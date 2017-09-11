Тренеры «ФК Сахалин» оценили футбольное поле стадиона «Космос»

9 сентября состоялось открытие стадиона «Космос» в Южно-Сахалинске. Особое внимание специалистов и болельщиков было приковано к качеству газона футбольного поля, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе футбольного клуба.

Официальное название газона - «SOCCERPRO MAX S» от итальянского производителя «LIMONTA SPORT». Это одно из наиболее распространенных в профессиональной индустрии футбола покрытий, используемых на стадионах всего мира. К тому же, оно входит в список покрытий, официально рекомендованных РФС (Российский Футбольный Союз).

- На таком стадионе хочется тренироваться и побеждать! - признался воспитанник ОГАУ «ФК «Сахалин» Ярослав Гребёнкин, сделав несколько ударов по мячу.

Как отметили тренеры «ФК «Сахалин», они остались очень довольны увиденным.

- Поле - шикарное! По сравнению с газоном на стадионе «Спартак», оно качественно отличается в лучшую сторону. Очень хотим, чтобы после реконструкции «Спартака» газон стал именно таким, - говорит тренер команды ОГАУ «ФК Сахалин-2003» Василий Содько.

- Мы видим прекрасный стадион с качественным футбольным полем. И что самое приятное - это покрытие понравилось детям. Мягкое и цепкое, оно является менее травмоопасным для футболистов и подходит для качественного футбола. На таком поле и должны расти чемпионы, - добавил тренер команды ОГАУ «ФК Сахалин-2006» Антон Бучинский.