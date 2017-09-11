Сахалинский избирком огласил предварительные итоги выборов

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В рамках проведения мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники госавтоинспекции в Холмске провели «Единый день дорожной безопасности» для учащихся 5 классов лицея «Надежда». Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
11 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области в ходе пресс-конференции огласили предварительные итоги голосования 10 сентября 2017 года. Явка на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва составила 26,04 %. В выборах поучаствовали 99 165 избирателей, сообщили ТИА «Острова» в избиркоме.
Резидент ТОР «Южная» компания «Грин Агро Сахалин» планирует после запуска молокозавода занять до 36 процентов регионального рынка молочной продукции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Минвостокразвития.
10 сентября команда «Сахалин-М» в рамках 1/2 Кубка Сахалинской области по футболу провела первую встречу против команды «СахалинСтройИнвест». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области. Игра завершилась минимальной победой хозяев: 1-0.
В сахалинскую избирательную комиссию поступило 8 жалоб, в том числе одна о подкупе
В избирательной комиссии Сахалинской области в ходе очередной пресс-конференции рассказали о ходе голосования.
Среди округов по числу проголосовавших лидирует № 9.
73 514 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 15:00 местного времени. Явка составила 19,37%.
Председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова провела пресс-конференцию о ходе голосования. Она рассказала, что «все участки приступили к работе своевременно, участковые избирательные комиссии обеспечены всем необходимым оборудованием».
43 320 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 12:00 местного времени. На 12 часов явка составила 11,42 %.
16 405 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 10:00 местного времени. На 10 часов явка составила 4,33 %.
Все избирательные участки в Холмском городском округе открылись вовремя. В этом году Холмск голосует по двум избирательным округам: 6 и 7.
В Сахалинской области начались выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. В 8 часов 10 сентября открылись избирательные участки. Первые избиратели пришли голосовать буквально через несколько минут после открытия.
10 сентября в Сахалинской области – единый день голосования.
В Макаровском районе задержали мать мальчика, которого оскорбляли в больнице
Судебные приставы задержали фигурантку громкого дела – объявленную в розыск мать мальчика, подвергшегося оскорблениям медсестры Макаровской ЦРБ. Ее передали стражам порядка, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.
В Томаринском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы. Она обвиняется в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста и вовлечении его в систематическое употребление алкогольной и продукции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
В единый день голосования, 10 сентября, в 8:00 впервые в избирательной комиссии Сахалинской области начнет работу информационно-справочный центр. Представители СМИ, освещающие ход выборов, смогут получить в центре самую оперативную и достоверную информацию, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе избиркома.
12 сентября 2017 года с 15:00 в приемной президента Российской Федерации в Сахалинской области пройдет личный прием граждан руководителем управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ольгой Фунтусовой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.
В период подготовки и проведения выборов в единый день голосования с 9 часов 9 сентября до 22 часов 10 сентября будут организованы дежурства руководителей и оперативных работников прокуратуры области, городских и районных прокуратур. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В Смирныховском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя. Он обвиняется в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Депутат Государственной Думы от Сахалинской области Георгий Карлов, который недавно побывал в островном регионе, считает - что выборы - важнейший процесс.
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11 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области в ходе пресс-конференции огласили предварительные итоги голосования 10 сентября 2017 года. Явка на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва составила 26,04 %. В выборах поучаствовали 99 165 избирателей, сообщили ТИА «Острова» в избиркоме.
- Я хочу поздравить всех жителей Сахалинской области с окончанием самой конкурентной кампании, хочу поблагодарить всех участников избирательного процесса за законные, открытые выборы. Вчера мы выходили на видеоконференц-связь с Центральной избирательной комиссией РФ. Сахалинская область 10 сентября была первой в федеральной повестке дня среди регионов, где проходят выборы. Мы докладывали о ходе голосования, о явке, о жалобах. Председатель ЦИК России Элла Памфилова отметила высокую организацию выборов, оперативную работу избирательной комиссии с обращениями и жалобами. Кроме этого, хочу сказать - кампания прошла ровно, спокойно, без скандалов. Поступило всего 9 обращений, все они отработаны. Если классифицировать по степени серьезности - есть единственное обращение - тот самый видеосюжет, который был размещен в одном из сетевых изданий - по возможному подкупу избирателей. Комиссия очень оперативно отработала информацию и направила в правоохранительные органы. Они ведут проверку. Все остальные обращения были также нами оперативно рассмотрены, нарушения избирательного законодательства не подтвердились, чему мы рады, - сообщила председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова.
