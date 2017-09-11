Углегорские полицейские раскрыли тройной угон

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Сахалинский центр технических видов объявил донабор в секции парашютного и авиамодельного спорта. Обучение по обоим направлениям – бесплатное, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
В амбулатории села Троицкое Анивского городского округа стало больше врачей. Условия в новом здании позволяют расширить спектр предоставляемой помощи. Первых пациентов приняли в августе. На строительство двухэтажного объекта из областного бюджета выделили 505 миллионов рублей, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском минздраве.
В Южно-Сахалинске 9 сентября в ходе локализации возгорания дачного дома в СНТ «Медик» на улице Памятной обнаружили тело 64-летнего мужчины без определенного места жительства. Информацию передали в городской следственный отдел, ведется проверка, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Следственным отделом по городу Оха расследуется уголовное дело о совершении особо тяжкого преступления в отношении малолетних на территории города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского, Долинского, Анивского районов, а также в городском округе «город Южно-Сахалинск». Угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается 12 сентября, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
9 сентября состоялось открытие стадиона «Космос» в Южно-Сахалинске. Особое внимание специалистов и болельщиков было приковано к качеству газона футбольного поля, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе футбольного клуба.
Сотрудники полиции в Невельске в краткие сроки установили личность подозреваемого в краже имущества у 76-летнего жителя районного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В августе в отдел полиции в Смирных обратилась с заявлением 55-летняя жительница. Она сообщила, что в ночное время суток кто-то разбил стекло ее автомобиля. Полицейские недавно задержали злоумышленника, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
На контроле у управления Роспотребнадзора по Сахалинской области находятся 827 образовательных организаций. Контроль качества и безопасности питания осуществляется в ходе плановых и внеплановых проверок детских коллективов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
8 сентября с интервалом в несколько часов в дежурную часть ОМВД России по Углегорскому району обратились трое местных жителей с заявлениями о краже мопедов. Общий ущерб составил более 70 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области задержали двоих граждан на побережье Охотского моря. В ста метрах от села Стародубское мужчины незаконно ловили рыбу. Другой гражданин пойман на скупке, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства.
В рамках проведения мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники госавтоинспекции в Холмске провели «Единый день дорожной безопасности» для учащихся 5 классов лицея «Надежда». Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
11 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области в ходе пресс-конференции огласили предварительные итоги голосования 10 сентября 2017 года. Явка на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва составила 26,04 %. В выборах поучаствовали 99 165 избирателей, сообщили ТИА «Острова» в избиркоме.
Резидент ТОР «Южная» компания «Грин Агро Сахалин» планирует после запуска молокозавода занять до 36 процентов регионального рынка молочной продукции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Минвостокразвития.
10 сентября команда «Сахалин-М» в рамках 1/2 Кубка Сахалинской области по футболу провела первую встречу против команды «СахалинСтройИнвест». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области. Игра завершилась минимальной победой хозяев: 1-0.
В сахалинскую избирательную комиссию поступило 8 жалоб, в том числе одна о подкупе
В избирательной комиссии Сахалинской области в ходе очередной пресс-конференции рассказали о ходе голосования.
Среди округов по числу проголосовавших лидирует № 9.
73 514 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 15:00 местного времени. Явка составила 19,37%.
Председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова провела пресс-конференцию о ходе голосования. Она рассказала, что «все участки приступили к работе своевременно, участковые избирательные комиссии обеспечены всем необходимым оборудованием».
43 320 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 12:00 местного времени. На 12 часов явка составила 11,42 %.
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8 сентября с интервалом в несколько часов в дежурную часть ОМВД России по Углегорскому району обратились трое местных жителей с заявлениями о краже мопедов. Общий ущерб составил более 70 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
На установление подозреваемых была немедленно направлена следственно-оперативная группа райцентра. Через некоторое время оперативники вышли на предполагаемых злоумышленников. Ими оказались трое ранее судимых за аналогичные преступления местных жителей 1999, 2001 и 2002 годов рождения.
