В Южно-Сахалинске стартовала регистрация для участия в «Кроссе нации-2017»

В эту субботу, 16 сентября, островной регион отметит Всероссийский день бега - «Кроссом нации 2017». Как ожидают организаторы, на старт выйдет более 2 500 участников, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

- С сегодняшнего дня начинается официальная регистрация участников. Комиссия по допуску будет работать с 11 по 15 сентября с 10 до 17 часов в школе летних видов спорта, по адресу улица Горького, 7, - отметил заместитель директора СШ ЛВС Антон Воротыляк. - Стоит добавить, что те, кто не успеет зарегистрироваться заранее, смогут это сделать и в день старта. 16 сентября комиссия будет работать с 7 до 9 утра.

Обязательным условием для участия в «Кроссе нации» является наличие медицинской справки с допуском от врача. Ее можно получить в поликлинике по месту жительства, или в областном врачебно-физкультурном диспансере (ул. Хабаровская, 29а). Взрослые, старше 18 лет пройдут обследование через «Центр здоровья», а дети и подростки будут обследованы врачами по спортивной медицине.

Также при себе необходимо будет иметь паспорт или свидетельство о рождении, и заполненную заявку. Ее можно скачать на сайте регионального министерства спорта и молодежной политики http://stimol.admsakhalin.ru/sport/kross-nacii/.

В этом году маршрут «Кросса нации» изменился. В 10:00 часов будет дан старт на площади Победы, оттуда участники двинутся на юг по улице Горького, до улицы Емельянова, затем на запад до пересечения с улицей Комсомольской, по ней на юг до улицы Пуркаева, вверх по ней, и вновь по улице Горького до площади Победы.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: 67-10-53.