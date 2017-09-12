Следователи составили фоторабот охинского педофила

Следственный отдел Охи расследует уголовное дело по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении 2-х малолетних жительниц города. Составлен фоторобот подозреваемого, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

Следствием установлено, что 7 сентября 2017 года примерно в 17 часов неустановленный мужчина, находясь в Охинском городском парке, совершил в отношении 6-летней и 7-летней девочек иные насильственные действия сексуального характера.

Со слов потерпевших составлен портрет преступника.

Описание подозреваемого: мужчина европейской внешности, пожилой, ростом 160-165см, худощавого телосложения, цвет волос темный с сединой, стрижка короткая. Лицо овальное, сильно загорелое, морщинистое, со следами оспы на щеках, глаза карие, имеются небольшие усы.

На момент совершения преступления мужчина был одет в куртку и кепку камуфлированной расцветки, куртка застегивается на замок-«молнию», брюки темного цвета. Имел при себе прозрачный пакет с грибами.

Граждан, что-либо знающим о личности указанного мужчины, просят сообщить в следственный отдел по городу Оха по телефону 3-09-29, 3-24-66, либо в дежурную часть ОМВД России по ГО «Охинский» по тел. 8-4242-780-886, 02, 8-999-271-54-63.

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