Соседка по палате оставила сахалинку без денег

У пациентки углегорской больницы украли деньги из палаты. Углегорские полицейские задержали подозреваемую в краже, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.



У пациентки углегорской больницы украли деньги из палаты. Углегорские полицейские задержали подозреваемую в краже, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Из Томари в Южно-Сахалинск экстренно доставят ребенка на вертолете

В 11:10 из аэропорта Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с установленным медицинским модулем. Экипажу предстоит транспортировать 10-летнего пациента из Томари, сообщили ТИА «Острова» в управлени МЧС по Сахалинской области.



В 11:10 из аэропорта Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с установленным медицинским модулем. Экипажу предстоит транспортировать 10-летнего пациента из Томари, сообщили ТИА «Острова» в управлени МЧС по Сахалинской области.

В «Кристалле» ждут детей, желающих заниматься боксом и тяжелой атлетикой

Сахалинский дворец спорта «Кристалл» продолжает набор детей на новый учебный год. Набор проводится в группы на бюджетной основе по спортивным направлениям: бокс (принимают детей с 10 лет) и тяжелая атлетика (принимают детей с 10 лет). Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортучреждении.



Сахалинский дворец спорта «Кристалл» продолжает набор детей на новый учебный год. Набор проводится в группы на бюджетной основе по спортивным направлениям: бокс (принимают детей с 10 лет) и тяжелая атлетика (принимают детей с 10 лет). Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортучреждении.

Сахалинец представит область на Дальневосточном форуме «Амурский кампус»

Студент Охинского филиала СахГу, член Российского Союза Молодежи Егор Шеховцев отправился на форум «Амурский кампус». Он стартовал 12 сентября в пригороде Хабаровска, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.



Студент Охинского филиала СахГу, член Российского Союза Молодежи Егор Шеховцев отправился на форум «Амурский кампус». Он стартовал 12 сентября в пригороде Хабаровска, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.

Следователи составили фоторабот охинского педофила

Следственный отдел Охи расследует уголовное дело по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении 2-х малолетних жительниц города. Составлен фоторобот подозреваемого, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.



Следственный отдел Охи расследует уголовное дело по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении 2-х малолетних жительниц города. Составлен фоторобот подозреваемого, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

СахГУ подпишет меморандум с японским вузом Гакусюин

Сахалинский государственный университет собирается подписать меморандум о сотрудничестве с японским университетом Гакусюин (Токио) уже в сентябре 2017 года. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе СахГУ, японский вуз славится такими выпускниками как вице-премьер страны Таро Асо, режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки, авангардная художница и певица Йоко Оно.



Сахалинский государственный университет собирается подписать меморандум о сотрудничестве с японским университетом Гакусюин (Токио) уже в сентябре 2017 года. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе СахГУ, японский вуз славится такими выпускниками как вице-премьер страны Таро Асо, режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки, авангардная художница и певица Йоко Оно.

В Южно-Сахалинске до холодов отремонтируют 93 двора

В Южно-Сахалинске за лето отремонтировали 10 километров дорог и 17 дворов. Такие данные были озвучены в ходе рабочего совещания при губернаторе региона, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.



В Южно-Сахалинске за лето отремонтировали 10 километров дорог и 17 дворов. Такие данные были озвучены в ходе рабочего совещания при губернаторе региона, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

Один из самых опытных хореографов России приехал на Сахалин с мастер-классами

На отделении чир спорта в сахалинском дворце спорта «Кристалл» стартовала серия мастер-классов от одного из самых известных и опытных хореографов России и Европы – Дмитрия Черкозьянова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортивном учреждении.



На отделении чир спорта в сахалинском дворце спорта «Кристалл» стартовала серия мастер-классов от одного из самых известных и опытных хореографов России и Европы – Дмитрия Черкозьянова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортивном учреждении.

В октябре на Сахалине пройдет чемпионат «Абилимпикс»

26 и 27 октября в Южно-Сахалинске состоится сахалинский чемпионат конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Об это ТИА «Острова» сообщили в Региональном координационном центре «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Сахалинской области.



26 и 27 октября в Южно-Сахалинске состоится сахалинский чемпионат конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Об это ТИА «Острова» сообщили в Региональном координационном центре «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Сахалинской области.



Житель Холмска, задушивший мать, проведет 12 лет в колонии строгого режима

В Холмске вступил в законную силу приговор в отношении жителя местного жителя, убившего свою мать. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.



