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Новости
13:26   Холмские автоинспекторы рассказали лицеистам о дорожной безопасности 
                 В рамках проведения мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники госавтоинспекции в Холмске провели «Единый день дорожной безопасности» для учащихся 5 классов лицея «Надежда». Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

13:19   Сахалинский избирком огласил предварительные итоги выборов 
                 11 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области в ходе пресс-конференции огласили предварительные итоги голосования 10 сентября 2017 года. Явка на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва составила 26,04 %. В выборах поучаствовали 99 165 избирателей, сообщили ТИА «Острова» в избиркоме.

12:21   Инвестор ТОР займет более 30 % молочного рынка Сахалина
                 Резидент ТОР «Южная» компания «Грин Агро Сахалин» планирует после запуска молокозавода занять до 36 процентов регионального рынка молочной продукции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Минвостокразвития.

08:53   «Сахалин-М» в первом матче кубка Сахалинской области по футболу проиграли «СахалинСтройИнвесту» 
                 10 сентября команда «Сахалин-М» в рамках 1/2 Кубка Сахалинской области по футболу провела первую встречу против команды «СахалинСтройИнвест». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области. Игра завершилась минимальной победой хозяев: 1-0.

10 сентября
В сахалинскую избирательную комиссию поступило 8 жалоб, в том числе одна о подкупе 
                 В избирательной комиссии Сахалинской области в ходе очередной пресс-конференции рассказали о ходе голосования.

23,59 % избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы
                 Среди округов по числу проголосовавших лидирует № 9.

19,37% избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы
                 73 514 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 15:00 местного времени. Явка составила 19,37%.

В сахалинском избиркоме рассказали о ходе голосования
                 Председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова провела пресс-конференцию о ходе голосования. Она рассказала, что «все участки приступили к работе своевременно, участковые избирательные комиссии обеспечены всем необходимым оборудованием».

11,42 % избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы
                 43 320 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 12:00 местного времени. На 12 часов явка составила 11,42 %.

4,33 % избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы
                 16 405 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 10:00 местного времени. На 10 часов явка составила 4,33 %.

В Холмском городском округе открылись избирательные участки 
                 Все избирательные участки в Холмском городском округе открылись вовремя. В этом году Холмск голосует по двум избирательным округам: 6 и 7.

В Сахалинской области первые избиратели сделали свой выбор 
                 В Сахалинской области начались выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. В 8 часов 10 сентября открылись избирательные участки. Первые избиратели пришли голосовать буквально через несколько минут после открытия.

В Сахалинской области открылись избирательные участки
                 10 сентября в Сахалинской области – единый день голосования.

8 сентября
В Макаровском районе задержали мать мальчика, которого оскорбляли в больнице
                 Судебные приставы задержали фигурантку громкого дела – объявленную в розыск мать мальчика, подвергшегося оскорблениям медсестры Макаровской ЦРБ. Ее передали стражам порядка, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.

Островитянка пойдет под суд за развращение подростка
                 В Томаринском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы. Она обвиняется в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста и вовлечении его в систематическое употребление алкогольной и продукции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

10 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области откроется информационно-справочный центр
                 В единый день голосования, 10 сентября, в 8:00 впервые в избирательной комиссии Сахалинской области начнет работу информационно-справочный центр. Представители СМИ, освещающие ход выборов, смогут получить в центре самую оперативную и достоверную информацию, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе избиркома.

Руководитель сахалинского управления Роспотребнадзора проведет прием граждан
                 12 сентября 2017 года с 15:00 в приемной президента Российской Федерации в Сахалинской области пройдет личный прием граждан руководителем управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ольгой Фунтусовой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.

В период выборов органы прокуратуры Сахалинской области продежурят круглосуточно
                 В период подготовки и проведения выборов в единый день голосования с 9 часов 9 сентября до 22 часов 10 сентября будут организованы дежурства руководителей и оперативных работников прокуратуры области, городских и районных прокуратур. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

21-летний сахалинец пойдет под суд за уклонение от призыва
                 В Смирныховском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя. Он обвиняется в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

Георгий Карлов: выборы депутатов областной Думы – чрезвычайно важный процесс
                 Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Депутат Государственной Думы от Сахалинской области Георгий Карлов, который недавно побывал в островном регионе, считает - что выборы - важнейший процесс.

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11 сентября 2017 г., 13:26

Холмские автоинспекторы рассказали лицеистам о дорожной безопасности

В рамках проведения мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники госавтоинспекции в Холмске провели «Единый день дорожной безопасности» для  учащихся 5 классов лицея «Надежда». Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

Сотрудники ГИБДД и педагоги во время классных часов проводили со школьниками минутки безопасности, смотрели видеоматериалы и разбирали ситуации, которые могут встретиться им на улице и проезжей части дороги.

В ходе беседы с учащимися особое внимание уделялось правилам дорожного движения для пешеходов, велосипедистов и мопедистов. Инспекторы напомнили школьникам о недопустимости управления мопедами лицами, не достигшими 16-летнего возраста и не имеющими водительского удостоверения соответствующей категории, о том, как безопасно переходить проезжую часть дороги, и ориентироваться в той или иной ситуации.

