11 сентября 2017 г., 13:56

На Сахалине покупатель отомстил продавцу, разбив стекло в машине

В августе в отдел полиции в Смирных обратилась с заявлением 55-летняя жительница. Она сообщила, что в ночное время суток кто-то разбил стекло ее автомобиля. Полицейские недавно задержали злоумышленника, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Ущерб составил более 16 тысяч рублей. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что подозреваемый вместе с другом распивали спиртное в одном из кафе райцентра. Когда заведение стало закрываться, хозяйка, являющаяся заявительницей, попросила их уйти, но те начали отказываться.

Вскоре потерпевшей все-таки удалось выпроводить мужчин из кафе, на что один из них затаил обиду, посчитав, что «клиент всегда прав».

Увидев автомобиль потерпевшей, он решил отомстить за «испорченный» вечер. Взяв камень, он разбил окно машины, после чего скрылся. Услышав звук разбитого стекла, заявительница вызвала сотрудников полиции. Стражи порядка по горячим следам задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Возбуждено уголовное дело. У подозреваемого взято обязательство о явке.