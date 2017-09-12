Один из самых опытных хореографов России приехал на Сахалин с мастер-классами

На отделении чир спорта в сахалинском дворце спорта «Кристалл» стартовала серия мастер-классов от одного из самых известных и опытных хореографов России и Европы - Дмитрия Черкозьянова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортивном учреждении.

Приглашенный гость является хореографом популярного шоу «Танцы на ТНТ» и педагогом танцевального центра «PROТАНЦЫ» в Москве.

В 2013 году Дмитрий создал команду «Red Haze Crew», которая быстро завоевала известность своими необычными номерами и отточенной до совершенства хореографией. Результатом упорных тренировок команды стали призовые места на самых престижных танцевальных российских чемпионатах и выход на мировой уровень.

Помимо работы со своей командой и учениками Дмитрий Черкозьянов сотрудничает с российскими артистами, такими как Дима Билан, Ёлка, Влад Соколовский, Бьянка и многими другими.

В Южно-Сахалинске хореограф будет до конца недели. За это время Дмитрий Черкозьянов даст серию мастер-классов. Сахалинским спортсменкам под руководством столичного хореографа предстоит освоить технику и хореографию одного из конкурсных направлений всех танцевальных соревнований - хип-хопа. Кроме того, Дмитрий Черкозьянов проведет индивидуальные уроки, на которых будет ставить программу для танцевальных дуэтов.

Участницами мастер-классов стали более 80 воспитанниц отделения чир спорта «Кристалла». Кстати, в июне 2017 года черлидинг и чир спорт в соответствии с приказом Минспорта России объединены в один вид спорта - чир спорт.

- В первую очередь, занятия с Дмитрием Черкозьяновым необходимы нашим спортсменкам для подготовки к новому соревновательному сезону. В этом году им предстоит участие в нескольких серьезных стартах. Но самой главной целью для нас является чемпионат мира, - рассказывает президент федерации чир спорта Сахалинской области Кристина Лях. - В ближайших планах у нас чемпионат Азии в Токио, где выступит взрослая двойка (действующие тренеры). Затем Кубок России в Сочи, где выступят тренеры и спортсмены отделения чир спорта. Позже, в середине ноября, двойка спортсменок примет участие на первенстве Европы в Амстердаме. Всероссийский турнир в Москве, где выступит наш детский состав, пройдет в конце ноября. И далее снова мастер-классы и тренировки.

Президент региональной федерации чир спорта также добавила, что в этом году создан проект «G-Project», который объединяет уроки от двух топовых хореографов России - Артема Глотова и Дмитрия Черкозьянова. Именно в рамках проекта проводятся серии мастер-классов для сахалинских спортсменок, на которых приглашенные специалисты ставят программу, детально прорабатывают элементы, адаптируют программу, и дают рекомендации после проведения занятий.

- Мы постоянно находимся на связи с хореографами. А самая главная цель проекта - выход наших команд (юниорской и взрослой) на чемпионат и первенство мира. Эти соревнования будут в апреле 2018 года, но готовиться к ним следует заранее. Подготовительный период начался у нас еще в июле. Сейчас движемся к заветной цели, - сказала Кристина Лях.

Тренировки в рамках мастер-класса будут проходить с утра до вечера. Каждый урок будет объединять команды и пары спортсменок, на которых Дмитрий Черкозьянов будет отрабатывать программу выступлений. Именно с этой программой сахалинским танцевальным командам предстоит выступить на крупных соревнованиях сезона.

В январе следующего года, как рассказала старший тренер по чир спорту «Кристалла» Кристина Лях, ожидается визит Артема Глотова. Известный хореограф вновь посетит сахалинских спортсменок с серией мастер-классов.