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14:15   У сахалинцев просят помощи в расследовании особо тяжкого преступления в отношении детей в Охе 
                 Следственным отделом по городу Оха расследуется уголовное дело о совершении особо тяжкого преступления в отношении малолетних на территории города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

14:12   В четырех районах Сахалина прогнозируется высокая пожарная опасность
                 Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского, Долинского, Анивского районов, а также в городском округе «город Южно-Сахалинск». Угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается 12 сентября, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

14:09   Тренеры «ФК Сахалин» оценили футбольное поле стадиона «Космос» 
                 9 сентября состоялось открытие стадиона «Космос» в Южно-Сахалинске. Особое внимание специалистов и болельщиков было приковано к качеству газона футбольного поля, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе футбольного клуба.

13:59   Житель Невельска довел пенсионера до дома и оставил без сумки
                 Сотрудники полиции в Невельске в краткие сроки установили личность подозреваемого в краже имущества у 76-летнего жителя районного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

13:56   На Сахалине покупатель отомстил продавцу, разбив стекло в машине
                 В августе в отдел полиции в Смирных обратилась с заявлением 55-летняя жительница. Она сообщила, что в ночное время суток кто-то разбил стекло ее автомобиля. Полицейские недавно задержали злоумышленника, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

13:53   Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области продолжает следить за качеством и безопасностью питания в детских коллективах
                 На контроле у управления Роспотребнадзора по Сахалинской области находятся 827 образовательных организаций. Контроль качества и безопасности питания осуществляется в ходе плановых и внеплановых проверок детских коллективов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

13:45   Углегорские полицейские раскрыли тройной угон
                 8 сентября с интервалом в несколько часов в дежурную часть ОМВД России по Углегорскому району обратились трое местных жителей с заявлениями о краже мопедов. Общий ущерб составил более 70 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

13:40   На побережье Охотского моря пойманы очередные браконьеры 
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13:26   Холмские автоинспекторы рассказали лицеистам о дорожной безопасности 
                 В рамках проведения мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники госавтоинспекции в Холмске провели «Единый день дорожной безопасности» для учащихся 5 классов лицея «Надежда». Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

13:19   Сахалинский избирком огласил предварительные итоги выборов 
                 11 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области в ходе пресс-конференции огласили предварительные итоги голосования 10 сентября 2017 года. Явка на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва составила 26,04 %. В выборах поучаствовали 99 165 избирателей, сообщили ТИА «Острова» в избиркоме.

12:21   Инвестор ТОР займет более 30 % молочного рынка Сахалина
                 Резидент ТОР «Южная» компания «Грин Агро Сахалин» планирует после запуска молокозавода занять до 36 процентов регионального рынка молочной продукции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Минвостокразвития.

08:53   «Сахалин-М» в первом матче кубка Сахалинской области по футболу проиграли «СахалинСтройИнвесту» 
                 10 сентября команда «Сахалин-М» в рамках 1/2 Кубка Сахалинской области по футболу провела первую встречу против команды «СахалинСтройИнвест». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области. Игра завершилась минимальной победой хозяев: 1-0.

10 сентября
В сахалинскую избирательную комиссию поступило 8 жалоб, в том числе одна о подкупе 
                 В избирательной комиссии Сахалинской области в ходе очередной пресс-конференции рассказали о ходе голосования.

23,59 % избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы
                 Среди округов по числу проголосовавших лидирует № 9.

19,37% избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы
                 73 514 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 15:00 местного времени. Явка составила 19,37%.

В сахалинском избиркоме рассказали о ходе голосования
                 Председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова провела пресс-конференцию о ходе голосования. Она рассказала, что «все участки приступили к работе своевременно, участковые избирательные комиссии обеспечены всем необходимым оборудованием».

11,42 % избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы
                 43 320 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 12:00 местного времени. На 12 часов явка составила 11,42 %.

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11 сентября 2017 г., 13:53

Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области продолжает следить за качеством и безопасностью питания в детских коллективах

На контроле у управления Роспотребнадзора по Сахалинской области находятся 827 образовательных организаций. Контроль качества и безопасности питания осуществляется в ходе плановых и внеплановых проверок детских коллективов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

Специалисты управления в 2016-2017 учебном году проверили 12 поставщиков продукции, сырья в образовательные организации. Случаев поставки пищевых продуктов и продовольственного сырья ненадлежащего качества, сокращения ассортимента поставляемых продуктов питания и продовольственного сырья, а также ассортимента готовых блюд и кулинарных изделий, вырабатываемых на пищеблоках образовательных организаций, не зарегистрировано.

Одним из оснований для проведения внеплановых проверок являются письменные обращения граждан, к которым прилагаются документы или материалы (либо их копии) подтверждающие доводы, указанные в обращении.

В 2016-2017 учебном году поступило 8 обращений на неудовлетворительную организацию питания в образовательных организациях. Результаты рассмотрения указанных обращений подтвердили фаты неудовлетворительной организации питания в 100 % случаях.

