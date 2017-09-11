Директор Департамента спорта высших достижений Минспорта России посетил спортивные объекты Сахалина

Островной регион с рабочим визитом посетил директор департамента спорта высших достижений Минспорта России Алексей Морозов. Главная цель его визита - осмотр спортивных объектов, которые расположены на территории областного центра, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

Министр спорта и молодежной политики Сахалинской области Сергей Буренков с гордостью рассказал о спортивных объектах Алексею Морозову. Первой остановкой стала школа зимних видов спорта олимпийского резерва, а именно лыжероллерная трасса.

На сегодняшний день реконструкция лыжероллерной трассы полностью завершена. Она началась в 2015 году. Строительство проводилось в несколько этапов. В итоге ее длина составила шесть километров. Лыжероллерная трасса стала самой протяженной на Дальнем Востоке.

- Ее проектирование велось с учетом пожеланий специалистов школы зимних видов спорта. К тому же, за ее строительством следил руководитель управления Олимпийской подготовки сборных команд страны - Александр Грушин. Он специально прилетал несколько раз на Сахалин, - рассказывает региональный министр Сергей Буренков. - Трасса спроектирована таким образом, что на ней имеется разное количество участков, с различным уровнем сложности. С увеличением протяженности трассы мы разгрузим участок, который находится внизу. Трасса пользуется огромной популярностью среди населения, особенно вечером. Уже есть предварительная договоренность, что именно у нас будут тренироваться лыжницы сборной России перед Олимпийскими играми.

Реконструкция лыжероллерной трассы финансировалась из средств областного бюджета. Общая стоимость составила 105 миллионов рублей.

Алексей Морозов высоко оценил преобразования спортивный школы и отметил, что у Сахалина есть все шансы для того, чтобы стать основной площадкой для подготовки национальных сборных по лыжным гонкам к Олимпиаде.

Следующим спортивным объектом на пути гостя из министерства спорта России стал трамплин К-70, который, кстати, также является единственным на Дальнем Востоке. Директор департамента был впечатлен спортивным объектом и отметил, что ждет от островных тренеров новое поколение спортсменов. Островитяне должны пополнить команду России. Для этого созданы все условия.

- Мы заметили за последнее время большой интерес к этому виду спорта. Дети занимаются бесплатно. Благодаря министерству области приобретен автобус, организована доставка детей на тренировку и обратно, - докладывает директор учреждения Андрей Яковлев.

Осмотр СТК «Горный воздух» Алексей Морозов начал с нижней площадки, где сейчас ведется строительство входной группы. Представитель Минспорта страны отметил, что наблюдает серьезный подход п равительства области к развитию спортивной отрасли. Он выразил желание побывать на Сахалине в зимний период времени и лично опробовать трассы спортивно-туристического комплекса.

Также директор Департамента высших достижений побывал на месте строительства биатлонного комплекса, осмотрел ледовый дворец «Кристалл» и уникальную спортбазу «Восток».

Строительство учебно-тренировочного центра «Восток» должно завершиться в марте 2018 года. Его возведением занимается компания ОО «Олимп».

-Уникальный объект. Впервые в истории Сахалинской области бизнес вкладывает исключительно свои собственные денежные средства. Область в этом проекте финансово не участвует. Мы в последующем планируем загрузить его спортсменами, так как область испытывает нехватку в ледовых аренах, игровых площадках, - отметил региональный министр Сергей Буренков. - Мы планируем его использовать как тренировочную базу, как базу для проживания профессиональных команд, а также как место проведения всероссийских и международных соревнований. К тому же, спортивный центр станет одним из основных мест проведения первых международных зимних игр «Дети Азии».

Уникальный в своем роде спортивный комплекс общей площадью 9377 кв.м. будет включать в себя ледовую арену - 2694 кв.м., универсальный спортивный зал - 1966 кв.м, зал бокса на два ринга - 456 кв.м, тренажерный зал - 500 кв.м, зал для игры в сквош - 63 кв.м.