11 сентября 2017 г., 14:31

Сахалинский ЦТВС объявил донабор в две секции

Сахалинский центр технических видов объявил донабор в секции парашютного и авиамодельного спорта. Обучение по обоим направлениям - бесплатное, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

В первую секцию необходимо донабрать 14 спортсменов. Это молодые люди 14-15 лет, годные по состоянию здоровья, весом не менее 50 и более 95 килограммов. Принимаются юноши и девушки. Претенденты на зачисление пройдут индивидуальное тестирование по физподготовке.

В секцию авиамоделистов могут поступить 5 человек. Сюда принимаются школьники 10-12 лет. Оборудование и материалы для создания моделей предоставляются.

Желающие попасть в секции должны предоставить в ЦТВС заявление в установленной форме, копии свидетельства о рождении либо паспорта ребенка, справку из поликлиники по месту жительства о допуске к занятиям авиамодельным (или парашютным) спортом, фотографии ребенка (3 на 4 см - 2 штуки, 9 на 12 см - 1 штука). Родители и дети должны ознакомиться с программой обучения, которая размещена на сайте ЦТВС.

Прием документов будет осуществляться до 27 сентября. Далее родители с детьми будут приглашены на общее собрание. Заявления необходимо принести в ЦТВС по адресу: проспект Победы, 70.

Вопросы и информация по телефону: 8-900-664-99-00 или 46-14-10.