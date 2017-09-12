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Новости
10:14   СахГУ подпишет меморандум с японским вузом Гакусюин 
                 Сахалинский государственный университет собирается подписать меморандум о сотрудничестве с японским университетом Гакусюин (Токио) уже в сентябре 2017 года. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе СахГУ, японский вуз славится такими выпускниками как вице-премьер страны Таро Асо, режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки, авангардная художница и певица Йоко Оно.

10:05   В Южно-Сахалинске до холодов отремонтируют 93 двора 
                 В Южно-Сахалинске за лето отремонтировали 10 километров дорог и 17 дворов. Такие данные были озвучены в ходе рабочего совещания при губернаторе региона, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

10:00   Один из самых опытных хореографов России приехал на Сахалин с мастер-классами 
                 На отделении чир спорта в сахалинском дворце спорта «Кристалл» стартовала серия мастер-классов от одного из самых известных и опытных хореографов России и Европы – Дмитрия Черкозьянова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортивном учреждении.

09:49   В октябре на Сахалине пройдет чемпионат «Абилимпикс» 
                 26 и 27 октября в Южно-Сахалинске состоится сахалинский чемпионат конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Об это ТИА «Острова» сообщили в Региональном координационном центре «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Сахалинской области.

11 сентября
Житель Холмска, задушивший мать, проведет 12 лет в колонии строгого режима
                 В Холмске вступил в законную силу приговор в отношении жителя местного жителя, убившего свою мать. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Сахалинские единороссы прокомментировали итоги выборов 
                 10 сентября в Сахалинской области прошли выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Победу одержала партия «Единая Россия». Местные представители партии прокомментировали итоги.

Директор Департамента спорта высших достижений Минспорта России посетил спортивные объекты Сахалина 
                 Островной регион с рабочим визитом посетил директор департамента спорта высших достижений Минспорта России Алексей Морозов. Главная цель его визита – осмотр спортивных объектов, которые расположены на территории областного центра, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

На Сахалине полиция поймала на взятке двоих работников сферы охраны водных биологических ресурсов
                 Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Сахалинской области задержали при получении взятки в сумме 170 тысяч рублей двоих служащих учреждения, осуществляющего полномочия в сфере охраны водных биологических ресурсов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.

В Южно-Сахалинске стартовала регистрация для участия в «Кроссе нации-2017» 
                 В эту субботу, 16 сентября, островной регион отметит Всероссийский день бега - «Кроссом нации 2017». Как ожидают организаторы, на старт выйдет более 2 500 участников, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

В рамках ВЭФ инвесторы обсудили рыбохозяйственный комплекс Дальнего Востока
                 Инвестиционные проекты в области рыболовства стали одной из ключевых тем на третьем Восточном экономическом форуме. По мнению экспертов, несмотря на сложности, связанные со снижением финансовой отдачи предприятий, трафик инвестиций вырос. При этом виден рост и по налоговым отчислениям, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сахалинский ЦТВС объявил донабор в две секции
                 Сахалинский центр технических видов объявил донабор в секции парашютного и авиамодельного спорта. Обучение по обоим направлениям – бесплатное, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

Новая амбулатория в Троицком оказалась в 10 раз больше старой 
                 В амбулатории села Троицкое Анивского городского округа стало больше врачей. Условия в новом здании позволяют расширить спектр предоставляемой помощи. Первых пациентов приняли в августе. На строительство двухэтажного объекта из областного бюджета выделили 505 миллионов рублей, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском минздраве.

В Южно-Сахалинске на пепелище обнаружено тело мужчины
                 В Южно-Сахалинске 9 сентября в ходе локализации возгорания дачного дома в СНТ «Медик» на улице Памятной обнаружили тело 64-летнего мужчины без определенного места жительства. Информацию передали в городской следственный отдел, ведется проверка, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

У сахалинцев просят помощи в расследовании особо тяжкого преступления в отношении детей в Охе 
                 Следственным отделом по городу Оха расследуется уголовное дело о совершении особо тяжкого преступления в отношении малолетних на территории города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

В четырех районах Сахалина прогнозируется высокая пожарная опасность
                 Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского, Долинского, Анивского районов, а также в городском округе «город Южно-Сахалинск». Угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается 12 сентября, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

Тренеры «ФК Сахалин» оценили футбольное поле стадиона «Космос» 
                 9 сентября состоялось открытие стадиона «Космос» в Южно-Сахалинске. Особое внимание специалистов и болельщиков было приковано к качеству газона футбольного поля, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе футбольного клуба.

