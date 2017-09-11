Житель Невельска довел пенсионера до дома и оставил без сумки

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14:31   Сахалинский ЦТВС объявил донабор в две секции
                 Сахалинский центр технических видов объявил донабор в секции парашютного и авиамодельного спорта. Обучение по обоим направлениям – бесплатное, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

14:24   Новая амбулатория в Троицком оказалась в 10 раз больше старой 
                 В амбулатории села Троицкое Анивского городского округа стало больше врачей. Условия в новом здании позволяют расширить спектр предоставляемой помощи. Первых пациентов приняли в августе. На строительство двухэтажного объекта из областного бюджета выделили 505 миллионов рублей, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском минздраве.

14:18   В Южно-Сахалинске на пепелище обнаружено тело мужчины
                 В Южно-Сахалинске 9 сентября в ходе локализации возгорания дачного дома в СНТ «Медик» на улице Памятной обнаружили тело 64-летнего мужчины без определенного места жительства. Информацию передали в городской следственный отдел, ведется проверка, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

14:15   У сахалинцев просят помощи в расследовании особо тяжкого преступления в отношении детей в Охе 
                 Следственным отделом по городу Оха расследуется уголовное дело о совершении особо тяжкого преступления в отношении малолетних на территории города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

14:12   В четырех районах Сахалина прогнозируется высокая пожарная опасность
                 Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского, Долинского, Анивского районов, а также в городском округе «город Южно-Сахалинск». Угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается 12 сентября, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

14:09   Тренеры «ФК Сахалин» оценили футбольное поле стадиона «Космос» 
                 9 сентября состоялось открытие стадиона «Космос» в Южно-Сахалинске. Особое внимание специалистов и болельщиков было приковано к качеству газона футбольного поля, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе футбольного клуба.

13:59   Житель Невельска довел пенсионера до дома и оставил без сумки
                 Сотрудники полиции в Невельске в краткие сроки установили личность подозреваемого в краже имущества у 76-летнего жителя районного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

13:56   На Сахалине покупатель отомстил продавцу, разбив стекло в машине
                 В августе в отдел полиции в Смирных обратилась с заявлением 55-летняя жительница. Она сообщила, что в ночное время суток кто-то разбил стекло ее автомобиля. Полицейские недавно задержали злоумышленника, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

13:53   Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области продолжает следить за качеством и безопасностью питания в детских коллективах
                 На контроле у управления Роспотребнадзора по Сахалинской области находятся 827 образовательных организаций. Контроль качества и безопасности питания осуществляется в ходе плановых и внеплановых проверок детских коллективов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

13:45   Углегорские полицейские раскрыли тройной угон
                 8 сентября с интервалом в несколько часов в дежурную часть ОМВД России по Углегорскому району обратились трое местных жителей с заявлениями о краже мопедов. Общий ущерб составил более 70 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

13:40   На побережье Охотского моря пойманы очередные браконьеры 
                 Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области задержали двоих граждан на побережье Охотского моря. В ста метрах от села Стародубское мужчины незаконно ловили рыбу. Другой гражданин пойман на скупке, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства.

13:26   Холмские автоинспекторы рассказали лицеистам о дорожной безопасности 
                 В рамках проведения мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники госавтоинспекции в Холмске провели «Единый день дорожной безопасности» для учащихся 5 классов лицея «Надежда». Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

13:19   Сахалинский избирком огласил предварительные итоги выборов 
                 11 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области в ходе пресс-конференции огласили предварительные итоги голосования 10 сентября 2017 года. Явка на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва составила 26,04 %. В выборах поучаствовали 99 165 избирателей, сообщили ТИА «Острова» в избиркоме.

12:21   Инвестор ТОР займет более 30 % молочного рынка Сахалина
                 Резидент ТОР «Южная» компания «Грин Агро Сахалин» планирует после запуска молокозавода занять до 36 процентов регионального рынка молочной продукции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Минвостокразвития.

08:53   «Сахалин-М» в первом матче кубка Сахалинской области по футболу проиграли «СахалинСтройИнвесту» 
                 10 сентября команда «Сахалин-М» в рамках 1/2 Кубка Сахалинской области по футболу провела первую встречу против команды «СахалинСтройИнвест». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области. Игра завершилась минимальной победой хозяев: 1-0.

10 сентября
В сахалинскую избирательную комиссию поступило 8 жалоб, в том числе одна о подкупе 
                 В избирательной комиссии Сахалинской области в ходе очередной пресс-конференции рассказали о ходе голосования.

23,59 % избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы
                 Среди округов по числу проголосовавших лидирует № 9.

19,37% избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы
                 73 514 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 15:00 местного времени. Явка составила 19,37%.

В сахалинском избиркоме рассказали о ходе голосования
                 Председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова провела пресс-конференцию о ходе голосования. Она рассказала, что «все участки приступили к работе своевременно, участковые избирательные комиссии обеспечены всем необходимым оборудованием».

11,42 % избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы
                 43 320 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 12:00 местного времени. На 12 часов явка составила 11,42 %.

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11 сентября 2017 г., 13:59

Житель Невельска довел пенсионера до дома и оставил без сумки

Сотрудники полиции в Невельске в краткие сроки установили личность подозреваемого в краже имущества у 76-летнего жителя районного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

Как выяснили полицейские, 30-летний невельчанин обратил внимание на мужчину преклонных лет, который в одном из отделений банка получил пенсию. Мужчина вызвался проводить пожилого сахалинца до дома, задумав его обокрасть при удобном моменте.

