СахГУ подпишет меморандум с японским вузом Гакусюин

Сахалинский государственный университет собирается подписать меморандум о сотрудничестве с японским университетом Гакусюин (Токио) уже в сентябре 2017 года. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе СахГУ, японский вуз славится такими выпускниками как вице-премьер страны Таро Асо, режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки, авангардная художница и певица Йоко Оно.

- В первый раз мы со студентами побывали на Сахалине в 2008 году. Главной целью было посещение России, и Сахалин был географически самой близкой точкой. Конечно, мы почувствовали очень большую разницу в менталитете, но надеемся, что эти различия не помешают сейчас нашему сотрудничеству, - рассказал представитель японской стороны, доктор наук, профессор Такахо Уэда.

В преддверии подписания договора с гостями встретился исполняющий обязанности ректора СахГУ Олег Федоров. На встрече обсудили возможность привлечения иностранных преподавателей в островной вуз, обмен студентами и проведение совместных мероприятий.

- Это сотрудничество для нас важно, мы видим в нем прекрасные возможности для обмена преподавателями и студентами. Надеемся, что в результате нам удастся расширить языковые и культурные познания наших студентов, - прокомментировал встречу Олег Федоров.

Обе стороны уже обсуждают планы на август 2018 года: совместный велопробег, туристические прогулки по Сахалину и высадку деревьев в парке Гагарина. Сейчас японский университет определяется с властями Южно-Сахалинска, где именно будут посажены деревья.