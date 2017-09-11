11 сентября 2017 г., 18:30

Житель Холмска, задушивший мать, проведет 12 лет в колонии строгого режима

В Холмске вступил в законную силу приговор в отношении жителя местного жителя, убившего свою мать. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Суд установил, что в декабре 2016 года осужденный в гостях у своей матери распивал спиртные напитки. На почве личных неприязненных отношений у мужчины возник умысел на убийство женщины. Он умышленно сдавил шею женщины пальцами руки, перекрыв доступ кислорода, и продолжал свои противоправные действия, пока последняя не перестала подавать признаков жизни.

Суд первой инстанции приговорил виновного к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Не согласившись с приговором, сторона защиты обжаловала его в Сахалинский областной суд.

Суд апелляционной инстанции, принимая во внимание позицию прокурора, изучив доводы стороны защиты, отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил приговор суда первой инстанции без изменения.