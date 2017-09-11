Сахалинские единороссы прокомментировали итоги выборов

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В Холмске вступил в законную силу приговор в отношении жителя местного жителя, убившего свою мать. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
10 сентября в Сахалинской области прошли выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Победу одержала партия «Единая Россия». Местные представители партии прокомментировали итоги.
Островной регион с рабочим визитом посетил директор департамента спорта высших достижений Минспорта России Алексей Морозов. Главная цель его визита – осмотр спортивных объектов, которые расположены на территории областного центра, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Сахалинской области задержали при получении взятки в сумме 170 тысяч рублей двоих служащих учреждения, осуществляющего полномочия в сфере охраны водных биологических ресурсов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.
В эту субботу, 16 сентября, островной регион отметит Всероссийский день бега - «Кроссом нации 2017». Как ожидают организаторы, на старт выйдет более 2 500 участников, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
Инвестиционные проекты в области рыболовства стали одной из ключевых тем на третьем Восточном экономическом форуме. По мнению экспертов, несмотря на сложности, связанные со снижением финансовой отдачи предприятий, трафик инвестиций вырос. При этом виден рост и по налоговым отчислениям, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Сахалинский центр технических видов объявил донабор в секции парашютного и авиамодельного спорта. Обучение по обоим направлениям – бесплатное, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
В амбулатории села Троицкое Анивского городского округа стало больше врачей. Условия в новом здании позволяют расширить спектр предоставляемой помощи. Первых пациентов приняли в августе. На строительство двухэтажного объекта из областного бюджета выделили 505 миллионов рублей, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском минздраве.
В Южно-Сахалинске 9 сентября в ходе локализации возгорания дачного дома в СНТ «Медик» на улице Памятной обнаружили тело 64-летнего мужчины без определенного места жительства. Информацию передали в городской следственный отдел, ведется проверка, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Следственным отделом по городу Оха расследуется уголовное дело о совершении особо тяжкого преступления в отношении малолетних на территории города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского, Долинского, Анивского районов, а также в городском округе «город Южно-Сахалинск». Угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается 12 сентября, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
9 сентября состоялось открытие стадиона «Космос» в Южно-Сахалинске. Особое внимание специалистов и болельщиков было приковано к качеству газона футбольного поля, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе футбольного клуба.
Сотрудники полиции в Невельске в краткие сроки установили личность подозреваемого в краже имущества у 76-летнего жителя районного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В августе в отдел полиции в Смирных обратилась с заявлением 55-летняя жительница. Она сообщила, что в ночное время суток кто-то разбил стекло ее автомобиля. Полицейские недавно задержали злоумышленника, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
На контроле у управления Роспотребнадзора по Сахалинской области находятся 827 образовательных организаций. Контроль качества и безопасности питания осуществляется в ходе плановых и внеплановых проверок детских коллективов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
8 сентября с интервалом в несколько часов в дежурную часть ОМВД России по Углегорскому району обратились трое местных жителей с заявлениями о краже мопедов. Общий ущерб составил более 70 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области задержали двоих граждан на побережье Охотского моря. В ста метрах от села Стародубское мужчины незаконно ловили рыбу. Другой гражданин пойман на скупке, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства.
В рамках проведения мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники госавтоинспекции в Холмске провели «Единый день дорожной безопасности» для учащихся 5 классов лицея «Надежда». Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
11 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области в ходе пресс-конференции огласили предварительные итоги голосования 10 сентября 2017 года. Явка на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва составила 26,04 %. В выборах поучаствовали 99 165 избирателей, сообщили ТИА «Острова» в избиркоме.
Резидент ТОР «Южная» компания «Грин Агро Сахалин» планирует после запуска молокозавода занять до 36 процентов регионального рынка молочной продукции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Минвостокразвития.
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10 сентября в Сахалинской области прошли выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Победу одержала партия «Единая Россия». Местные представители партии прокомментировали итоги.
- Говоря об итогах компании, нужно вспомнить о целях, которые ставили. Главнейшая цель была - обновить островной парламент. Была серьезная задача - убедить население, что есть здоровые силы, есть запас творческих, интересных людей, молодых и не очень - главное, нацеленных в будущее и думающих о будущем Сахалина.
В этом году работа с кандидатами, представление их в общество началась еще весной. Вы все в курсе были, наши кандидаты регулярно выступали, рассказывали, кто и с чем идет, пробовали себя в дебатах, иногда это были - прямо скажу - скучные или провальные дебаты. Но раз от раза ребята совершенствовались. В итоге мы сформировали, я бы сказал, свежую кровь, влили в Сахалинскую областную Думу. Изменения значительные, смотрите: по одномандатным округам. Юрий Цой, Александр Шарифулин, Игорь Осипенко, Валентина Кривошеева, Олег Саитов, Владимир Розумейко. Люди разного возраста, но они абсолютно новые - будут в островном парламенте.