Житель Невельска довел пенсионера до дома и оставил без сумки
                 Сотрудники полиции в Невельске в краткие сроки установили личность подозреваемого в краже имущества у 76-летнего жителя районного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

На Сахалине покупатель отомстил продавцу, разбив стекло в машине
                 В августе в отдел полиции в Смирных обратилась с заявлением 55-летняя жительница. Она сообщила, что в ночное время суток кто-то разбил стекло ее автомобиля. Полицейские недавно задержали злоумышленника, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области продолжает следить за качеством и безопасностью питания в детских коллективах
                 На контроле у управления Роспотребнадзора по Сахалинской области находятся 827 образовательных организаций. Контроль качества и безопасности питания осуществляется в ходе плановых и внеплановых проверок детских коллективов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

Углегорские полицейские раскрыли тройной угон
                 8 сентября с интервалом в несколько часов в дежурную часть ОМВД России по Углегорскому району обратились трое местных жителей с заявлениями о краже мопедов. Общий ущерб составил более 70 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

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12 сентября 2017 г., 10:14

СахГУ подпишет меморандум с японским вузом Гакусюин

Сахалинский государственный университет собирается подписать меморандум о сотрудничестве с японским университетом Гакусюин (Токио) уже в сентябре 2017 года. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе СахГУ, японский вуз славится такими выпускниками как вице-премьер страны Таро Асо, режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки, авангардная художница и певица Йоко Оно.

- В первый раз мы со студентами побывали на Сахалине в 2008 году. Главной целью было посещение России, и Сахалин был географически самой близкой точкой. Конечно, мы почувствовали очень большую разницу в менталитете, но надеемся, что эти различия не помешают сейчас нашему сотрудничеству, - рассказал представитель японской стороны, доктор наук, профессор Такахо Уэда.

В преддверии подписания договора с гостями встретился исполняющий обязанности ректора СахГУ Олег Федоров. На встрече обсудили возможность привлечения иностранных преподавателей в островной вуз, обмен студентами и проведение совместных мероприятий.

- Это сотрудничество для нас важно, мы видим в нем прекрасные возможности для обмена преподавателями и студентами. Надеемся, что в результате нам удастся расширить языковые и культурные познания наших студентов, - прокомментировал встречу Олег Федоров.

Обе стороны уже обсуждают планы на август 2018 года: совместный велопробег, туристические прогулки по Сахалину и высадку деревьев в парке Гагарина. Сейчас японский университет определяется с властями Южно-Сахалинска, где именно будут посажены деревья.

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Автор: Острова


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10:14   СахГУ подпишет меморандум с японским вузом Гакусюин 
                 Сахалинский государственный университет собирается подписать меморандум о сотрудничестве с японским университетом Гакусюин (Токио) уже в сентябре 2017 года. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе СахГУ, японский вуз славится такими выпускниками как вице-премьер страны Таро Асо, режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки, авангардная художница и певица Йоко Оно.

10:05   В Южно-Сахалинске до холодов отремонтируют 93 двора 
                 В Южно-Сахалинске за лето отремонтировали 10 километров дорог и 17 дворов. Такие данные были озвучены в ходе рабочего совещания при губернаторе региона, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

10:00   Один из самых опытных хореографов России приехал на Сахалин с мастер-классами 
                 На отделении чир спорта в сахалинском дворце спорта «Кристалл» стартовала серия мастер-классов от одного из самых известных и опытных хореографов России и Европы – Дмитрия Черкозьянова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортивном учреждении.

09:49   В октябре на Сахалине пройдет чемпионат «Абилимпикс» 
                 26 и 27 октября в Южно-Сахалинске состоится сахалинский чемпионат конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Об это ТИА «Острова» сообщили в Региональном координационном центре «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Сахалинской области.

