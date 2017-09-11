11 сентября 2017 г., 16:35

В рамках ВЭФ инвесторы обсудили рыбохозяйственный комплекс Дальнего Востока

Инвестиционные проекты в области рыболовства стали одной из ключевых тем на третьем Восточном экономическом форуме. По мнению экспертов, несмотря на сложности, связанные со снижением финансовой отдачи предприятий, трафик инвестиций вырос. При этом виден рост и по налоговым отчислениям, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Более 71 % российской рыбы вылавливается на Дальнем Востоке. Однако 1 миллион тонн в год водных биоресурсов региона остаётся неосвоенным. Инвестиционные проекты, презентуемые на ВЭФ и нацеленные на развитие отрасли, должны в обозримом будущем исправить ситуацию. Эксперты с такой позицией согласны. Так президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев дал детальную оценку финансового состояния рыбной отрасли России.

- В первом полугодии 2017 года, несмотря на торможение отраслевой выручки и падение прибыльности отрасли, налоговые платежи отрасли и инвестиции существенно увеличились. Основными причинами торможения оборота отрасли и валовой отраслевой выручки и падения прибыльности являются: укрепление курса рубля и снижение покупательской способности населения на внутреннем рынке, - отметил он.

Он добавил, что инвестиционный климат стал значительно «теплее». Капиталовложения выросли более чем на 50 процентов, что является показателем качественной работы по развитию инвестиционной среды в рыбохозяйственном комплексе.

- Несмотря на снижение прибыльности отрасли, в 2017 году существенно выросли инвестиции и налоговые поступления. Так, за первое полугодие 2017 года инвестиции составили 6,3 миллиарда рублей, что на 61 % превышает аналогичные показатели прошлого года (3,9 миллиарда), а налоговые поступления уже в первом квартале составили 9,3 миллиарда рублей (в первом квартале 2016 года - 6,7 миллиарда рублей), - добавил Герман Зверев.