Автоинспекторы обсудили с учащимися, на какие знаки следует обращать внимание, поговорили о важности использования светоотражающих элементов в темное время суток, об обязательном применении ремней безопасности.  Подростки не только с интересном слушали сотрудника ГИБДД, но и задавали интересующие их вопросы. Следующим этапом для подростков стало написание письма-обращения к водителю, где школьники выражали свои призывы к водителям о соблюдении ими правил дорожного движения. После чего лицеисты и сотрудники Госавтоинспекции провели пропагандистскую акцию «Вежливый водитель», направленную на привлечение внимания водителей к проблемам обеспечения безопасности пешеходов и пассажиров. В ходе проведения акции автоинспекторы проводили профилактические беседы с водителями, а дети вручали им письма-обращения с призывом быть внимательными при приближении к пешеходным переходам, в том числе в местах расположения детских учреждений, соблюдать скоростной режим.  

Единый день дорожной безопасности для лицеистов закончился развлекательной игровой программой. В завершении мероприятия всем участникам были вручены световозвращающие значки, которые они с радостью пообещали носить на своих портфелях или одежде.

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Автор: Острова


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13:26   Холмские автоинспекторы рассказали лицеистам о дорожной безопасности 
                 В рамках проведения мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники госавтоинспекции в Холмске провели «Единый день дорожной безопасности» для учащихся 5 классов лицея «Надежда». Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

13:19   Сахалинский избирком огласил предварительные итоги выборов 
                 11 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области в ходе пресс-конференции огласили предварительные итоги голосования 10 сентября 2017 года. Явка на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва составила 26,04 %. В выборах поучаствовали 99 165 избирателей, сообщили ТИА «Острова» в избиркоме.

12:21   Инвестор ТОР займет более 30 % молочного рынка Сахалина
                 Резидент ТОР «Южная» компания «Грин Агро Сахалин» планирует после запуска молокозавода занять до 36 процентов регионального рынка молочной продукции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Минвостокразвития.

08:53   «Сахалин-М» в первом матче кубка Сахалинской области по футболу проиграли «СахалинСтройИнвесту» 
                 10 сентября команда «Сахалин-М» в рамках 1/2 Кубка Сахалинской области по футболу провела первую встречу против команды «СахалинСтройИнвест». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области. Игра завершилась минимальной победой хозяев: 1-0.

10 сентября
В сахалинскую избирательную комиссию поступило 8 жалоб, в том числе одна о подкупе 
                 В избирательной комиссии Сахалинской области в ходе очередной пресс-конференции рассказали о ходе голосования.

23,59 % избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы
                 Среди округов по числу проголосовавших лидирует № 9.

19,37% избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы
                 73 514 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 15:00 местного времени. Явка составила 19,37%.

В сахалинском избиркоме рассказали о ходе голосования
                 Председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова провела пресс-конференцию о ходе голосования. Она рассказала, что «все участки приступили к работе своевременно, участковые избирательные комиссии обеспечены всем необходимым оборудованием».

11,42 % избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы
                 43 320 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 12:00 местного времени. На 12 часов явка составила 11,42 %.

4,33 % избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы
                 16 405 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 10:00 местного времени. На 10 часов явка составила 4,33 %.

В Холмском городском округе открылись избирательные участки 
                 Все избирательные участки в Холмском городском округе открылись вовремя. В этом году Холмск голосует по двум избирательным округам: 6 и 7.

В Сахалинской области первые избиратели сделали свой выбор 
                 В Сахалинской области начались выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. В 8 часов 10 сентября открылись избирательные участки. Первые избиратели пришли голосовать буквально через несколько минут после открытия.

В Сахалинской области открылись избирательные участки
                 10 сентября в Сахалинской области – единый день голосования.

8 сентября
В Макаровском районе задержали мать мальчика, которого оскорбляли в больнице
                 Судебные приставы задержали фигурантку громкого дела – объявленную в розыск мать мальчика, подвергшегося оскорблениям медсестры Макаровской ЦРБ. Ее передали стражам порядка, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.

Островитянка пойдет под суд за развращение подростка
                 В Томаринском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы. Она обвиняется в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста и вовлечении его в систематическое употребление алкогольной и продукции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

10 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области откроется информационно-справочный центр
                 В единый день голосования, 10 сентября, в 8:00 впервые в избирательной комиссии Сахалинской области начнет работу информационно-справочный центр. Представители СМИ, освещающие ход выборов, смогут получить в центре самую оперативную и достоверную информацию, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе избиркома.

Руководитель сахалинского управления Роспотребнадзора проведет прием граждан
                 12 сентября 2017 года с 15:00 в приемной президента Российской Федерации в Сахалинской области пройдет личный прием граждан руководителем управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ольгой Фунтусовой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.

В период выборов органы прокуратуры Сахалинской области продежурят круглосуточно
                 В период подготовки и проведения выборов в единый день голосования с 9 часов 9 сентября до 22 часов 10 сентября будут организованы дежурства руководителей и оперативных работников прокуратуры области, городских и районных прокуратур. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

21-летний сахалинец пойдет под суд за уклонение от призыва
                 В Смирныховском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя. Он обвиняется в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

Георгий Карлов: выборы депутатов областной Думы – чрезвычайно важный процесс
                 Приближается финиш масштабной избирательной кампании – 10 сентября пройдут выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Депутат Государственной Думы от Сахалинской области Георгий Карлов, который недавно побывал в островном регионе, считает - что выборы - важнейший процесс.

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