11 сентября
Житель Холмска, задушивший мать, проведет 12 лет в колонии строгого режима
                 В Холмске вступил в законную силу приговор в отношении жителя местного жителя, убившего свою мать. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Сахалинские единороссы прокомментировали итоги выборов 
                 10 сентября в Сахалинской области прошли выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Победу одержала партия «Единая Россия». Местные представители партии прокомментировали итоги.

Директор Департамента спорта высших достижений Минспорта России посетил спортивные объекты Сахалина 
                 Островной регион с рабочим визитом посетил директор департамента спорта высших достижений Минспорта России Алексей Морозов. Главная цель его визита – осмотр спортивных объектов, которые расположены на территории областного центра, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

На Сахалине полиция поймала на взятке двоих работников сферы охраны водных биологических ресурсов
                 Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Сахалинской области задержали при получении взятки в сумме 170 тысяч рублей двоих служащих учреждения, осуществляющего полномочия в сфере охраны водных биологических ресурсов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.

В Южно-Сахалинске стартовала регистрация для участия в «Кроссе нации-2017» 
                 В эту субботу, 16 сентября, островной регион отметит Всероссийский день бега - «Кроссом нации 2017». Как ожидают организаторы, на старт выйдет более 2 500 участников, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

В рамках ВЭФ инвесторы обсудили рыбохозяйственный комплекс Дальнего Востока
                 Инвестиционные проекты в области рыболовства стали одной из ключевых тем на третьем Восточном экономическом форуме. По мнению экспертов, несмотря на сложности, связанные со снижением финансовой отдачи предприятий, трафик инвестиций вырос. При этом виден рост и по налоговым отчислениям, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сахалинский ЦТВС объявил донабор в две секции
                 Сахалинский центр технических видов объявил донабор в секции парашютного и авиамодельного спорта. Обучение по обоим направлениям – бесплатное, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

Новая амбулатория в Троицком оказалась в 10 раз больше старой 
                 В амбулатории села Троицкое Анивского городского округа стало больше врачей. Условия в новом здании позволяют расширить спектр предоставляемой помощи. Первых пациентов приняли в августе. На строительство двухэтажного объекта из областного бюджета выделили 505 миллионов рублей, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском минздраве.

В Южно-Сахалинске на пепелище обнаружено тело мужчины
                 В Южно-Сахалинске 9 сентября в ходе локализации возгорания дачного дома в СНТ «Медик» на улице Памятной обнаружили тело 64-летнего мужчины без определенного места жительства. Информацию передали в городской следственный отдел, ведется проверка, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

У сахалинцев просят помощи в расследовании особо тяжкого преступления в отношении детей в Охе 
                 Следственным отделом по городу Оха расследуется уголовное дело о совершении особо тяжкого преступления в отношении малолетних на территории города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

В четырех районах Сахалина прогнозируется высокая пожарная опасность
                 Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского, Долинского, Анивского районов, а также в городском округе «город Южно-Сахалинск». Угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается 12 сентября, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

Тренеры «ФК Сахалин» оценили футбольное поле стадиона «Космос» 
                 9 сентября состоялось открытие стадиона «Космос» в Южно-Сахалинске. Особое внимание специалистов и болельщиков было приковано к качеству газона футбольного поля, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе футбольного клуба.

Житель Невельска довел пенсионера до дома и оставил без сумки
                 Сотрудники полиции в Невельске в краткие сроки установили личность подозреваемого в краже имущества у 76-летнего жителя районного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

На Сахалине покупатель отомстил продавцу, разбив стекло в машине
                 В августе в отдел полиции в Смирных обратилась с заявлением 55-летняя жительница. Она сообщила, что в ночное время суток кто-то разбил стекло ее автомобиля. Полицейские недавно задержали злоумышленника, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области продолжает следить за качеством и безопасностью питания в детских коллективах
                 На контроле у управления Роспотребнадзора по Сахалинской области находятся 827 образовательных организаций. Контроль качества и безопасности питания осуществляется в ходе плановых и внеплановых проверок детских коллективов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

Углегорские полицейские раскрыли тройной угон
                 8 сентября с интервалом в несколько часов в дежурную часть ОМВД России по Углегорскому району обратились трое местных жителей с заявлениями о краже мопедов. Общий ущерб составил более 70 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

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