Установлено, что в одном случае хозяин мопеда оставил транспорт возле одного магазина города, а когда вышел, обнаружил пропажу. Две других кражи происходили по одной схеме. Подозреваемые в темное время суток приходили во дворы домов, буксировали мопеды своим ходом до укромного места, где прятали их, чтобы спустя некоторое время продать.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили место хранения похищенного транспорта, а вскоре задержали и самих угонщиков.
В отношении подозреваемых возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Сахалинский центр технических видов объявил донабор в секции парашютного и авиамодельного спорта. Обучение по обоим направлениям – бесплатное, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
В амбулатории села Троицкое Анивского городского округа стало больше врачей. Условия в новом здании позволяют расширить спектр предоставляемой помощи. Первых пациентов приняли в августе. На строительство двухэтажного объекта из областного бюджета выделили 505 миллионов рублей, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском минздраве.
В Южно-Сахалинске 9 сентября в ходе локализации возгорания дачного дома в СНТ «Медик» на улице Памятной обнаружили тело 64-летнего мужчины без определенного места жительства. Информацию передали в городской следственный отдел, ведется проверка, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Следственным отделом по городу Оха расследуется уголовное дело о совершении особо тяжкого преступления в отношении малолетних на территории города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского, Долинского, Анивского районов, а также в городском округе «город Южно-Сахалинск». Угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается 12 сентября, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
9 сентября состоялось открытие стадиона «Космос» в Южно-Сахалинске. Особое внимание специалистов и болельщиков было приковано к качеству газона футбольного поля, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе футбольного клуба.
Сотрудники полиции в Невельске в краткие сроки установили личность подозреваемого в краже имущества у 76-летнего жителя районного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В августе в отдел полиции в Смирных обратилась с заявлением 55-летняя жительница. Она сообщила, что в ночное время суток кто-то разбил стекло ее автомобиля. Полицейские недавно задержали злоумышленника, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
На контроле у управления Роспотребнадзора по Сахалинской области находятся 827 образовательных организаций. Контроль качества и безопасности питания осуществляется в ходе плановых и внеплановых проверок детских коллективов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
8 сентября с интервалом в несколько часов в дежурную часть ОМВД России по Углегорскому району обратились трое местных жителей с заявлениями о краже мопедов. Общий ущерб составил более 70 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области задержали двоих граждан на побережье Охотского моря. В ста метрах от села Стародубское мужчины незаконно ловили рыбу. Другой гражданин пойман на скупке, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства.
В рамках проведения мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники госавтоинспекции в Холмске провели «Единый день дорожной безопасности» для учащихся 5 классов лицея «Надежда». Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
11 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области в ходе пресс-конференции огласили предварительные итоги голосования 10 сентября 2017 года. Явка на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва составила 26,04 %. В выборах поучаствовали 99 165 избирателей, сообщили ТИА «Острова» в избиркоме.
Резидент ТОР «Южная» компания «Грин Агро Сахалин» планирует после запуска молокозавода занять до 36 процентов регионального рынка молочной продукции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Минвостокразвития.
10 сентября команда «Сахалин-М» в рамках 1/2 Кубка Сахалинской области по футболу провела первую встречу против команды «СахалинСтройИнвест». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области. Игра завершилась минимальной победой хозяев: 1-0.
В сахалинскую избирательную комиссию поступило 8 жалоб, в том числе одна о подкупе
В избирательной комиссии Сахалинской области в ходе очередной пресс-конференции рассказали о ходе голосования.
Среди округов по числу проголосовавших лидирует № 9.
73 514 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 15:00 местного времени. Явка составила 19,37%.
Председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова провела пресс-конференцию о ходе голосования. Она рассказала, что «все участки приступили к работе своевременно, участковые избирательные комиссии обеспечены всем необходимым оборудованием».
43 320 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 12:00 местного времени. На 12 часов явка составила 11,42 %.
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