Новая амбулатория в Троицком оказалась в 10 раз больше старой

В амбулатории села Троицкое Анивского городского округа стало больше врачей. Условия в новом здании позволяют расширить спектр предоставляемой помощи. Первых пациентов приняли в августе. На строительство двухэтажного объекта из областного бюджета выделили 505 миллионов рублей, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском минздраве.

Старое здание можно увидеть из окон новой амбулатории, но назад здесь оглядываются всё реже. Если общая площадь прежней амбулатории была 200 квадратных метров, то новой - 2 000. Врачи и пациенты чувствуют себя комфортно.

- В коридорах есть удобные кресла, просторно. Продумано всё до мелочей. Маршрутизация хорошая, повсюду таблички с указанием отделений - это тоже важный момент. Пока привыкаем к этим просторам, - поделилась впечатлениями жительница Троицкого.

Особое внимание уделено условиям для приема людей с ограниченными возможностями здоровья. На основных направлениях уложена тактильная плитка, чтобы могли ориентироваться слабовидящие и незрячие пациенты. На первом этаже есть туалет, оборудованный поручнями для инвалидов.

- В старой амбулатории был всего один педиатр на всё село. Очередь постоянно большая к нему была. Сейчас детей много и условия для приёма очень хорошие. Врачей больше стало, узкие специалисты появились, - рассказала о переменах жительница села Римма Макарова.

В штате новой амбулатории два педиатра и два терапевта, детский и взрослый стоматологи, хирург, гинеколог. Из ЦРБ два раза в неделю приезжают офтальмолог и невролог. С 9-го сентября начнёт приём отоларинголог.

- Кабинет ультразвуковой диагностики у нас теперь есть, он на втором этаже. В следующем году планируется приобретение рентген-оборудования. Дневной стационар на 15 мест откроется, - отметила главный врач Анивской центральной районной больницы Елена Горожанкина.

- Это долгожданный объект. Его значение для жителей сел Троицкое, Новотроицкое и в целом для Анивского района сложно переоценить. Приятно отметить, что сегодня к нам приезжают работать специалисты из других регионов. Муниципалитет участвует в решении вопросов по предоставлению им жилья. Хирург, который пришел сюда работать, получил служебную квартиру, - подчеркнул мэр Анивского района Александр Ивашов.

Ввод нового объекта позволит также решить проблему с оперативностью прибытия «Скорой помощи» к жителям сел Троицкое и Новотроицкое. В здании амбулатории скоро откроется отделение экстренной службы.