Есть «ветераны» - тот же Бондарев, тот же Хапочкин - превосходно работавшие и набравшие много голосов. И, кстати сказать, наибольшее число голосов набрали «старички» - опытные депутаты. Абсолютным рекордсменом по количеству отданных за него голосов стал Александр Болотников. Наталья Коршунова от него ненамного отстала. Это наши передовики.
Что можно сказать - сейчас везде обсуждается вопрос - а не маленькая ли явка, на которую мы вышли? (26,04%). Это, конечно, смотря с чем сравнивать. Если с выборами в областную думу в 2012 году - это примерно на уровне, даже на 2 % больше. Были времена, когда были явки и 50, и 70 и 100 % - но это советское время, с теми временами несравнимо, и политические системы разные. По России - мы очень даже прилично выглядим.
Что означает, что столько людей пришли голосовать - с одной стороны, это снижение политической активности, но с другой - это уровень спокойствия общества. Значит, люди уверены, что все идет более-менее нормально, и что решат без нас и никаких катастрофических последствий люди не ожидают.
Процент за «Единую Россию» (44,64 %) - очень хороший. По некоторым округам были и более убедительные цифры. В Томари за «Единую Россию» проголосовало 56 %, в Северо-Курильске - 55%, в Поронайске - 48 %, в Корсакове - 42 %. Обычно был большой разрыв между Южно-Сахалинском и областью. Он сильно отставал, и по явке, и по голосованию. В этот раз ситуация относительно выровнялась. Снижение есть по некоторым округам, но не по всем. Я бы сказал, что произошла некая стабилизация. Возможно, злые языки скажут, что стабилизация на уровне стагнации, на самом деле я уверен, что это обычная ситуация, когда есть активно политические люди, которые стремятся поддержать власть или наоборот выразить протест - они могли это сделать. Потому что у нас было 10 партий. На самом деле только партий коммунистического толка было четыре. И за них были отданы реальные голоса. Наши избиратели имели возможность выбрать. По прогнозам, на второе место должна была выйти ЛДПР, но уже традиционно много лет на втором месте у нас КПРФ. В этот раз не исключение. Они набрали 18 %. В одном из округов Светлана Иванова - бессменный боец от КПРФ уже много лет - победила нашего молодого кандидата Максима Трофимова в серьезной борьбе. У него немного не хватило, видимо, опыта, но опыт приходит в политической борьбе.
Еще один важнейший фактор - не могу не отметить - партийный список возглавил Олег Кожемяко. Когда принималось это решение, было много споров, мы сумели убедить Олега Николаевича, и это было абсолютно правильное решение. Во-первых, это обеспечило единство руководящего нашего сообщества области - объединило элиты не только на время выборов, но и, очевидно, на много лет вперед. Сейчас будет сформирована депутатская фракция «Единой России» в областной Думе. Конференция будет рекомендовать председателя Думы. Рекомендация будет именно от нашей партии, потому что мы победили.
И последнее - поддержка федерального центра. Никогда ранее центральный аппарат, генеральный совет партии, исполком так системно, четко и мощно нашу партийную организацию не поддерживали. В июле здесь был всероссийский семинар по избирательным технологиям. Все руководство партии было здесь. В августе председатель партии Дмитрий Медведев и все руководство партии были здесь, оценивали ситуацию, одновременно решая вопросы важнейшего развития области.
Кажется, мы сейчас находимся в той стадии, когда областная партийная организация, руководство области и руководство партии, государственное руководство России нашли общие понятные векторы для развития Сахалинской области, - подробно прокомментировал секретарь регионального отделения партии Борис Мисиков.
- Мы много слышим в последнее время много критики в отношении партии власти. Но я хочу сказать о том, что «Единая Россия» принимает политические решения, реализовывает их через государственные программы, подкрепляет бюджетом и соответственно несет ответственность. Именно поэтому - потому что есть движение - возникает определенная критика партии власти. Другие партии не принимают решения, не организуют их, и не несут ответственности, поэтому все, что им остается - это критиковать действующую власть. Вместе с тем, данные выборы показали, что население в общем, поддерживает сегодня социально-экономический курс, поддерживает курс партии «Единой России».
Хочется сказать спасибо тем округам, которые сегодня показали наибольшую активность, я иду по 8-му избирательному округу, и наш Анивский район показал результат за «Единую Россию» - 56%, это очень серьёзно, благодарю всех избирателей за поддержку. Мы знаем проблемы каждого населенного пункта в 8-м округе, у нас с людьми - обратная связь, мы знаем, что беспокоит население. Мы готовы работать на благо наших людей, на благо нашей территории. Спасибо, - поделился второй участник пресс-конференции, мэр Анивского городского округа Александр Ивашов.
