11 сентября 2017 г., 13:45

Углегорские полицейские раскрыли тройной угон

8 сентября с интервалом в несколько часов в дежурную часть ОМВД России по Углегорскому району обратились трое местных жителей с заявлениями о краже мопедов. Общий ущерб составил более 70 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

На установление подозреваемых была немедленно направлена следственно-оперативная группа райцентра. Через некоторое время оперативники вышли на предполагаемых злоумышленников. Ими оказались трое ранее судимых за аналогичные преступления местных жителей 1999, 2001 и 2002 годов рождения.

Установлено, что в одном случае хозяин мопеда оставил транспорт возле одного магазина города, а когда вышел, обнаружил пропажу. Две других кражи происходили по одной схеме. Подозреваемые в темное время суток приходили во дворы домов, буксировали мопеды своим ходом до укромного места, где прятали их, чтобы спустя некоторое время продать.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили место хранения похищенного транспорта, а вскоре задержали и самих угонщиков.

В отношении подозреваемых возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.