Помимо депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва, 10 сентября избиратели отдавали свои голоса за парламентариев в четырех муниципальных собраниях. Также были довыборы в городскую Думу Южно-Сахалинска по трем одномандатным округам.
- Начнем с самого интересного - с протокола предварительных итогов голосования на региональных выборах. Приняли участие 26,04 % избирателей. Если сравнивать с выборами в областную Думу в 2012 году - явка примерно одинаковая. На Сахалине сохраняется тенденция к таким показателям, что в принципе показывает стабильную динамику. Число избирателей, внесенных в список, составило 380 785 человек. Число полученных избирательных бюллетеней - 357 200. Число бюллетеней, выданных досрочно - 1 084. Число бюллетеней, выданных в помещении - 92 870. Число бюллетеней, выданных вне помещения - 5 211. Число погашенных бюллетеней - 258 035. Число бюллетеней в переносных ящиках - 6 282. Число бюллетеней в стационарных ящиках - 92 790. Число недействительных бюллетеней составило 4 488. Число действительных - 94 584. Число утраченных - 0, неучтенных при получении - 0, - озвучила председатель избирательной комиссии Виктория Черкасова.
Голоса распределились следующим образом:
Народная партия «За женщин России» - 4,82 % голосов. За данную партию проголосовали 4 772 избирателя.
Сахалинское региональное отделение партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» - 1,25 % голосов. Проголосовали 1 236 избирателей.
САХАЛИНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 16,5 %. Проголосовали 16 345 избирателей.
Сахалинское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 44,64 %. Проголосовали 44 221.
Сахалинское отделение Партии КПСС - 3,82 %. Проголосовали 3 788 избирателей.
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ - 4,12 %. Проголосовали 4 082 избирателя.
Сахалинское отделение «Российской объединенной демократической партии "ЯБЛОКО"» - 1,59 %. Проголосовали 1 576 избирателей.
Сахалинское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 4,54 %. Проголосовал 4 501 избиратель.
Сахалинское региональное отделение ЛДПР - 13,02 %. Проголосовали 12 902 избирателя.
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» - 1,17 %. Проголосовал 1 161 избиратель.
Предварительные итоги выборов по 14 одномандатным округам в Сахалинскую областную Думу таковы.
Округ № 1 - 36,49 % у Юрия Цоя («Единая Россия»)
Округ № 2 - 50,72 % у Андрея Хапочкина («Единая Россия»)
Округ № 3 - 41,42 % у Александра Шарифулина («Единая Россия»)
Округ № 4 - 37,69 % у Светланы Ивановой (КПРФ)
Округ № 5 - 36,09 % у Сергея Бондарева («Единая Россия»)
Округ № 6 - 35,94 % у Игоря Осипенко («Единая Россия»)
Округ № 7 - 42,13 % у самовыдвиженца Дмитрия Пашова.
Округ № 8 - 48,17 у Евгения Лотина («Единая Россия»)
Округ № 9 - 43,57 % у самовыдвиженца Сергея Подоляна.
Округ № 10 - 47,02 % у Натальи Коршуновой («Единая Россия»)
Округ №11 - 44,14 % у Виктории Кривошеевой («Единая Россия»)
Округ 12 -57,04 % у Александра Болотникова («Единая Россия»)
Округ № 13 - 36,12 % у самовыдвиженца Олега Саитова.
Округ № 14 -28,72 % у Владимира Розумейко («Единая Россия»)
- О том, как будут распределяться мандаты, могу сказать предварительно - по единому списку три мандата будут замещены партией КПРФ, 9 - «Единой Россией» и 2 - ЛДПР. Таким образом, предварительно мы можем говорить, что три партии будут представлять сахалинский парламент в ближайшие пять лет, защищать права избирателей будут представители ЛДПР, КПРФ и «Единой России», - сообщила председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова.
- Обращу ваше внимание на муниципальные выборы. Отмечу, что помолодели ряды депутатов в Южно-Сахалинске. Прошли активные молодые кандидаты. На мой взгляд, это внесет свежую волну в городскую Думу. В Поронайском городском округе прошли четыре партии - «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и КПСС. В Томаринском - «Единая Россия», КПРФ, КПСС, ЛДПР. В Корсаковском - ЛДПР, КПСС, «Яблоко» и «Единая Россия». Что касается Северо-Курильска, в городском собрании будут присутствовать депутаты от двух партий - КПРФ и «Единой России», - сообщила председатель.
