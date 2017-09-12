Один из самых опытных хореографов России приехал на Сахалин с мастер-классами

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Сахалинский государственный университет собирается подписать меморандум о сотрудничестве с японским университетом Гакусюин (Токио) уже в сентябре 2017 года. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе СахГУ, японский вуз славится такими выпускниками как вице-премьер страны Таро Асо, режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки, авангардная художница и певица Йоко Оно.
В Южно-Сахалинске за лето отремонтировали 10 километров дорог и 17 дворов. Такие данные были озвучены в ходе рабочего совещания при губернаторе региона, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
На отделении чир спорта в сахалинском дворце спорта «Кристалл» стартовала серия мастер-классов от одного из самых известных и опытных хореографов России и Европы – Дмитрия Черкозьянова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортивном учреждении.
26 и 27 октября в Южно-Сахалинске состоится сахалинский чемпионат конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Об это ТИА «Острова» сообщили в Региональном координационном центре «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Сахалинской области.
Житель Холмска, задушивший мать, проведет 12 лет в колонии строгого режима
В Холмске вступил в законную силу приговор в отношении жителя местного жителя, убившего свою мать. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
10 сентября в Сахалинской области прошли выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Победу одержала партия «Единая Россия». Местные представители партии прокомментировали итоги.
Островной регион с рабочим визитом посетил директор департамента спорта высших достижений Минспорта России Алексей Морозов. Главная цель его визита – осмотр спортивных объектов, которые расположены на территории областного центра, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Сахалинской области задержали при получении взятки в сумме 170 тысяч рублей двоих служащих учреждения, осуществляющего полномочия в сфере охраны водных биологических ресурсов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.
В эту субботу, 16 сентября, островной регион отметит Всероссийский день бега - «Кроссом нации 2017». Как ожидают организаторы, на старт выйдет более 2 500 участников, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
Инвестиционные проекты в области рыболовства стали одной из ключевых тем на третьем Восточном экономическом форуме. По мнению экспертов, несмотря на сложности, связанные со снижением финансовой отдачи предприятий, трафик инвестиций вырос. При этом виден рост и по налоговым отчислениям, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Сахалинский центр технических видов объявил донабор в секции парашютного и авиамодельного спорта. Обучение по обоим направлениям – бесплатное, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
В амбулатории села Троицкое Анивского городского округа стало больше врачей. Условия в новом здании позволяют расширить спектр предоставляемой помощи. Первых пациентов приняли в августе. На строительство двухэтажного объекта из областного бюджета выделили 505 миллионов рублей, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском минздраве.
В Южно-Сахалинске 9 сентября в ходе локализации возгорания дачного дома в СНТ «Медик» на улице Памятной обнаружили тело 64-летнего мужчины без определенного места жительства. Информацию передали в городской следственный отдел, ведется проверка, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Следственным отделом по городу Оха расследуется уголовное дело о совершении особо тяжкого преступления в отношении малолетних на территории города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского, Долинского, Анивского районов, а также в городском округе «город Южно-Сахалинск». Угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается 12 сентября, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
9 сентября состоялось открытие стадиона «Космос» в Южно-Сахалинске. Особое внимание специалистов и болельщиков было приковано к качеству газона футбольного поля, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе футбольного клуба.
Сотрудники полиции в Невельске в краткие сроки установили личность подозреваемого в краже имущества у 76-летнего жителя районного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В августе в отдел полиции в Смирных обратилась с заявлением 55-летняя жительница. Она сообщила, что в ночное время суток кто-то разбил стекло ее автомобиля. Полицейские недавно задержали злоумышленника, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
На контроле у управления Роспотребнадзора по Сахалинской области находятся 827 образовательных организаций. Контроль качества и безопасности питания осуществляется в ходе плановых и внеплановых проверок детских коллективов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
8 сентября с интервалом в несколько часов в дежурную часть ОМВД России по Углегорскому району обратились трое местных жителей с заявлениями о краже мопедов. Общий ущерб составил более 70 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
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На отделении чир спорта в сахалинском дворце спорта «Кристалл» стартовала серия мастер-классов от одного из самых известных и опытных хореографов России и Европы - Дмитрия Черкозьянова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортивном учреждении.
Приглашенный гость является хореографом популярного шоу «Танцы на ТНТ» и педагогом танцевального центра «PROТАНЦЫ» в Москве.
В 2013 году Дмитрий создал команду «Red Haze Crew», которая быстро завоевала известность своими необычными номерами и отточенной до совершенства хореографией. Результатом упорных тренировок команды стали призовые места на самых престижных танцевальных российских чемпионатах и выход на мировой уровень.
Помимо работы со своей командой и учениками Дмитрий Черкозьянов сотрудничает с российскими артистами, такими как Дима Билан, Ёлка, Влад Соколовский, Бьянка и многими другими.
В Южно-Сахалинске хореограф будет до конца недели. За это время Дмитрий Черкозьянов даст серию мастер-классов. Сахалинским спортсменкам под руководством столичного хореографа предстоит освоить технику и хореографию одного из конкурсных направлений всех танцевальных соревнований - хип-хопа. Кроме того, Дмитрий Черкозьянов проведет индивидуальные уроки, на которых будет ставить программу для танцевальных дуэтов.
Участницами мастер-классов стали более 80 воспитанниц отделения чир спорта «Кристалла». Кстати, в июне 2017 года черлидинг и чир спорт в соответствии с приказом Минспорта России объединены в один вид спорта - чир спорт.