За выявленные нарушения в ходе проверок организации питания в образовательных организациях составлено 244 протокола об административных правонарушениях. Вопрос о контроле качества и безопасности питания в детских коллективах является приоритетным и остаётся на особом контроле управления.

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Автор: Острова


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14:31   Сахалинский ЦТВС объявил донабор в две секции
                 Сахалинский центр технических видов объявил донабор в секции парашютного и авиамодельного спорта. Обучение по обоим направлениям – бесплатное, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

14:24   Новая амбулатория в Троицком оказалась в 10 раз больше старой 
                 В амбулатории села Троицкое Анивского городского округа стало больше врачей. Условия в новом здании позволяют расширить спектр предоставляемой помощи. Первых пациентов приняли в августе. На строительство двухэтажного объекта из областного бюджета выделили 505 миллионов рублей, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском минздраве.

14:18   В Южно-Сахалинске на пепелище обнаружено тело мужчины
                 В Южно-Сахалинске 9 сентября в ходе локализации возгорания дачного дома в СНТ «Медик» на улице Памятной обнаружили тело 64-летнего мужчины без определенного места жительства. Информацию передали в городской следственный отдел, ведется проверка, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

14:15   У сахалинцев просят помощи в расследовании особо тяжкого преступления в отношении детей в Охе 
                 Следственным отделом по городу Оха расследуется уголовное дело о совершении особо тяжкого преступления в отношении малолетних на территории города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

14:12   В четырех районах Сахалина прогнозируется высокая пожарная опасность
                 Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского, Долинского, Анивского районов, а также в городском округе «город Южно-Сахалинск». Угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается 12 сентября, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

14:09   Тренеры «ФК Сахалин» оценили футбольное поле стадиона «Космос» 
                 9 сентября состоялось открытие стадиона «Космос» в Южно-Сахалинске. Особое внимание специалистов и болельщиков было приковано к качеству газона футбольного поля, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе футбольного клуба.

13:59   Житель Невельска довел пенсионера до дома и оставил без сумки
                 Сотрудники полиции в Невельске в краткие сроки установили личность подозреваемого в краже имущества у 76-летнего жителя районного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

13:56   На Сахалине покупатель отомстил продавцу, разбив стекло в машине
                 В августе в отдел полиции в Смирных обратилась с заявлением 55-летняя жительница. Она сообщила, что в ночное время суток кто-то разбил стекло ее автомобиля. Полицейские недавно задержали злоумышленника, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

13:53   Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области продолжает следить за качеством и безопасностью питания в детских коллективах
                 На контроле у управления Роспотребнадзора по Сахалинской области находятся 827 образовательных организаций. Контроль качества и безопасности питания осуществляется в ходе плановых и внеплановых проверок детских коллективов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

13:45   Углегорские полицейские раскрыли тройной угон
                 8 сентября с интервалом в несколько часов в дежурную часть ОМВД России по Углегорскому району обратились трое местных жителей с заявлениями о краже мопедов. Общий ущерб составил более 70 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

13:40   На побережье Охотского моря пойманы очередные браконьеры 
                 Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области задержали двоих граждан на побережье Охотского моря. В ста метрах от села Стародубское мужчины незаконно ловили рыбу. Другой гражданин пойман на скупке, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства.

13:26   Холмские автоинспекторы рассказали лицеистам о дорожной безопасности 
                 В рамках проведения мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники госавтоинспекции в Холмске провели «Единый день дорожной безопасности» для учащихся 5 классов лицея «Надежда». Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

13:19   Сахалинский избирком огласил предварительные итоги выборов 
                 11 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области в ходе пресс-конференции огласили предварительные итоги голосования 10 сентября 2017 года. Явка на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва составила 26,04 %. В выборах поучаствовали 99 165 избирателей, сообщили ТИА «Острова» в избиркоме.

12:21   Инвестор ТОР займет более 30 % молочного рынка Сахалина
                 Резидент ТОР «Южная» компания «Грин Агро Сахалин» планирует после запуска молокозавода занять до 36 процентов регионального рынка молочной продукции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Минвостокразвития.

08:53   «Сахалин-М» в первом матче кубка Сахалинской области по футболу проиграли «СахалинСтройИнвесту» 
                 10 сентября команда «Сахалин-М» в рамках 1/2 Кубка Сахалинской области по футболу провела первую встречу против команды «СахалинСтройИнвест». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области. Игра завершилась минимальной победой хозяев: 1-0.

10 сентября
В сахалинскую избирательную комиссию поступило 8 жалоб, в том числе одна о подкупе 
                 В избирательной комиссии Сахалинской области в ходе очередной пресс-конференции рассказали о ходе голосования.

23,59 % избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы
                 Среди округов по числу проголосовавших лидирует № 9.

19,37% избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы
                 73 514 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 15:00 местного времени. Явка составила 19,37%.

В сахалинском избиркоме рассказали о ходе голосования
                 Председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова провела пресс-конференцию о ходе голосования. Она рассказала, что «все участки приступили к работе своевременно, участковые избирательные комиссии обеспечены всем необходимым оборудованием».

11,42 % избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы
                 43 320 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 12:00 местного времени. На 12 часов явка составила 11,42 %.

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