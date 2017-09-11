На побережье Охотского моря пойманы очередные браконьеры

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области задержали двоих граждан на побережье Охотского моря. В ста метрах от села Стародубское мужчины незаконно ловили рыбу. Другой гражданин пойман на скупке, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства.

На месте задержания обнаружено и изъято: два автомобиля с корзинами, в которых находилась рыба, общим весом 780 килограммов, куботейнеры, резиновые перчатки, весы, калькуляторы. Кроме того, в автомобилях найдены записные книжки с записями о систематической скупке кеты и горбуши в значительных объемах.

В действиях задержанных граждан усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрены статьи 256 и 175 УК РФ.

По факту задержания проводятся оперативно-розыскные мероприятия и неотложные следственные действия.