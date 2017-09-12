В октябре на Сахалине пройдет чемпионат «Абилимпикс»

26 и 27 октября в Южно-Сахалинске состоится сахалинский чемпионат конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Об это ТИА «Острова» сообщили в Региональном координационном центре «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Сахалинской области.

Планируется, что «Абилимпикс» пройдет на двух площадках - ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса» и ГБПОУ «Сахалинский техникум строительства и ЖКХ». В программе чемпионата соревнования по 8 компетенциям: поварское дело, малярное дело, документационное обеспечение управления и архивоведение, деревообработка, издательское дело, администрирование баз данных (школьники), дизайн персонажей/анимация (школьники), робототехника (школьники). Участники будут разделены на две категории: обучающиеся общеобразовательных учреждений Сахалинской области в возрасте от 10 до 17 лет (школьники) и обучающиеся или выпускники региональных образовательных учреждений профессионального образования в возрасте до 18 лет, а также специалисты в возрасте до 65 лет (студенты и специалисты).

Согласно положению Сахалинского чемпионата «Абилимпикс», заявки на участие могут подать граждане, проживающие в регионе, признанные в установленном порядке инвалидами.

Основной целью проведения мероприятия является профессиональная ориентация, мотивация, социализация и трудоустройство молодых специалистов и обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных учреждениях, в общеобразовательных учреждениях, а также лиц с инвалидностью.

Победители Сахалинского чемпионата «Абилимпикс» отправятся в Москву для участия в финале III Национального чемпионата «Абилимпикс», который состоится с 30 ноября по 3 декабря 2017 года.

В 2016 году на территории области уже проводился Сахалинский чемпионат конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». В соревнованиях по 8 компетенциям приняли участие около 50 участников, работу которых оценивали 50 экспертов. Победители по нескольким компетенциям представляли регион в финале II Национального чемпионата «Абилимпикс».