Так, под благовидным предлогом, злоумышленник довел пенсионера до подъезда дома, где неприметно похитил его сумку, в которой находились документы и около 12 тысяч рублей. Когда потерпевший заметил исчезновение сумки, то заявил о случившемся в районный отдел полиции. 

Полицейские по горячим следам задержали злоумышленника, который был изобличен в преступлении.

У подозреваемого изъяты большая часть денежных средств и похищенное имущество. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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Автор: Острова


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14:31   Сахалинский ЦТВС объявил донабор в две секции
                 Сахалинский центр технических видов объявил донабор в секции парашютного и авиамодельного спорта. Обучение по обоим направлениям – бесплатное, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

14:24   Новая амбулатория в Троицком оказалась в 10 раз больше старой 
                 В амбулатории села Троицкое Анивского городского округа стало больше врачей. Условия в новом здании позволяют расширить спектр предоставляемой помощи. Первых пациентов приняли в августе. На строительство двухэтажного объекта из областного бюджета выделили 505 миллионов рублей, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском минздраве.

14:18   В Южно-Сахалинске на пепелище обнаружено тело мужчины
                 В Южно-Сахалинске 9 сентября в ходе локализации возгорания дачного дома в СНТ «Медик» на улице Памятной обнаружили тело 64-летнего мужчины без определенного места жительства. Информацию передали в городской следственный отдел, ведется проверка, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

14:15   У сахалинцев просят помощи в расследовании особо тяжкого преступления в отношении детей в Охе 
                 Следственным отделом по городу Оха расследуется уголовное дело о совершении особо тяжкого преступления в отношении малолетних на территории города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

14:12   В четырех районах Сахалина прогнозируется высокая пожарная опасность
                 Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского, Долинского, Анивского районов, а также в городском округе «город Южно-Сахалинск». Угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается 12 сентября, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

14:09   Тренеры «ФК Сахалин» оценили футбольное поле стадиона «Космос» 
                 9 сентября состоялось открытие стадиона «Космос» в Южно-Сахалинске. Особое внимание специалистов и болельщиков было приковано к качеству газона футбольного поля, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе футбольного клуба.

13:59   Житель Невельска довел пенсионера до дома и оставил без сумки
                 Сотрудники полиции в Невельске в краткие сроки установили личность подозреваемого в краже имущества у 76-летнего жителя районного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

13:56   На Сахалине покупатель отомстил продавцу, разбив стекло в машине
                 В августе в отдел полиции в Смирных обратилась с заявлением 55-летняя жительница. Она сообщила, что в ночное время суток кто-то разбил стекло ее автомобиля. Полицейские недавно задержали злоумышленника, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

13:53   Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области продолжает следить за качеством и безопасностью питания в детских коллективах
                 На контроле у управления Роспотребнадзора по Сахалинской области находятся 827 образовательных организаций. Контроль качества и безопасности питания осуществляется в ходе плановых и внеплановых проверок детских коллективов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

13:45   Углегорские полицейские раскрыли тройной угон
                 8 сентября с интервалом в несколько часов в дежурную часть ОМВД России по Углегорскому району обратились трое местных жителей с заявлениями о краже мопедов. Общий ущерб составил более 70 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

13:40   На побережье Охотского моря пойманы очередные браконьеры 
                 Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области задержали двоих граждан на побережье Охотского моря. В ста метрах от села Стародубское мужчины незаконно ловили рыбу. Другой гражданин пойман на скупке, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства.

13:26   Холмские автоинспекторы рассказали лицеистам о дорожной безопасности 
                 В рамках проведения мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники госавтоинспекции в Холмске провели «Единый день дорожной безопасности» для учащихся 5 классов лицея «Надежда». Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

13:19   Сахалинский избирком огласил предварительные итоги выборов 
                 11 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области в ходе пресс-конференции огласили предварительные итоги голосования 10 сентября 2017 года. Явка на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва составила 26,04 %. В выборах поучаствовали 99 165 избирателей, сообщили ТИА «Острова» в избиркоме.

12:21   Инвестор ТОР займет более 30 % молочного рынка Сахалина
                 Резидент ТОР «Южная» компания «Грин Агро Сахалин» планирует после запуска молокозавода занять до 36 процентов регионального рынка молочной продукции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Минвостокразвития.

08:53   «Сахалин-М» в первом матче кубка Сахалинской области по футболу проиграли «СахалинСтройИнвесту» 
                 10 сентября команда «Сахалин-М» в рамках 1/2 Кубка Сахалинской области по футболу провела первую встречу против команды «СахалинСтройИнвест». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области. Игра завершилась минимальной победой хозяев: 1-0.

10 сентября
В сахалинскую избирательную комиссию поступило 8 жалоб, в том числе одна о подкупе 
                 В избирательной комиссии Сахалинской области в ходе очередной пресс-конференции рассказали о ходе голосования.

23,59 % избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы
                 Среди округов по числу проголосовавших лидирует № 9.

19,37% избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы
                 73 514 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 15:00 местного времени. Явка составила 19,37%.

В сахалинском избиркоме рассказали о ходе голосования
                 Председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова провела пресс-конференцию о ходе голосования. Она рассказала, что «все участки приступили к работе своевременно, участковые избирательные комиссии обеспечены всем необходимым оборудованием».

11,42 % избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы
                 43 320 избирателей проголосовали на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва к 12:00 местного времени. На 12 часов явка составила 11,42 %.

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