- В первую очередь, занятия с Дмитрием Черкозьяновым необходимы нашим спортсменкам для подготовки к новому соревновательному сезону. В этом году им предстоит участие в нескольких серьезных стартах. Но самой главной целью для нас является чемпионат мира, - рассказывает президент федерации чир спорта Сахалинской области Кристина Лях. - В ближайших планах у нас чемпионат Азии в Токио, где выступит взрослая двойка (действующие тренеры). Затем Кубок России в Сочи, где выступят тренеры и спортсмены отделения чир спорта. Позже, в середине ноября, двойка спортсменок примет участие на первенстве Европы в Амстердаме. Всероссийский турнир в Москве, где выступит наш детский состав, пройдет в конце ноября. И далее снова мастер-классы и тренировки.
Президент региональной федерации чир спорта также добавила, что в этом году создан проект «G-Project», который объединяет уроки от двух топовых хореографов России - Артема Глотова и Дмитрия Черкозьянова. Именно в рамках проекта проводятся серии мастер-классов для сахалинских спортсменок, на которых приглашенные специалисты ставят программу, детально прорабатывают элементы, адаптируют программу, и дают рекомендации после проведения занятий.
- Мы постоянно находимся на связи с хореографами. А самая главная цель проекта - выход наших команд (юниорской и взрослой) на чемпионат и первенство мира. Эти соревнования будут в апреле 2018 года, но готовиться к ним следует заранее. Подготовительный период начался у нас еще в июле. Сейчас движемся к заветной цели, - сказала Кристина Лях.
Тренировки в рамках мастер-класса будут проходить с утра до вечера. Каждый урок будет объединять команды и пары спортсменок, на которых Дмитрий Черкозьянов будет отрабатывать программу выступлений. Именно с этой программой сахалинским танцевальным командам предстоит выступить на крупных соревнованиях сезона.
В январе следующего года, как рассказала старший тренер по чир спорту «Кристалла» Кристина Лях, ожидается визит Артема Глотова. Известный хореограф вновь посетит сахалинских спортсменок с серией мастер-классов.
Сахалинский государственный университет собирается подписать меморандум о сотрудничестве с японским университетом Гакусюин (Токио) уже в сентябре 2017 года. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе СахГУ, японский вуз славится такими выпускниками как вице-премьер страны Таро Асо, режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки, авангардная художница и певица Йоко Оно.
В Южно-Сахалинске за лето отремонтировали 10 километров дорог и 17 дворов. Такие данные были озвучены в ходе рабочего совещания при губернаторе региона, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
На отделении чир спорта в сахалинском дворце спорта «Кристалл» стартовала серия мастер-классов от одного из самых известных и опытных хореографов России и Европы – Дмитрия Черкозьянова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортивном учреждении.
26 и 27 октября в Южно-Сахалинске состоится сахалинский чемпионат конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Об это ТИА «Острова» сообщили в Региональном координационном центре «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Сахалинской области.
Житель Холмска, задушивший мать, проведет 12 лет в колонии строгого режима
В Холмске вступил в законную силу приговор в отношении жителя местного жителя, убившего свою мать. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
10 сентября в Сахалинской области прошли выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Победу одержала партия «Единая Россия». Местные представители партии прокомментировали итоги.
Островной регион с рабочим визитом посетил директор департамента спорта высших достижений Минспорта России Алексей Морозов. Главная цель его визита – осмотр спортивных объектов, которые расположены на территории областного центра, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Сахалинской области задержали при получении взятки в сумме 170 тысяч рублей двоих служащих учреждения, осуществляющего полномочия в сфере охраны водных биологических ресурсов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.
В эту субботу, 16 сентября, островной регион отметит Всероссийский день бега - «Кроссом нации 2017». Как ожидают организаторы, на старт выйдет более 2 500 участников, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
Инвестиционные проекты в области рыболовства стали одной из ключевых тем на третьем Восточном экономическом форуме. По мнению экспертов, несмотря на сложности, связанные со снижением финансовой отдачи предприятий, трафик инвестиций вырос. При этом виден рост и по налоговым отчислениям, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Сахалинский центр технических видов объявил донабор в секции парашютного и авиамодельного спорта. Обучение по обоим направлениям – бесплатное, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
В амбулатории села Троицкое Анивского городского округа стало больше врачей. Условия в новом здании позволяют расширить спектр предоставляемой помощи. Первых пациентов приняли в августе. На строительство двухэтажного объекта из областного бюджета выделили 505 миллионов рублей, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском минздраве.
В Южно-Сахалинске 9 сентября в ходе локализации возгорания дачного дома в СНТ «Медик» на улице Памятной обнаружили тело 64-летнего мужчины без определенного места жительства. Информацию передали в городской следственный отдел, ведется проверка, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Следственным отделом по городу Оха расследуется уголовное дело о совершении особо тяжкого преступления в отношении малолетних на территории города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского, Долинского, Анивского районов, а также в городском округе «город Южно-Сахалинск». Угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается 12 сентября, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
9 сентября состоялось открытие стадиона «Космос» в Южно-Сахалинске. Особое внимание специалистов и болельщиков было приковано к качеству газона футбольного поля, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе футбольного клуба.
Сотрудники полиции в Невельске в краткие сроки установили личность подозреваемого в краже имущества у 76-летнего жителя районного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В августе в отдел полиции в Смирных обратилась с заявлением 55-летняя жительница. Она сообщила, что в ночное время суток кто-то разбил стекло ее автомобиля. Полицейские недавно задержали злоумышленника, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
На контроле у управления Роспотребнадзора по Сахалинской области находятся 827 образовательных организаций. Контроль качества и безопасности питания осуществляется в ходе плановых и внеплановых проверок детских коллективов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
8 сентября с интервалом в несколько часов в дежурную часть ОМВД России по Углегорскому району обратились трое местных жителей с заявлениями о краже мопедов. Общий ущерб составил более 70 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
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