. В выборах поучаствовали 99 165 избирателей, сообщили ТИА «Острова» в избиркоме.

- Я хочу поздравить всех жителей Сахалинской области с окончанием самой конкурентной кампании, хочу поблагодарить всех участников избирательного процесса за законные, открытые выборы. Вчера мы выходили на видеоконференц-связь с Центральной избирательной комиссией РФ. Сахалинская область 10 сентября была первой в федеральной повестке дня среди регионов, где проходят выборы. Мы докладывали о ходе голосования, о явке, о жалобах. Председатель ЦИК России Элла Памфилова отметила высокую организацию выборов, оперативную работу избирательной комиссии с обращениями и жалобами. Кроме этого, хочу сказать - кампания прошла ровно, спокойно, без скандалов. Поступило всего 9 обращений, все они отработаны. Если классифицировать по степени серьезности - есть единственное обращение - тот самый видеосюжет, который был размещен в одном из сетевых изданий - по возможному подкупу избирателей. Комиссия очень оперативно отработала информацию и направила в правоохранительные органы. Они ведут проверку. Все остальные обращения были также нами оперативно рассмотрены, нарушения избирательного законодательства не подтвердились, чему мы рады, - сообщила председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова.

Помимо депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва, 10 сентября избиратели отдавали свои голоса за парламентариев в четырех муниципальных собраниях. Также были довыборы в городскую Думу Южно-Сахалинска по трем одномандатным округам.

- Начнем с самого интересного - с протокола предварительных итогов голосования на региональных выборах. Приняли участие 26,04 % избирателей. Если сравнивать с выборами в областную Думу в 2012 году - явка примерно одинаковая. На Сахалине сохраняется тенденция к таким показателям, что в принципе показывает стабильную динамику. Число избирателей, внесенных в список, составило 380 785 человек. Число полученных избирательных бюллетеней - 357 200. Число бюллетеней, выданных досрочно - 1 084. Число бюллетеней, выданных в помещении - 92 870. Число бюллетеней, выданных вне помещения - 5 211. Число погашенных бюллетеней - 258 035. Число бюллетеней в переносных ящиках - 6 282. Число бюллетеней в стационарных ящиках - 92 790. Число недействительных бюллетеней составило 4 488. Число действительных - 94 584. Число утраченных - 0, неучтенных при получении - 0, - озвучила председатель избирательной комиссии Виктория Черкасова.

Голоса распределились следующим образом:

Народная партия «За женщин России» - 4,82 % голосов. За данную партию проголосовали 4 772 избирателя.

Сахалинское региональное отделение партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» - 1,25 % голосов. Проголосовали 1 236 избирателей.

САХАЛИНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 16,5 %. Проголосовали 16 345 избирателей.

Сахалинское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 44,64 %. Проголосовали 44 221.

Сахалинское отделение Партии КПСС - 3,82 %. Проголосовали 3 788 избирателей.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ - 4,12 %. Проголосовали 4 082 избирателя.

Сахалинское отделение «Российской объединенной демократической партии "ЯБЛОКО"» - 1,59 %. Проголосовали 1 576 избирателей.

Сахалинское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 4,54 %. Проголосовал 4 501 избиратель.

Сахалинское региональное отделение ЛДПР - 13,02 %. Проголосовали 12 902 избирателя.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» - 1,17 %. Проголосовал 1 161 избиратель.

Предварительные итоги выборов по 14 одномандатным округам в Сахалинскую областную Думу таковы.

Округ № 1 - 36,49 % у Юрия Цоя («Единая Россия»)

Округ № 2 - 50,72 % у Андрея Хапочкина («Единая Россия»)

Округ № 3 - 41,42 % у Александра Шарифулина («Единая Россия»)

Округ № 4 - 37,69 % у Светланы Ивановой (КПРФ)

Округ № 5 - 36,09 % у Сергея Бондарева («Единая Россия»)

Округ № 6 - 35,94 % у Игоря Осипенко («Единая Россия»)

Округ № 7 - 42,13 % у самовыдвиженца Дмитрия Пашова.

Округ № 8 - 48,17 у Евгения Лотина («Единая Россия»)

Округ № 9 - 43,57 % у самовыдвиженца Сергея Подоляна.

Округ № 10 - 47,02 % у Натальи Коршуновой («Единая Россия»)

Округ №11 - 44,14 % у Виктории Кривошеевой («Единая Россия»)

Округ 12 -57,04 % у Александра Болотникова («Единая Россия»)

Округ № 13 - 36,12 % у самовыдвиженца Олега Саитова.

Округ № 14 -28,72 % у Владимира Розумейко («Единая Россия»)

- О том, как будут распределяться мандаты, могу сказать предварительно - по единому списку три мандата будут замещены партией КПРФ, 9 - «Единой Россией» и 2 - ЛДПР. Таким образом, предварительно мы можем говорить, что три партии будут представлять сахалинский парламент в ближайшие пять лет, защищать права избирателей будут представители ЛДПР, КПРФ и «Единой России», - сообщила председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова.

- Обращу ваше внимание на муниципальные выборы. Отмечу, что помолодели ряды депутатов в Южно-Сахалинске. Прошли активные молодые кандидаты. На мой взгляд, это внесет свежую волну в городскую Думу. В Поронайском городском округе прошли четыре партии - «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и КПСС. В Томаринском - «Единая Россия», КПРФ, КПСС, ЛДПР. В Корсаковском - ЛДПР, КПСС, «Яблоко» и «Единая Россия». Что касается Северо-Курильска, в городском собрании будут присутствовать депутаты от двух партий - КПРФ и «Единой России», - сообщила председатель.

О том, как прошел единый день голосования со стороны оценки Общественной палаты Сахалинской области, рассказал ее председатель Владимир Иконников. Он и его коллеги 10 сентября посетили около 60 избирательных участков. Члены Общественной палаты проследили за ходом голосования на избирательных участках, обеспечили оперативное реагирование на обращения граждан, беседовали с гражданами, председателями и членами участковых избирательных комиссий, с наблюдателями от различных партий и кандидатов. К организации выборов у Общественной палаты претензий нет.

Председатель избирательной комиссии Виктория Черкасова отметила, что это были конкурентные выборы. До 10 сентября были рассмотрены около 70 жалоб - в основном, касающиеся незаконной агитации. Во время предвыборной кампании избирком прошло 25 судов регионального уровня и 15 - муниципального. Все они были связаны с борьбой между избирательными объединениями и кандидатами. «Все решения областной избирательной комиссии устояли», - сообщила председатель.

Избирком начинает принимать документы от окружных избирательных комиссий и в установленные законом сроки огласит результаты выборов.