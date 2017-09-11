11 сентября 2017 г., 13:59

Житель Невельска довел пенсионера до дома и оставил без сумки

Сотрудники полиции в Невельске в краткие сроки установили личность подозреваемого в краже имущества у 76-летнего жителя районного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

Как выяснили полицейские, 30-летний невельчанин обратил внимание на мужчину преклонных лет, который в одном из отделений банка получил пенсию. Мужчина вызвался проводить пожилого сахалинца до дома, задумав его обокрасть при удобном моменте.

Так, под благовидным предлогом, злоумышленник довел пенсионера до подъезда дома, где неприметно похитил его сумку, в которой находились документы и около 12 тысяч рублей. Когда потерпевший заметил исчезновение сумки, то заявил о случившемся в районный отдел полиции.

Полицейские по горячим следам задержали злоумышленника, который был изобличен в преступлении.

У подозреваемого изъяты большая часть денежных средств и похищенное имущество. По факту кражи возбуждено уголовное дело.