11 сентября 2017 г., 14:18

В Южно-Сахалинске на пепелище обнаружено тело мужчины

В Южно-Сахалинске 9 сентября в ходе локализации возгорания дачного дома в СНТ «Медик» на улице Памятной обнаружили тело 64-летнего мужчины без определенного места жительства. Информацию передали в городской следственный отдел, ведется проверка, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

Установлено, что погибший помогал по хозяйству хозяину дачного участка. В ходе осмотра места происшествия причину смерти мужчины установить не представилось возможным, в связи с этим труп направлен на исследование в морг.

В настоящее время следствием устанавливаются причины возгорания, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.