11 сентября 2017 г., 13:53

Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области продолжает следить за качеством и безопасностью питания в детских коллективах

На контроле у управления Роспотребнадзора по Сахалинской области находятся 827 образовательных организаций. Контроль качества и безопасности питания осуществляется в ходе плановых и внеплановых проверок детских коллективов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

Специалисты управления в 2016-2017 учебном году проверили 12 поставщиков продукции, сырья в образовательные организации. Случаев поставки пищевых продуктов и продовольственного сырья ненадлежащего качества, сокращения ассортимента поставляемых продуктов питания и продовольственного сырья, а также ассортимента готовых блюд и кулинарных изделий, вырабатываемых на пищеблоках образовательных организаций, не зарегистрировано.

Одним из оснований для проведения внеплановых проверок являются письменные обращения граждан, к которым прилагаются документы или материалы (либо их копии) подтверждающие доводы, указанные в обращении.

В 2016-2017 учебном году поступило 8 обращений на неудовлетворительную организацию питания в образовательных организациях. Результаты рассмотрения указанных обращений подтвердили фаты неудовлетворительной организации питания в 100 % случаях.

За выявленные нарушения в ходе проверок организации питания в образовательных организациях составлено 244 протокола об административных правонарушениях. Вопрос о контроле качества и безопасности питания в детских коллективах является приоритетным и остаётся на особом контроле управления.