Холмские автоинспекторы рассказали лицеистам о дорожной безопасности

В рамках проведения мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники госавтоинспекции в Холмске провели «Единый день дорожной безопасности» для учащихся 5 классов лицея «Надежда». Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

Сотрудники ГИБДД и педагоги во время классных часов проводили со школьниками минутки безопасности, смотрели видеоматериалы и разбирали ситуации, которые могут встретиться им на улице и проезжей части дороги.

В ходе беседы с учащимися особое внимание уделялось правилам дорожного движения для пешеходов, велосипедистов и мопедистов. Инспекторы напомнили школьникам о недопустимости управления мопедами лицами, не достигшими 16-летнего возраста и не имеющими водительского удостоверения соответствующей категории, о том, как безопасно переходить проезжую часть дороги, и ориентироваться в той или иной ситуации.

Автоинспекторы обсудили с учащимися, на какие знаки следует обращать внимание, поговорили о важности использования светоотражающих элементов в темное время суток, об обязательном применении ремней безопасности. Подростки не только с интересном слушали сотрудника ГИБДД, но и задавали интересующие их вопросы. Следующим этапом для подростков стало написание письма-обращения к водителю, где школьники выражали свои призывы к водителям о соблюдении ими правил дорожного движения. После чего лицеисты и сотрудники Госавтоинспекции провели пропагандистскую акцию «Вежливый водитель», направленную на привлечение внимания водителей к проблемам обеспечения безопасности пешеходов и пассажиров. В ходе проведения акции автоинспекторы проводили профилактические беседы с водителями, а дети вручали им письма-обращения с призывом быть внимательными при приближении к пешеходным переходам, в том числе в местах расположения детских учреждений, соблюдать скоростной режим.

Единый день дорожной безопасности для лицеистов закончился развлекательной игровой программой. В завершении мероприятия всем участникам были вручены световозвращающие значки, которые они с радостью пообещали носить на своих портфелях или одежде.