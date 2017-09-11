У сахалинцев просят помощи в расследовании особо тяжкого преступления в отношении детей в Охе

Следственным отделом по городу Оха расследуется уголовное дело о совершении особо тяжкого преступления в отношении малолетних на территории города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

Просьба владельцев автомобилей, на которых установлены видеорегистраторы, проезжавших 7 сентября 2017 года в период времени с 15 до 19 часов по улицам: 50 лет Октября, Карла Маркса, Никитюка, Спортивной в районе городского парка, а также граждан, находившихся в это же время на территории городского парка или рядом с ним, обратиться в следственный отдел по городу Оха по телефонам 3-09-29 (автоответчик), 3-24-66, 8-999-271-54-63, 8-914-090-27-79.