- Начну с самого позитивного для меня - результатов этих выборов - это довыборы в городскую думу. Вы знаете, избрались самые молодые кандидаты, для меня это очень хороший сигнал, как для человека, который руководит «Молодой Гвардией» и занимается молодежной политикой. Я считаю, это очень хорошо, нужно нашей молодежи идти во власть, учиться принимать решения, становиться более мудрыми и приносить пользу обществу. Что касается выборов в Сахалинскую областную Думу - они прошли конкурентно, легитимно. Участвовало 10 партий. Всего три партии прошли - я считаю, это и есть оценка работы и той идеологии, которую эти политические силы представляют. Отдельно хочется сказать спасибо сахалинцам за то, что они поддержали партию ЕР, наших кандидатов. Мы всегда идем к людям. Я думаю, что та высокая оценка, которую мы получили, говорит о том, что люди нам доверяют, и мы будем доверие оправдывать, и чтобы жители Сахалинской области были довольны нашей работой, - прокомментировал Николай Литус.
- Мы победили честно - потому что работали над этим, - подытожил Борис Мисиков.
11 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области в ходе пресс-конференции огласили предварительные итоги голосования 10 сентября 2017 года. Явка на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва составила 26,04 %. В выборах поучаствовали 99 165 избирателей. Компанию в избиркоме простой не называют, отмечая, что она была конкурентная.
В Холмске вступил в законную силу приговор в отношении жителя местного жителя, убившего свою мать. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
10 сентября в Сахалинской области прошли выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Победу одержала партия «Единая Россия». Местные представители партии прокомментировали итоги.
Островной регион с рабочим визитом посетил директор департамента спорта высших достижений Минспорта России Алексей Морозов. Главная цель его визита – осмотр спортивных объектов, которые расположены на территории областного центра, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Сахалинской области задержали при получении взятки в сумме 170 тысяч рублей двоих служащих учреждения, осуществляющего полномочия в сфере охраны водных биологических ресурсов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.
В эту субботу, 16 сентября, островной регион отметит Всероссийский день бега - «Кроссом нации 2017». Как ожидают организаторы, на старт выйдет более 2 500 участников, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
Инвестиционные проекты в области рыболовства стали одной из ключевых тем на третьем Восточном экономическом форуме. По мнению экспертов, несмотря на сложности, связанные со снижением финансовой отдачи предприятий, трафик инвестиций вырос. При этом виден рост и по налоговым отчислениям, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Сахалинский центр технических видов объявил донабор в секции парашютного и авиамодельного спорта. Обучение по обоим направлениям – бесплатное, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
В амбулатории села Троицкое Анивского городского округа стало больше врачей. Условия в новом здании позволяют расширить спектр предоставляемой помощи. Первых пациентов приняли в августе. На строительство двухэтажного объекта из областного бюджета выделили 505 миллионов рублей, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском минздраве.
В Южно-Сахалинске 9 сентября в ходе локализации возгорания дачного дома в СНТ «Медик» на улице Памятной обнаружили тело 64-летнего мужчины без определенного места жительства. Информацию передали в городской следственный отдел, ведется проверка, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Следственным отделом по городу Оха расследуется уголовное дело о совершении особо тяжкого преступления в отношении малолетних на территории города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского, Долинского, Анивского районов, а также в городском округе «город Южно-Сахалинск». Угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается 12 сентября, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
9 сентября состоялось открытие стадиона «Космос» в Южно-Сахалинске. Особое внимание специалистов и болельщиков было приковано к качеству газона футбольного поля, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе футбольного клуба.
Сотрудники полиции в Невельске в краткие сроки установили личность подозреваемого в краже имущества у 76-летнего жителя районного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В августе в отдел полиции в Смирных обратилась с заявлением 55-летняя жительница. Она сообщила, что в ночное время суток кто-то разбил стекло ее автомобиля. Полицейские недавно задержали злоумышленника, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
На контроле у управления Роспотребнадзора по Сахалинской области находятся 827 образовательных организаций. Контроль качества и безопасности питания осуществляется в ходе плановых и внеплановых проверок детских коллективов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
8 сентября с интервалом в несколько часов в дежурную часть ОМВД России по Углегорскому району обратились трое местных жителей с заявлениями о краже мопедов. Общий ущерб составил более 70 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области задержали двоих граждан на побережье Охотского моря. В ста метрах от села Стародубское мужчины незаконно ловили рыбу. Другой гражданин пойман на скупке, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства.
В рамках проведения мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники госавтоинспекции в Холмске провели «Единый день дорожной безопасности» для учащихся 5 классов лицея «Надежда». Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
11 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области в ходе пресс-конференции огласили предварительные итоги голосования 10 сентября 2017 года. Явка на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва составила 26,04 %. В выборах поучаствовали 99 165 избирателей, сообщили ТИА «Острова» в избиркоме.
Резидент ТОР «Южная» компания «Грин Агро Сахалин» планирует после запуска молокозавода занять до 36 процентов регионального рынка молочной продукции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Минвостокразвития.
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