В «Кристалле» ждут детей, желающих заниматься боксом и тяжелой атлетикой

Сахалинский дворец спорта «Кристалл» продолжает набор детей на новый учебный год. Набор проводится в группы на бюджетной основе по спортивным направлениям: бокс (принимают детей с 10 лет) и тяжелая атлетика (принимают детей с 10 лет). Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортучреждении.

Прием документов будет проходить с 12 сентября по 25 сентября и завершится 26 сентября проведением индивидуального отбора детей. Зачисление на обучение пройдёт 27 сентября текущего года.

Набор спортсменов проводится в группы по боксу под руководством тренеров: Юрия Владимировича Майорова - мастера спорта СССР по боксу, преподавателя с 15-летним стажем, Самвела Сергеевича Абрамяна - тренера-преподавателя высшей категории, мастера спорта международного класса по боксу и Газидибира Газиявдибирова - мастера спорта России по боксу.

Заниматься тяжелой атлетикой ребятам предстоит под руководством кандидата в мастера спорта, тренера с 30-летним опытом преподавательской деятельности Олега Ивановича Васильева.

Перечень документов, необходимых для зачисления:

- заявление от родителей на зачисление в группу на бюджетной основе;

- копия свидетельства о рождении или копия паспорта поступающего;

- медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий выбранным видом спорта. На медицинской справке должны быть проставлены печать врача, печать лечебно-профилактического учреждения, угловой штамп (если справка оформлена не на бланке лечебно-профилактического учреждения), указаны дата выдачи справки, срок ее действия, дата прохождения электрокардиографического исследования и его результат);

- фотографии поступающего в формате 3х4 в количестве 4 шт.;

- договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья (на усмотрение родителей либо законных представителей поступающего).

Более подробная информация представлена на сайте дворца спорта «Кристалл»: www.ikristall.ru.

Прием документов проходит в управлении дополнительного образования детей ДС «Кристалла» (ул. Горького, 29) в рабочее время (09:00 до 17:15), обед (13:00 до 14:00). Справки по телефону 8 (4242) 24-01-66.