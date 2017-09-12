В Южно-Сахалинске до холодов отремонтируют 93 двора

В Южно-Сахалинске за лето отремонтировали 10 километров дорог и 17 дворов. Такие данные были озвучены в ходе рабочего совещания при губернаторе региона, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

Мэр областного центра Сергей Надсадин доложил Олегу Кожемяко о выполнении планов по ремонту улично-дорожной сети и благоустройству города.

В текущем году на улицах Южно-Сахалинска развернут беспрецедентный объем работ - в общей сложности ремонтируется 26 участков протяженностью более 18 километров. Используется комплексный подход - перед подрядными организациями стоит задача не только асфальтировать проезжую часть, но и восстанавливать тротуарное покрытие, заниматься озеленением.

Яркий тому пример - одна из центральных улиц города - Комсомольская, которая постепенно становится четырехполосной. На первом этапе здесь капитально реконструировали участок от Коммунистического проспекта до улицы Поповича. Перед тем как уложить новый асфальт были заменены инженерные сети - трубы тепло- и водоснабжения, ливневой канализации. Сейчас на очереди - установка дорожных знаков, опор освещения и автобусных остановок.

Этим летом в городе впервые за последние 15 лет обустроили пешеходные зоны на улицах Есенина и Поповича, а также обновили тротуары на отрезках улиц Ленина, Комсомольской, Карла Маркса и переулка Мартовский.

После обращений жителей, отметил градоначальник, на многих участках работы были существенно ускорены.

- Ту же Комсомольскую сейчас делаем с опережением графика. В городе задан довольно высокий темп работ по комплексному благоустройству территорий, ремонту дорог. И конечно, все это основывается на запросах южносахалинцев - проекты с ними согласовываются и именно такому подходу отдан приоритет, - сказал Сергей Надсадин.

В этом году, сообщил он, улицы Южно-Сахалинска получат пешеходные ограждения нового образца протяженностью более 10 километров. Предстоит установить и 51 современный автобусный павильон, а также - для безопасности детей - дополнительные мигающие светофоры на нерегулируемых пешеходных переходах вблизи школ.

Отремонтируют до наступления холодов в городе и 93 дворовые территории, которые прилегают к многоквартирным домам. На 17 из них уже полностью завершены работы, на 22 - в стадии окончания, еще на 25 - они выполнены наполовину, а на 29 - начаты.

- В целом, у этой работы - непрерывный цикл. Сейчас готовимся уже к следующему сезону. Верстаем перечень дорог и дворов, которые предстоит отремонтировать. С этой целью муниципальное предприятие «Горархитектура» приступило к разработке проектной документации, - дополнил информацию мэр.

Заслушав его доклад, губернатор Олег Кожемяко отметил, что главные оценки преобразованиям в городе уже дают жители и они довольно высокие. Вместе с тем он обратил внимание градоначальника на два важных аспекта - контроле за качеством работ и их стоимостью.

- Возьмите эти вопросы на особый контроль, - подчеркнул губернатор. - Конкурсные процедуры на отбор подрядчиков должны проходить максимально прозрачно. И обязательно регулируйте стоимость работ - от этого напрямую зависит эффективность использования бюджетных средств.