О том, как прошел единый день голосования со стороны оценки Общественной палаты Сахалинской области, рассказал ее председатель Владимир Иконников. Он и его коллеги 10 сентября посетили около 60 избирательных участков. Члены Общественной палаты проследили за ходом голосования на избирательных участках, обеспечили оперативное реагирование на обращения граждан, беседовали с гражданами, председателями и членами участковых избирательных комиссий, с наблюдателями от различных партий и кандидатов. К организации выборов у Общественной палаты претензий нет.
Председатель избирательной комиссии Виктория Черкасова отметила, что это были конкурентные выборы. До 10 сентября были рассмотрены около 70 жалоб - в основном, касающиеся незаконной агитации. Во время предвыборной кампании избирком прошло 25 судов регионального уровня и 15 - муниципального. Все они были связаны с борьбой между избирательными объединениями и кандидатами. «Все решения областной избирательной комиссии устояли», - сообщила председатель.
Избирком начинает принимать документы от окружных избирательных комиссий и в установленные законом сроки огласит результаты выборов.
В рамках проведения мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники госавтоинспекции в Холмске провели «Единый день дорожной безопасности» для учащихся 5 классов лицея «Надежда». Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
11 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области в ходе пресс-конференции огласили предварительные итоги голосования 10 сентября 2017 года. Явка на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва составила 26,04 %. В выборах поучаствовали 99 165 избирателей, сообщили ТИА «Острова» в избиркоме.
Резидент ТОР «Южная» компания «Грин Агро Сахалин» планирует после запуска молокозавода занять до 36 процентов регионального рынка молочной продукции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Минвостокразвития.
10 сентября команда «Сахалин-М» в рамках 1/2 Кубка Сахалинской области по футболу провела первую встречу против команды «СахалинСтройИнвест». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области. Игра завершилась минимальной победой хозяев: 1-0.
В сахалинскую избирательную комиссию поступило 8 жалоб, в том числе одна о подкупе
В избирательной комиссии Сахалинской области в ходе очередной пресс-конференции рассказали о ходе голосования.
Среди округов по числу проголосовавших лидирует № 9.
73 514 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 15:00 местного времени. Явка составила 19,37%.
Председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова провела пресс-конференцию о ходе голосования. Она рассказала, что «все участки приступили к работе своевременно, участковые избирательные комиссии обеспечены всем необходимым оборудованием».
43 320 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 12:00 местного времени. На 12 часов явка составила 11,42 %.
16 405 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 10:00 местного времени. На 10 часов явка составила 4,33 %.
Все избирательные участки в Холмском городском округе открылись вовремя. В этом году Холмск голосует по двум избирательным округам: 6 и 7.
В Сахалинской области начались выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. В 8 часов 10 сентября открылись избирательные участки. Первые избиратели пришли голосовать буквально через несколько минут после открытия.
10 сентября в Сахалинской области – единый день голосования.
В Макаровском районе задержали мать мальчика, которого оскорбляли в больнице
Судебные приставы задержали фигурантку громкого дела – объявленную в розыск мать мальчика, подвергшегося оскорблениям медсестры Макаровской ЦРБ. Ее передали стражам порядка, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.
В Томаринском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы. Она обвиняется в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста и вовлечении его в систематическое употребление алкогольной и продукции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
В единый день голосования, 10 сентября, в 8:00 впервые в избирательной комиссии Сахалинской области начнет работу информационно-справочный центр. Представители СМИ, освещающие ход выборов, смогут получить в центре самую оперативную и достоверную информацию, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе избиркома.
12 сентября 2017 года с 15:00 в приемной президента Российской Федерации в Сахалинской области пройдет личный прием граждан руководителем управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ольгой Фунтусовой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.
В период подготовки и проведения выборов в единый день голосования с 9 часов 9 сентября до 22 часов 10 сентября будут организованы дежурства руководителей и оперативных работников прокуратуры области, городских и районных прокуратур. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В Смирныховском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя. Он обвиняется в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Депутат Государственной Думы от Сахалинской области Георгий Карлов, который недавно побывал в островном регионе, считает - что выборы - важнейший процесс.
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