В Холмске вступил в законную силу приговор в отношении жителя местного жителя, убившего свою мать. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Сахалинские единороссы прокомментировали итоги выборов

10 сентября в Сахалинской области прошли выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Победу одержала партия «Единая Россия». Местные представители партии прокомментировали итоги.



10 сентября в Сахалинской области прошли выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Победу одержала партия «Единая Россия». Местные представители партии прокомментировали итоги.

Директор Департамента спорта высших достижений Минспорта России посетил спортивные объекты Сахалина

Островной регион с рабочим визитом посетил директор департамента спорта высших достижений Минспорта России Алексей Морозов. Главная цель его визита – осмотр спортивных объектов, которые расположены на территории областного центра, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.



Островной регион с рабочим визитом посетил директор департамента спорта высших достижений Минспорта России Алексей Морозов. Главная цель его визита – осмотр спортивных объектов, которые расположены на территории областного центра, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

На Сахалине полиция поймала на взятке двоих работников сферы охраны водных биологических ресурсов

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Сахалинской области задержали при получении взятки в сумме 170 тысяч рублей двоих служащих учреждения, осуществляющего полномочия в сфере охраны водных биологических ресурсов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.



Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Сахалинской области задержали при получении взятки в сумме 170 тысяч рублей двоих служащих учреждения, осуществляющего полномочия в сфере охраны водных биологических ресурсов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.

В Южно-Сахалинске стартовала регистрация для участия в «Кроссе нации-2017»

В эту субботу, 16 сентября, островной регион отметит Всероссийский день бега - «Кроссом нации 2017». Как ожидают организаторы, на старт выйдет более 2 500 участников, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.



В эту субботу, 16 сентября, островной регион отметит Всероссийский день бега - «Кроссом нации 2017». Как ожидают организаторы, на старт выйдет более 2 500 участников, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

В рамках ВЭФ инвесторы обсудили рыбохозяйственный комплекс Дальнего Востока

Инвестиционные проекты в области рыболовства стали одной из ключевых тем на третьем Восточном экономическом форуме. По мнению экспертов, несмотря на сложности, связанные со снижением финансовой отдачи предприятий, трафик инвестиций вырос. При этом виден рост и по налоговым отчислениям, сообщает РИА «Восток-Медиа».



Инвестиционные проекты в области рыболовства стали одной из ключевых тем на третьем Восточном экономическом форуме. По мнению экспертов, несмотря на сложности, связанные со снижением финансовой отдачи предприятий, трафик инвестиций вырос. При этом виден рост и по налоговым отчислениям, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сахалинский ЦТВС объявил донабор в две секции

Сахалинский центр технических видов объявил донабор в секции парашютного и авиамодельного спорта. Обучение по обоим направлениям – бесплатное, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.



Сахалинский центр технических видов объявил донабор в секции парашютного и авиамодельного спорта. Обучение по обоим направлениям – бесплатное, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

Новая амбулатория в Троицком оказалась в 10 раз больше старой

В амбулатории села Троицкое Анивского городского округа стало больше врачей. Условия в новом здании позволяют расширить спектр предоставляемой помощи. Первых пациентов приняли в августе. На строительство двухэтажного объекта из областного бюджета выделили 505 миллионов рублей, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском минздраве.



В амбулатории села Троицкое Анивского городского округа стало больше врачей. Условия в новом здании позволяют расширить спектр предоставляемой помощи. Первых пациентов приняли в августе. На строительство двухэтажного объекта из областного бюджета выделили 505 миллионов рублей, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском минздраве.

В Южно-Сахалинске на пепелище обнаружено тело мужчины

В Южно-Сахалинске 9 сентября в ходе локализации возгорания дачного дома в СНТ «Медик» на улице Памятной обнаружили тело 64-летнего мужчины без определенного места жительства. Информацию передали в городской следственный отдел, ведется проверка, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.



В Южно-Сахалинске 9 сентября в ходе локализации возгорания дачного дома в СНТ «Медик» на улице Памятной обнаружили тело 64-летнего мужчины без определенного места жительства. Информацию передали в городской следственный отдел, ведется проверка, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

У сахалинцев просят помощи в расследовании особо тяжкого преступления в отношении детей в Охе

Следственным отделом по городу Оха расследуется уголовное дело о совершении особо тяжкого преступления в отношении малолетних на территории города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.



Следственным отделом по городу Оха расследуется уголовное дело о совершении особо тяжкого преступления в отношении малолетних на территории города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.