Сахалинские единороссы прокомментировали итоги выборов

10 сентября в Сахалинской области прошли выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Победу одержала партия «Единая Россия». Местные представители партии прокомментировали итоги.

- Говоря об итогах компании, нужно вспомнить о целях, которые ставили. Главнейшая цель была - обновить островной парламент. Была серьезная задача - убедить население, что есть здоровые силы, есть запас творческих, интересных людей, молодых и не очень - главное, нацеленных в будущее и думающих о будущем Сахалина.

В этом году работа с кандидатами, представление их в общество началась еще весной. Вы все в курсе были, наши кандидаты регулярно выступали, рассказывали, кто и с чем идет, пробовали себя в дебатах, иногда это были - прямо скажу - скучные или провальные дебаты. Но раз от раза ребята совершенствовались. В итоге мы сформировали, я бы сказал, свежую кровь, влили в Сахалинскую областную Думу. Изменения значительные, смотрите: по одномандатным округам. Юрий Цой, Александр Шарифулин, Игорь Осипенко, Валентина Кривошеева, Олег Саитов, Владимир Розумейко. Люди разного возраста, но они абсолютно новые - будут в островном парламенте.

Есть «ветераны» - тот же Бондарев, тот же Хапочкин - превосходно работавшие и набравшие много голосов. И, кстати сказать, наибольшее число голосов набрали «старички» - опытные депутаты. Абсолютным рекордсменом по количеству отданных за него голосов стал Александр Болотников. Наталья Коршунова от него ненамного отстала. Это наши передовики.

Что можно сказать - сейчас везде обсуждается вопрос - а не маленькая ли явка, на которую мы вышли? (26,04%). Это, конечно, смотря с чем сравнивать. Если с выборами в областную думу в 2012 году - это примерно на уровне, даже на 2 % больше. Были времена, когда были явки и 50, и 70 и 100 % - но это советское время, с теми временами несравнимо, и политические системы разные. По России - мы очень даже прилично выглядим.

Что означает, что столько людей пришли голосовать - с одной стороны, это снижение политической активности, но с другой - это уровень спокойствия общества. Значит, люди уверены, что все идет более-менее нормально, и что решат без нас и никаких катастрофических последствий люди не ожидают.

Процент за «Единую Россию» (44,64 %) - очень хороший. По некоторым округам были и более убедительные цифры. В Томари за «Единую Россию» проголосовало 56 %, в Северо-Курильске - 55%, в Поронайске - 48 %, в Корсакове - 42 %. Обычно был большой разрыв между Южно-Сахалинском и областью. Он сильно отставал, и по явке, и по голосованию. В этот раз ситуация относительно выровнялась. Снижение есть по некоторым округам, но не по всем. Я бы сказал, что произошла некая стабилизация. Возможно, злые языки скажут, что стабилизация на уровне стагнации, на самом деле я уверен, что это обычная ситуация, когда есть активно политические люди, которые стремятся поддержать власть или наоборот выразить протест - они могли это сделать. Потому что у нас было 10 партий. На самом деле только партий коммунистического толка было четыре. И за них были отданы реальные голоса. Наши избиратели имели возможность выбрать. По прогнозам, на второе место должна была выйти ЛДПР, но уже традиционно много лет на втором месте у нас КПРФ. В этот раз не исключение. Они набрали 18 %. В одном из округов Светлана Иванова - бессменный боец от КПРФ уже много лет - победила нашего молодого кандидата Максима Трофимова в серьезной борьбе. У него немного не хватило, видимо, опыта, но опыт приходит в политической борьбе.

Еще один важнейший фактор - не могу не отметить - партийный список возглавил Олег Кожемяко. Когда принималось это решение, было много споров, мы сумели убедить Олега Николаевича, и это было абсолютно правильное решение. Во-первых, это обеспечило единство руководящего нашего сообщества области - объединило элиты не только на время выборов, но и, очевидно, на много лет вперед. Сейчас будет сформирована депутатская фракция «Единой России» в областной Думе. Конференция будет рекомендовать председателя Думы. Рекомендация будет именно от нашей партии, потому что мы победили.

И последнее - поддержка федерального центра. Никогда ранее центральный аппарат, генеральный совет партии, исполком так системно, четко и мощно нашу партийную организацию не поддерживали. В июле здесь был всероссийский семинар по избирательным технологиям. Все руководство партии было здесь. В августе председатель партии Дмитрий Медведев и все руководство партии были здесь, оценивали ситуацию, одновременно решая вопросы важнейшего развития области.

Кажется, мы сейчас находимся в той стадии, когда областная партийная организация, руководство области и руководство партии, государственное руководство России нашли общие понятные векторы для развития Сахалинской области, - подробно прокомментировал секретарь регионального отделения партии Борис Мисиков.

- Мы много слышим в последнее время много критики в отношении партии власти. Но я хочу сказать о том, что «Единая Россия» принимает политические решения, реализовывает их через государственные программы, подкрепляет бюджетом и соответственно несет ответственность. Именно поэтому - потому что есть движение - возникает определенная критика партии власти. Другие партии не принимают решения, не организуют их, и не несут ответственности, поэтому все, что им остается - это критиковать действующую власть. Вместе с тем, данные выборы показали, что население в общем, поддерживает сегодня социально-экономический курс, поддерживает курс партии «Единой России».

Хочется сказать спасибо тем округам, которые сегодня показали наибольшую активность, я иду по 8-му избирательному округу, и наш Анивский район показал результат за «Единую Россию» - 56%, это очень серьёзно, благодарю всех избирателей за поддержку. Мы знаем проблемы каждого населенного пункта в 8-м округе, у нас с людьми - обратная связь, мы знаем, что беспокоит население. Мы готовы работать на благо наших людей, на благо нашей территории. Спасибо, - поделился второй участник пресс-конференции, мэр Анивского городского округа Александр Ивашов.

- Начну с самого позитивного для меня - результатов этих выборов - это довыборы в городскую думу. Вы знаете, избрались самые молодые кандидаты, для меня это очень хороший сигнал, как для человека, который руководит «Молодой Гвардией» и занимается молодежной политикой. Я считаю, это очень хорошо, нужно нашей молодежи идти во власть, учиться принимать решения, становиться более мудрыми и приносить пользу обществу. Что касается выборов в Сахалинскую областную Думу - они прошли конкурентно, легитимно. Участвовало 10 партий. Всего три партии прошли - я считаю, это и есть оценка работы и той идеологии, которую эти политические силы представляют. Отдельно хочется сказать спасибо сахалинцам за то, что они поддержали партию ЕР, наших кандидатов. Мы всегда идем к людям. Я думаю, что та высокая оценка, которую мы получили, говорит о том, что люди нам доверяют, и мы будем доверие оправдывать, и чтобы жители Сахалинской области были довольны нашей работой, - прокомментировал Николай Литус.

- Мы победили честно - потому что работали над этим, - подытожил Борис Мисиков.

11 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области в ходе пресс-конференции огласили предварительные итоги голосования 10 сентября 2017 года. Явка на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва составила 26,04 %. В выборах поучаствовали 99 165 избирателей. Компанию в избиркоме простой не называют, отмечая, что она была конкурентная.